Motocross MX2, Tom Vialle vince gara-1 in Trentino. Adamo quarto

Tom Vialle trionfa in gara-1 nel Gran Premio del Trentino, appuntamento valido per la quinta tappa della stagione di Motocross. Al Crossodromo Ciclamino di Pietramurata il francese comanda dall’inizio alla fine con la sua KTM e conquista un importante successo in ottica classifica generale (ora il transalpino si trova a 11 punti da Geerts).

Seconda posizione per il danese Mikkel Haarup (Kawasaki), unico in grado di tenere il ritmo di Vialle (+3.039), mentre termina terzo il belga Jago Geerts (Yamaha), mai in lotta per la prima posizione e ad oltre 14” sulla linea del traguardo.

Quarto posto per un ottimo Andrea Adamo. L’azzurro della Gas Gas è partito subito forte e dopo 10′ è riuscito a prendersi la quarta posizione sul francese Thibault Benistant (Yamaha). Adamo ha poi sfruttato la caduta di Gifting per salire in terza posizione, ma poi nel finale è stato superato proprio da Geerts.

https://www.oasport.it/2022/04/live-motocross-mx2-gp-trentino-2022-in-diretta-guadagnini-e-adamo-sognano-il-podio-a-pietramurata/

Per quanto riguarda gli altri italiani c’è da segnalare la settima posizione di Mattia Guadagnini (GasGas), la 18ma di Andrea Bonacorsi (Yamaha), la 23ma di Valerio Lata (KTM) e la 26ma di Paolo Lugana (KTM). L’appuntamento con gara 2 è fissato per le ore 16:10.

ORDINE D’ARRIVO

1. 28 Vialle, Tom FRA KTM 34:48.891

2. 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 34:51.930

3. 93 Geerts, Jago BEL YAM 35:02.979

4. 80 Adamo, Andrea ITA GAS 35:10.177

5. 198 Benistant, Thibault FRA YAM 35:14.102

6. 74 de Wolf, Kay NED HUS 35:15.451

7. 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 35:16.886

8. 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 35:22.361

9. 38 Rubini, Stephen FRA HON 35:24.939

10. 517 Gifting, Isak SWE KTM 35:28.239

11. 44 Elzinga, Rick NED YAM 35:30.019

12. 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 35:31.810

13. 104 Sydow, Jeremy GER KTM 35:32.528

14. 72 Everts, Liam BEL KTM 35:40.611

15. 87 Brumann, Kevin SUI YAM 35:42.789

16. 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:43.352

17. 426 Mewse, Conrad GBR KTM 35:44.410

18. 35 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 35:47.049

19. 57 Goupillon, Pierre FRA KTM 35:48.065

20. 427 Fredriksen, Hakon NOR HON 36:04.987

21. 27 Guyon, Tom FRA KTM 36:07.070

22. 71 Spies, Maximilian GER KTM 36:27.013

23. 53 Lata, Valerio ITA KTM 36:34.954

24 192 Meier, Glen DEN KTM 36:35.558

25. 368 Nilsson, Samuel ESP KTM 36:36.749

26. 50 Lugana, Paolo ITA KTM 36:38.079

27. 313 Polak, Petr CZE HON 36:39.760

28. 338 Olsson, Filip SWE HUS 34:56.606

29. 224 Teresak, Jakub CZE KTM 35:01.854

30. 180 Ambjörnson, Leopold SWE HUS 35:04.924 18

31. 491 Haberland, Paul GER HON 35:18.765 18

32. 563 Dieudonne, Wesly BEL KTM 35:20.666

33. 632 Lambillon, Florent BEL SUZ 18:06.083

Foto: Valerio Origo