MotoGP, Valentino Rossi vola in Portogallo: ai box per le qualifiche accanto a Marini, Bezzecchi, Vietti

Valentino Rossi sarà presente al GP del Portogallo 2022, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Il nove volte Campione del Mondo ha lasciato la categoria regina al termine della passata stagione e ha iniziato una nuova avventura con le auto, ma l’amore per le due ruote è enorme e così il Dottore ha deciso di volare in terra lusitana per seguire da vicino il primo appuntamento europeo della stagione.

Il centauro di Tavullia avrebbe voluto fare una sorpresa ai ragazzi che corrono nel team che porta il suo nome (o meglio, la sigla VR46), ma la notizia è trapelata velocemente. Valentino Rossi sarà ai box per le qualifiche di domani. Sarà la prima uscita dopo aver corso con l’Audi a Imola: sarà un sostegno importante per i centauri impegnati in questo evento e che andranno a caccia del miglior risultato possibile.

Suo fratello Luca Marini e Marco Bezzecchi corrono in MotoGP, mentre Celestino Vietti è leader nel Mondiale Moto2 ed è affiancato da Niccolò Antonelli. Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli sono cresciuti sotto l’ala protettrice di Valentino Rossi.

Foto: Lapresse