ATP Roma 2022: Luca Nardi fa un’ottima figura, ma vince Norrie in due set nel 1Â° turno

Un’ottima figura. Luca Nardi (n.201 del mondo) esce di scena a testa alta al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico il classe 2003 del Bel Paese ha perso 6-4 6-4 contro il britannico Cameron Norrie (n.11 ATP), disputando però un partita di alto livello al punto che lo stesso britannico, al termine del confronto, si è complimentato con il giocatore nostrano. Una sfida nella quale la maggior solidità di Norrie ha fatto la differenza, ma in cui soprattutto nel secondo set Nardi ha messo in mostra un ottimo tennis, sfruttando al meglio la wild card datagli dalla FIT dopo la rinuncia di Lorenzo Musetti. La testa di serie n.9 continua il proprio percorso e nel prossimo round affronterà il croato Marin Cilic.

PRIMO SET – Il 18enne nativo di Pesaro inizia con il piglio giusto, tenendo con autorevolezza il primo servizio dell’incontro e procurandosi due palle break nel game successivo. Norrie, coadiuvato dalle traiettorie mancine, sventa la minaccia. Lo stesso fa Nardi immediatamente dopo. Sfortunatamente nel quinto game, ai vantaggi, il n.201 del ranking paga un po’ di inesperienza ed è costretto a cedere il proprio turno in battuta. La frazione si sviluppa on serve, anche se l’azzurrino non molla e si costruisce altre due palle del contro-break nel decimo gioco. “San servizio” viene in soccorso di Norrie che fa calare il sipario sul 6-4.

SECONDO SET – Nardi, purtroppo, paga a caro prezzo il contraccolpo psicologico e anche per via di due doppi falli cede il turno di servizio in apertura, consentendo al britannico di andare avanti di un break. Da questo momento però il classe 2003 italiano alza l’asticella e gioca alla grande, mettendo in mostra un repertorio d’altissima scuola: palle corte, giocate di volo e di puro tocco a descrivere le sue qualità. Norrie però non si lascia impressionare e da grande tennista è molto concreto e fa calare il sipario sul 6-4.

STATISTICHE – I numeri confermano la grande prova di Nardi, visti i 5 ace e il 71% dei punti vinti con la prima di servizio. Il tennista nostrano ha pagato, ovviamente, la scarsa concretezza con le palle break e il 13% dei punti vinti in risposta alla prima del n.11 ATP è un dato inequivocabile. Tuttavia, i 18 vincenti sono un dato che può far sorridere il n.201 del mondo.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events