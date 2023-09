Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Catania-Messina, programma, streaming RAI ed Eurosport

Prosegue in Sicilia il Giro d’Italia 2022: dopo aver affrontato l’Etna, non senza difficoltà come da previsione, oggi mercoledì 11 maggio si prevede per i corridori una tappa più agevole che, però, sorride e non poco alle ruote veloci, viste le caratteristiche del percorso.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2022 DALLE 11.45

Si andrà da Catania a Messina lungo 174 chilometri con due sprint intermedi, che a loro volta sono intervallati da un GPM di seconda categoria. Infatti, i corridori affronteranno nell’ordine un primo sprint a Francavilla di Sicilia; si proseguirà in salita verso il GPM di Portella Mandrazzi (seconda categoria, come detto in precedenza) per poi affrontare, circa 40 km dopo la discesa e ad altrettanti dal traguardo, un secondo sprint a Villafranca Tirrena.

Per quanto il GPM sopra citato non sia banale, è di fatto l’unica difficoltà in vista per i corridori che prenderanno parte alla quinta tappa del Giro d’Italia 2022. I chilometri finali, terminata la discesa successiva al GPM, saranno totalmente pianeggianti, favorevoli dunque ai velocisti.

Le previsioni portano dunque a immaginare un finale in volata, dove riuscirà a imporsi soltanto chi, tra tutti, avrà più forza nelle gambe per scattare negli ultimi metri e tagliare per primo il traguardo. Di seguito, tutti i dettagli su come seguire la per la tappa di oggi della Corsa Rosa.

GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA DI OGGI CATANIA-MESSINA: COME SEGUIRLA IN TV

Orario partenza: 11:45

Orario di arrivo: 16:00 circa

Diretta tv: Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiSportHD dalle 11:30, Rai2 dalle 14:00

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, NOW Tv, RaiPlay, RaiSportWeb

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse