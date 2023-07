Tennis, Luca Nardi a un passo dalla top-250 del ranking ATP! E se vince il Challenger di Lugano… Proiezioni classifica

Luca Nardi ha sconfitto Cedrik-Marcel Stebe e si è qualificato per la finale del Challenger di Lugano. Il tennista italiano è stato capace di battere il tedesco col roboante punteggio di 6-1, 6-1: dominio assoluto per il marchigiano, che ha sbrigato la pratica in 62 minuti di gioco sfoggiando una caratura tecnica superiore all’avversario.

Il 18enne può così proseguire la propria avventura sul cemento indoor in terra elvetica e domani fronteggerà lo svizzero Leandro Riedi. Luca Nardi, che a gennaio si era imposto nel Challenger di Forlì (sua prima affermazione a questi livelli), ha tutte le carte in regola per giocarsela contro il padrone di casa e puntare a un altro successo di lusso in questo inizio di carriera.

Il nostro portacolori si issa virtualmente al 252mo posto nel ranking ATP con 210 punti, 45 in più rispetto a lunedì scorso. Si tratta del best ranking per il nostro portacolori, che era stato massimo numero 276 al mondo. Il promettente tennista italiano è ora a ridosso della top-250 della graduatoria internazionale, ma se dovesse vincere il torneo di Lugano volerebbe a quota 240 punti e agguanterebbe il russo Andrey Kuznetsov al numero 230. La top-200 sarebbe 47 punti più su (Andrea Pellegrino è 200mo con 287 punti).

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events