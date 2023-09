Ciclismo su pista oggi, orari Nations Cup Milton 2022: programma, tv, streaming, italiani in gara 12 maggio

Inizia oggi, giovedì 12 maggio, la seconda tappa della Nations Cup 2022 di ciclismo su pista. Sarà la città di Milton, in Canada, ad ospitare il secondo appuntamento con l’evento che ha sostituito la vecchia Coppa del Mondo. Da oggi fino a domenica vedremo alcuni dei migliori interpreti al mondo darsi battaglia nelle varie specialità al Mattamy National Cycling Centre.

Si partirà alle 16.30 italiane (le 10.30 in Canada, con cui abbiamo sei fusi orari di differenza) con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre femminile. Successivamente sarà il momento della stessa specialità al maschile. Gli inseguimenti lasceranno poi spazio alle Team Sprint. In questa prima giornata verranno quindi completate le prove a squadre, arrivando a disputare anche le fasi finali quando qui sarà tarda notte (l’ultimo evento, la finale del Team Sprint maschile è in programma alle 3:28 della notte tra domani e dopodomani).

Non sono state ancora presentate le startlist ufficiali degli eventi in programma e quindi non sappiamo su chi ricadranno le scelte del C.T. Marco Villa per questa prima giornata. La Nazionale Italiana si presenta comunque in Canada senza alcune delle punte del team. Non saranno presenti Filippo Ganna e Elia Viviani al maschile, al femminile mancheranno Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini. Tra le donne le speranze saranno quindi riposte su elementi comunque di alto valore come Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Miriam Vece, mente tra gli uomini Villa si affiderà a Davide Boscaro, Stefano Moro e Davide Plebani

Non è prevista copertura televisiva o in streaming per il secondo round della Coppa delle Nazioni 2022 di ciclismo su pista di Milton. Di seguito il calendario ed il programma dei quattro giorni di gara, gli orari indicati sono quelli italiani.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA NATIONS CUP 2022 MILTON

Giovedì 12 maggio:

16.30 – Qualificazioni Team Pursuit F

18.12 – Qualificazioni Team Pursuit M

21.15 – Primo turno Team Pursuit F

21.43 – Primo turno Team Pursuit M

Venerdì 13 maggio (notte tra giovedì e venerdì):

01.00 – Qualificazioni Team Sprint F

01.38 – Qualificazioni Team Sprint M

02.09 – Finali Team Pursuit F

02.24 – Primo turno Team Sprint F

02.37 – Primo turno Team Sprint M

02.50 – Finali Team Pursuit M

03.20 – Finali Team Sprint F

03.28 – Finali Team Sprint M

PRIMA GIORNATA NATIONS CUP 2022 MILTON: COME SEGUIRLA IN DIRETTA

Copertura televisiva: non prevista

Copertura in streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse