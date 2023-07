VIDEO Fabio Quartararo sfiorato da un polsino durante le prove libere: fastidi per il Campione del Mondo

Fabio Quartararo non ha troppi motivi per sorridere al termine del sabato del Gran Premio di Argentina, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, infatti, il campione del mondo in carica della classe regina non è andato oltre il sesto posto in griglia di partenza, con un gap di quasi sei decimi nei confronti del pole-man di giornata, Aleix Espargarò.

La Yamaha del pilota soprannominato “El Diablo” non riesce ancora a reggere il confronto con le moto rivali e c’è parecchio da migliorare in quel di Iwata. Come se non bastasse, poi, il francese è stato suo malgrado anche protagonista di un momento davvero particolare. Nel corso della seconda sessione di prove libere, infatti, è stato sfiorato da un polsino.

Sì, avete letto bene. Un momento più unico che raro che merita di essere rivisto con attenzione. Andiamo, quindi, a rivivere il rischio corso da Fabio Quartararo nel sabato di Termas de Rio Hondo.

VIDEO: FABIO QUARTARARO SFIORATO DA UN POLSINO





Credit: MotoGP.com Press