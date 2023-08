Nuoto, Alessandro Miressi illumina la scena, Paltrinieri e Quadarella sugli scudi

E anche la terza giornata dei Campionati italiani primaverili di nuoto è andata in archivio. Giornata intensa nella quale sono arrivati risultati estremamente interessanti e validi ai fini delle qualificazioni per Mondiali ed Europei, rispettivamente a Budapest e a Roma.

Le Finali hanno preso il via con gli 800 stile libero uomini dove Gregorio Paltrinieri ha vinto con il crono di 7:46.01. Una prova di alto rilievo, visto il momento della preparazione, che ha permesso a Greg anche di issarsi in vetta all’ordine dei tempi del ranking stagionale mondiale. Alle sue spalle troviamo Gabriele Detti (7:48.07), Luca De Tullio (7:49.19, personale) e Lorenzo Galossi (7:49.76), semplicemente straordinario con oltre 10″ tolti al suo primato di categoria. Parlando di un classe 2006 davvero notevole.

Nei 200 misti donne è arrivato il bis di Sara Franceschi, dopo i 400 misti: la toscana ha vinto in 2:11.94 davanti ad Anna Pirovano (2:15.45) e a Ilaria Cusinato (2:15.45), non al meglio della condizione. Niente qualificazione per i Mondiali in questa prova. In maniera inaspettata, un traguardo non raggiunto da Alberto Razzetti, che ha nuotato male in 1:58.70, rimanendo molto distante dal suo primato italiano di 1:57.13 e dall’1:57.4 che sarebbe stato necessario per volare a Budapest. Il ligure si è aggiudicato la Finale davanti a Lorenzo Glessi (2:00.94) e a Pier Andrea Matteazzi (2:00.91). “No pass” nei 100 stile libero femminili con il successo ex aequo di Silvia Di Pietro e di Chiara Tarantino (54.91).

A dare un connotato diverso al pomeriggio ci ha pensato allora Alessandro Miressi, che il biglietto per l’Ungheria l’ha staccato in 47.88, primo tempo al mondo nel 2022, precedendo Lorenzo Zazzeri (48.45) e Manuel Frigo (48.50). Un atto conclusivo con ben ben sei atleti sotto i 49″. Mondiali anche per Simona Quadarella a segno nei 1500 stile libero in 15:59.32 davanti a Martina Caramignoli (16:08.03) e a Ginevra Taddeucci (16:20.39).

