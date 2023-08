Short track, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Tante assenze nella spedizione azzurra

Nel fine settimana a Montreal si terranno i Mondiali di short track. La rassegna iridata mette la parola fine ad una lunga stagione, che ha avuto ovviamente il suo punto massimo con le Olimpiadi di Pechino. Un Mondiale spostato nel mese di aprile e che ha visto molte defezioni, soprattutto in casa Italia, dove sia Arianna Fontana sia Pietro Sighel hanno deciso di non partecipare alla competizione.

Sono undici i convocati azzurri per i Mondiali, sei donne e cinque uomini. Questo l’elenco completo: Gloria Ioriatti, Arianna Valcepina, Arianna Sighel, Cynthia Mascitto, Elisa Confortola, Martina Valcepina, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti

Fontana e Dotti sono certamente due perdite molto pesanti. Arianna poteva puntare al titolo All Round ed anche Sighel aveva ambizioni importanti, anche da medaglia. Inoltre le due stelle della Nazionale erano elementi assolutamente imprescindibili per le staffette, in particolare anche per quella mista, con la quale si sono messi al collo la medaglia d’argento a Pechino.

Le speranze di salire sul podio sono poche, quasi minime, anche perchè mancherà pure Martina Valcepina, che poteva essere una carta importante nei 500 metri.

In campo maschile Yuri Confortola cerca il colpo a sorpresa soprattutto nei 1500, ma sono le staffette che possono comunque regalare qualche soddisfazione all’Italia. Sono gare imprevedibili, dove può succedere di tutto e dunque i quartetti italiani devono stare attenti ad evitare soprattutto errori e squalifiche, per poi provarsi a giocare le loro chance.

Il Mondiale di fine quadriennio è sempre un po’ particolare per via delle assenze e per le diverse motivazioni che animano chi arriva a questa competizione; il rinvio dopo il paventato cambio di sede e una temporanea ipotesi di cancellazione ha reso complicata un po’ per tutti la preparazione e certamente questo sarà un fattore di ancora maggiore incertezza – le parole del coach azzurro Kenan Gouadec – Noi siamo venuti con una squadra che guarda già al futuro, è un po’ il nostro primo passo verso Milano Cortina 2026. Siamo pronti e carichi, vogliosi di fare il massimo e di chiudere al meglio questa stagione. Con le staffette proveremo a centrare le finali mentre è difficile dire quanto potremo andare lontano nelle gare individuali. Dopo la prima giornata e dopo aver visto all’opera anche i nostri avversari ne sapremo di più“.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SHORT TRACK 2022

UOMINI – Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli

DONNE – Gloria Ioriatti, Arianna Valcepina, Cynthia Mascitto, Elisa Confortola

FOTO: LaPresse