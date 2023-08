Short track, Mondiali 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Pesano le assenze di Arianna Fontana e Pietro Sighel

La stagione dello short track non è ancora conclusa e nel fine settimana si terrà il Mondiale di Montreal, spostato ad Aprile per i problemi legati alla pandemia e al conflitto russo-ucraino. Una rassegna iridata, però, che presenterà molte assenze visto anche il periodo in cui si svolge, con molti pattinatori ormai scarichi dopo le fatiche olimpiche e che hanno preferito rinunciare alla competizione.

Assenze pesantissime in casa Italia, visto che sia Arianna Fontana sia Pietro Sighel hanno deciso di non partire per Montreal e di mettere fine alla loro stagione con largo anticipo. La squadra azzurra perde certamente le proprie stelle e le speranze di medaglia si riducono davvero notevolmente, anche perchè Fontana e Sighel erano assolutamente fondamentali in chiave staffette.

Fontana, inoltre, poteva competere per la classifica All Round visto che è assolutamente tra le pattinatrici più competitive al mondo in ogni distanza e le Olimpiadi di Pechino ne sono stata un’ulteriore dimostrazione. Lo spostamento ad aprile ha portato la campionessa valtellinese alla rinuncia del Mondiale, visto che aveva impostato la preparazione in maniera completamente diversa ed ormai la miglior forma era svanita.

Come detto le assenze di Fontana e Sighel sono pesantissime in chiave staffetta. Sia al femminile sia al maschile l’Italia perde chi chiudeva la gara e soprattutto a Pechino si è visto quanto la chiusura della staffetta sia fondamentale. Anche la mista, argento alle ultime Olimpiadi, non avrà due dei componenti del quartetto medagliato e dunque le speranze di podio sono veramente ridotte al lumicino.

FOTO: LaPresse