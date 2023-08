MotoGP, GP Portogallo 2022: promossi e bocciati. Quartararo e Rins sugli scudi, Miller e Bastianini dietro la lavagna

Il Gran Premio del Portogallo di ieri ha messo in mostra diversi piloti sugli scudi, mentre altri hanno commesso errori dolorosi ed assortiti. La vittoria, di forza, è andata al campione del mondo Fabio Quartararo, che ha messo in riga tutti i rivali, andandosi a riprendere anche la vetta della classifica generale. Alle sue spalle è successo letteralmente di tutto. Andiamo, quindi, a eleggere promossi e bocciati della gara di Portimao.

I PROMOSSI

Fabio Quartararo (Yamaha): una vittoria dominante. Il francese ieri ha davvero impressionato. Dopo un avvio di stagione molto complicato la sua M1 si è svegliata tutta d’un colpo su una pista che, evidentemente, l’ha saputa esaltare. Il campione del mondo è partito ed è subito scappato, concludendo con un vantaggio abissale rispetto a tutti gli inseguitori. Che boccata d’ossigeno!

Johann Zarco (Ducati Pramac): un secondo posto davvero importante. Il francese, dopo la pole position di sabato, disputata una prova solidissima in gara conquistando con le proprie forze la piazza d’onore. Joan Mir e Jack Miller alle sue spalle si autoeliminano, ma a lui non interessa, dato che il secondo posto è già suo.

Alex Rins (Suzuki): partiva dal fondo del gruppo dopo una qualifica pessima e sale fino al quarto posto. Ennesima prova di livello per lo spagnolo che, zitto zitto, è primo in classifica generale, dando la sensazione di non aver ancora dato il proprio meglio in questa stagione. La moto è competitiva e anche lui è tornato ai livelli che tutti conoscevamo.

I BOCCIATI

Jack Miller (Ducati): ennesima occasione nella quale si fa prendere un po’ troppo dalla foga e rovina tutto. Stende Joan Mir per un attacco veemente in curva 1, dimostrando di non aver ancora imparato a gestire i momenti della sua gara. Spreca una chance importante e il suo posto nel team Factory sembra sempre più in discussione.

Marc Marquez (Honda): ci si aspettava un Cabroncito protagonista in quel di Portimao ma la gara ha detto tutt’altro. Lo spagnolo non si è mai visto e ha concluso solamente al sesto posto bruciando il fratello Alex sul traguardo. Ci si aspettava decisamente di più dall’otto volte iridato che anche in questa occasione manca una chance importante.

Enea Bastianini (Ducati Gresini): weekend davvero nero per l’ex leader della classifica generale. Ci si chiedeva se il romagnolo sarebbe stato in grado di trovare la giusta continuità dopo 2 vittorie nelle prime 4 uscite, invece cade in qualifica e anche in gara e conferma che i sogni di titolo sono ancora lontani…

Foto: LaPresse