Fognini-Popyrin oggi, Roland Garros 2022: orario, programma, tv, streaming

Esordisce oggi al Roland Garros Fabio Fognini. Il ligure, numero 52 del mondo allo stato attuale delle cose, affronta l’australiano Alexei Popyrin, già battuto in passato a Basilea e che, al momento, rappresenta una specie di oggetto del mistero dopo le promesse dei primi anni.

Rimasto fuori dai primi 100, l’aussie non appare esattamente come il favorito di questo confronto. Di contro, Fognini, se non è all’ultimo ballo, ci va vicino, in quello che è il torneo che gli ha dato grandi gioie come l’incredibile ottavo con Albert Montanes (2011) su una gamba sola, le tante sfide con i big, le rimonte al quinto set (Gael Monfils e le ombre del Court Philippe Chatrier di epoca 2010 ne sanno qualcosa). All’orizzonte c’è una chance di terzo turno con Rafael Nadal, in quello che sarebbe il rinnovarsi di una delle sfide meno amate dal mancino di Manacor.

