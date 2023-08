LIVE Roma-Bodo Glimt 4-0, Conference League 2022 in DIRETTA: giallorossi in semifinale. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.03 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.00 Ecco le pagelle:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan (84′ Veretout), Pellegrini (75′ Oliveira), Zalewski (84′ Maitland-Niles); Zaniolo (60′ Afena-Gyan); Abraham (84′ Pérez). All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 5; Sampsted 5, Moe 5 (61′ Boniface 6), Hoibraaten 5, Wembangomo 5 (88′ Kvile s.v.); Vetlesen 5, Hagen 5, Saltnes 5; Koomson 5 (73’ Mvuka 6) , Espejord 4.5 (61′ Larsen 6), Solbakken 5 (88′ Nordas s.v.). All. Knutsen 4.

22.55 Roma straordinaria che mostra quello che sa fare con forza e tecnica. Straordinario Zaniolo con la sua tripletta, rete anche di Abraham. Ora tocca al Leicester City in semifinale.

94′ Finisce la partita, Roma-Bodo Glimt 4-0. Roma che affronterà in semifinale il Leicester City.

92′ Partita che attende oramai la sua naturale conclusione.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Dentro Kvile e Nordas, fuori Solbakken e Wembangomo nel Bodo.

86′ Dentro Carles Perez, Maitland Niles e Veretout, fuori Abraham, Mkhitaryan e Zalewksi nella Roma.

84′ Problemi anche per Abraham.

82′ Bodo che compie un possesso palla prolungato.

80′ Roma che attacca, prova a vendicare il risultato nei gironi di 6-1 proprio all’Olimpico.

78′ Dentro Oliveira e fuori Lorenzo Pellegrini nella Roma.

76′ Problema fisico per Pellegrini alla caviglia.

74′ Colpo di testa di Felix che finisce alto.

72′ Dentro Mugisha e fuori Koomson nel Bodo Glimt.

70′ Attacca ancora la Roma, ma gli esterni cominciano ad essere stanchi.

68′ Haikin riesce ad anticipare Abraham su cross di Zalewski.

66′ Appare molto sfiduciato ora il Bodo Glimt.

64′ Possesso palla ora prolungato della Roma.

62′ Dentro Sery Larsen e Boniface, fuori Espejord e Moe nel Bodo Glimt.

60′ Fuori Zaniolo e dentro Felix Afena Gyan nella Roma.

58′ Zaniolo a giro, para Haikin.

56′ Bodo che continua comunque a provare in fase offensiva.

54′ Roma letteralmente devastante questa sera.

52′ Roma che mette un piede in semifinale di Conference League.

50′ Gooooooooooooooooooool, Zaniolooooooooooooooooooo, Cristante trova Zaniolo che al volo segna la sua tripletta, Roma-Bodo Glimt 4-0.

48′ Bodo che è entrato in campo con aggressività.

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Grandissima Roma in questo primo tempo che rimonta il risultato dell’andata giocando una prima frazione fantastica. Resta ancora un tempo da giocare.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Roma-Bodo Glimt 3-0.

43′ Tiro di Abraham che con l’esterno non trova la porta.

41′ Roma che può dilagare in questo primo tempo.

39′ Tiro dalla distanza di Pellegrini che mette in difficoltà il portiere.

37′ Roma che ora abbassa il baricentro pronta a ripartire in contropiede.

35′ Bodo che ora si riversa totalmente in avanti.

33′ Goooooooooooooooooooool, Zanioloooooooooooooooooo, scatenato Zaniolo che segna con un pallonetto dopo un grande assist di Zalewski, Roma-Bodo Glimt 3-0.

31′ Sinistro del numero dieci del Bodo, para Rui Patricio.

29′ Con questo risultato, passa la Roma.

27′ Poco prima della rete di Zaniolo, Pellegrini vicino alla rete con il piattone destro.

25′ Grande partita anche di Karsdorp che sta dominando sulla fascia destra.

23′ Ancora Zaniolo che va al tiro dal limite, fuori di poco.

21′ Goooooooooooooooooooooool, Zaniolooooooooooooooo, azione straordinaria con Pellegrini che manda con un filtrante Zaniolo davanti al portiere battendolo, Roma-Bodo Glimt 2-0.

19′ Sinistro di Zaniolo che finisce alto sopra la traversa.

17′ Abraham di piatto non trova la porta da buona posizione.

15′ Ancora Mkhitaryan, botta da fuori che sfiora il palo.

13′ Mkhitaryan al volo non trova la porta da fuori area.

11′ Bodo Glimt che ora prova a ritrovare le misure della partita.

9′ Roma che pressa ancora, vuole subito arrivare al raddoppio.

7′ Ancora Abraham di testa non trova la porta.

5′ Gooooooooooooooooooool, Abrahammmmmmmmmmmm, giallorossi in vantaggio con una azione nata da calcio d’angolo che viene battuto corto con Zaniolo che mette in mezzo trovando la punta che risolve la mischia, Roma-Bodo Glimt 1-0.

3′ Roma prova subito a partire forte, pressing alto.

1′ Inizia la partita!

20.58 Atmosfera da brividi con i tifosi che cantano l’inno giallorosso.

20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno della competizione in corso!

20.50 Nel Bodo Glimt ci sono tanti giocatori interessanti, tra cui senza ombra di dubbio Solbakken.

20.45 Mourinho non lascia niente al caso, la squadra titolare è il meglio che la qualità della rosa può offrire. Solo Oliveira va in panchina.

20.40 La vincente di questa sfida affronterà il Leicester.

20.35 La Roma deve assolutamente ribaltare il 2-1 dell’andata subito in Norvegia.

20.30 Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. All. Knutsen (in panchina il vice Kalvenes)

20.25 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Roma-Bodo Glimt.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Bodo Glimt match dei quarti di finale di ritorno di Conference League, partita decisiva per il cammino dei giallorossi nella competizione.

I giallorossi cercano la rimonta dopo la discussa partita d’andata finita per 2-1 a favore del Bodo Glimt in Norvegia. La Roma di Mourinho deve quindi rimontare contro la squadra norvegese, i precedenti all’Olimpico non sono favorevoli con un 6-1 proprio per gli ospiti.

Mourinho dovrebbe schierare il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Kumbulla, Smalling e Ibanez saranno il trio difensivo titolare. Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra gli esterni a tutta fascia. Oliveira e Cristante occupano la mediana. Pellegrini e Mkhitaryan supportano l’unica punta Abraham.

Partita: Roma-Bodo Glimt

Evento: Conference League

Data: 14/04/2022

Ore: 21.00

Dove vederla: TV8, Dazn e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI di Roma-Bodo Glimt

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibañez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham.

BODO GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 3 Sampsted, 18 Moe, 4 Hoibraaten, 5 Wembangomo; 10 Vetlesen, 23 Hagen, 14 Saltsen; 9 Solbakken, 28 Espejord, 27 Sorli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Bodo Glimt match dei quarti di finale di ritorno di Conference League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.