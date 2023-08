Masters1000 Montecarlo, Lorenzo Musetti illumina e asfalta il n.9 Auger-Aliassime in due set!

Jannik Sinner chiama, Lorenzo Musetti risponde. L’Italia sogna al Masters 1000 di Montecarlo con le sue due giovani stelle, che raggiungono entrambi gli ottavi di finale nel Principato. Una prestazione veramente fantastica quella di Musetti, che ha superato in due set il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco.

E’ la seconda vittoria in carriera per il toscano contro un Top-10. Una partita davvero ottima per il nativo di Carrara, che ha chiuso con diciannove vincenti (gli stessi di Auger-Aliassime) e ha tenuto ottime percentuali con il servizio (il 69% di punti con la prima ed il 67% con la seconda). Il canadese conferma di attraversare un momento negativo, visto che dopo le semifinali raggiungere agli Australian Open, è quasi sempre uscito al primo turno ad ogni torneo.

Ottimo avvio di match per Musetti, che con le sue continue variazioni mette in grande difficoltà il canadese. Il toscano si procura una palla break nel terzo game e la sfrutta subito, salendo a condurre sul 3-1. Auger-Aliassime fatica a trovare ritmo, gioca molto corto e subisce le palle corte dell’azzurro. Il primo set è un monologo di Musetti, che strappa ancora la battuta all’avversario e chiude alla fine meritatamente sul 6-2.

Auger-Aliassime ha un atteggiamento più propositivo ad inizio secondo set. Il canadese spinge con il dritto e mette in difficoltà l’azzurro. Il break è nell’aria ed arriva nel quarto game, ma Musetti ha una fantastica reazione e nel gioco successivo si inventa un dritto meraviglioso per ottenere il controbreak. Musetti pareggia sul 3-3 e si resta in equilibrio fino al 6-6, con il set che si decide al tie-break. Il toscano si porta subito sul 3-0 e si gira poi sul 4-2. L’azzurro allunga sul 6-2 e al primo match point chiude con un meraviglioso passante di rovescio.

Nel prossimo turno Musetti affronterà l’argentino Diego Schwartzman, numero sedici del mondo, che ha superato in due set l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-0 7-6. Un avversario sicuramente tosto sul rosso per un Musetti che è comunque in grandissima fiducia e che ha certamente le sue possibilità per raggiungere i quarti di finale.

FOTO: LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI