LIVE Motocross MXGP, GP Trentino 2022 in DIRETTA: Tim Gajser vince anche gara -2! Lo sloveno si veste da asso pigliatutto

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questo pomeriggio. Buon proseguimento di serata con OA Sport.

LA CLASSIFICA DI GARA -2

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time 1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:35.096 2 2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:40.266 3 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:41.144 4 4 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:42.271 5 5 189 Bogers, Brian NED HUS 34:43.163 6 6 919 Watson, Ben GBR KAW 34:49.346 7 7 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:56.036 8 8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 35:02.588 9 9 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:08.021 10 10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:11.823 11 11 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:20.155 12 12 226 Koch, Tom GER KTM 35:22.877 13 13 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:28.128 14 14 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:35.104 15 15 161 Östlund, Alvin SWE YAM 35:43.773 16 16 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 36:13.289 17 17 99 Zaragoza, Jorge ESP HON 36:18.936 18 18 147 Sihvonen, Miro FIN HON 36:23.541 19 19 644 Guarise, Ismaele ITA KTM 34:37.804 20 20 225 Lefrancois, Charles FRA HON 35:00.087 21 21 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 27:33.561 22 22 29 Jacobi, Henry GER HON 26:14.372 23 23 303 Forato, Alberto ITA GAS 24:59.239 24 24 41 Jonass, Pauls LAT HUS 7:30.840

Alle sue spalle: Maxime Renaux, Jeremy Seewer e Jorge Prado, rispettivamente 2°, 3° e 4°.

VINCE ANCHE GARA -2: TIIIIIIIIM GAJSER!

Attenzione perchè Jorge Prado è a metà fra il cercare d’attaccare quelli davanti o difendersi dal ritorno di Brian Bogers.

Inizia ora l’ultimo giro.

Tim Gajser avanza velocemente verso l’ultimo giro, da godersi in solitaria.

2 giri al termine.

Si prosegue.

00:00 E’ TERMINATO IL TEMPO EFFETTIVO! Si va coi 3 giri finali.

01:00 Ultimo minutooooo!

02:00 Il francese Maxime Renaux in questo momento supera Jeremy Seewer sistemandosi in seconda posizione.

03:00 Bagarre assoluta per il secondo e il terzo gradino del podio.

05:00 Trecento secondi al termine del tempo regolamentare.

06:00 Ora Jorge Prado proverà, da solo, a riavvicinarsi a Jeremy Seewer e a Maxime Renaux.

07:00 Forato ora è 18esimo.

08:00 NOOOOOOOOOOOOOOOOO! Alberto Forato è caduto sul più bello perdendo terreno dal gruppo che si stava contendendo il secondo e il terzo gradino del podio.

09:00 Gajser prosegue la sua marcia in solitaria. Jeremy Seewer, che è secondo, ha solo tre secondi di vantaggio su Alberto Forato, che è quinto. In mezzo ci sono il francese Renaux e lo spagnolo Prado.

10:00 ULTIMO TERZO DI GARA

12:00 Forato prova ad attaccare Prado per la quarta posizione. Attenzione perchè i due potrebbero anche attaccarsi ai piloti che al momento salirebbero sul podio.

13:00 Congelate per il momento le posizioni.

15:00 Un quarto d’ora alla fine.

17:00 Gajser, un assolo! Lo sloveno ha 10 secondi di vantaggio su Jeremy Seewer.

18:00 Forato-scatenato! L’azzurro si prende il quinto posto superando all’interno il britannico Ben Watson.

19:00 Altro errore di Bogers. Jeremy Seewer si prende la seconda posizione. Al terzo posto si inserisce Maxime Renaux, al quinto Jorge Prado. L’olandese diventa settimo. Al sesto posto c’è Alberto Forato.

20:00 Se ne vanno i primi 10 minuti di gara.

21:00 Tim Gajser se ne va! Al momento Brian Bogers è secondo, Jeremy Seewer è terzo; le cadute non sembrano averli condizionati troppo.

23:00 Cadute per Jeremy Seewer e Brian Bogers. Attenzione alla classifica che potrebbe mutare.

24:00 Alberto Forato invece, il migliore degli italiani, è in 9a posizione.

25:00 Jorge Prado è ripartito. Al momento è quinto.

26:00 Tim Gajser è un martello: 1:49.187, giro record per lui.

27:00 Tim Gajser davanti a tutti. Il primo inseguitore è l’elvetico Jeremy Seewer, a un secondo. Terzo l’olandese Brian Bogers.

28:00 In testa ci va sloveno Tim Gajser, che a questo punto proverà a scappare.

29:00 Errore di Prado, incredibile! Lo spagnolo si è fermato, perchè nell’atterraggio da un salto ha fatto spegnere la moto.

30:00 Lo spagnolo Jorge Prado davanti a tutti. Jeremy Seewer secondo.

SI PARTEEEEE!

17.08 Due minuti al via.

17.05 Si riparte fra cinque minuti.

17.00 Eccoci ritrovati gentili lettori di OA Sport. Siamo tornati per la Diretta Live di gara -2 della classe MXGP di questo GP Trentino 2022.

Grazie per essere rimasti con noi in questa gara -1 del Gp del Trentino 2022. A più tardi – ore 17.10 – per gara -2.

LA CLASSIFICA DI GARA -1

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time 1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:25.634 2 2 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 34:29.318 3 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:32.399 4 4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:44.054 5 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:46.415 6 6 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:47.673 7 7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 34:48.390 8 8 189 Bogers, Brian NED HUS 34:50.282 9 9 303 Forato, Alberto ITA GAS 34:53.491 10 10 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:04.334 11 11 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:04.870 12 12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:10.735 13 13 226 Koch, Tom GER KTM 35:14.468 14 14 29 Jacobi, Henry GER HON 35:20.811 15 15 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:22.159 16 16 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:37.149 17 17 41 Jonass, Pauls LAT HUS 35:41.324 18 18 919 Watson, Ben GBR KAW 35:42.732 19 19 161 Östlund, Alvin SWE YAM 35:49.357 20 20 147 Sihvonen, Miro FIN HON 34:27.154 21 21 99 Zaragoza, Jorge ESP HON 34:28.489 22 22 644 Guarise, Ismaele ITA KTM 34:58.773 23 23 225 Lefrancois, Charles FRA HON 35:33.029 24 24 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 22:57.246

VINCE TIIIIIIIM GAJSER! Secondo Glenn Coldenhoff, terzo Jorge Prado. Albero Forato chiude in nona posizione.

Si entra nell’ultimo giroooo!

Coldenhoff e Prado in bagarre per il secondo posto.

Tim Gajser se n’è definitivamente andato.

2 giri al termine.

00:00 Attenzione: scattano gli ultimi tre giri. Il tempo effettivo si è concluso.

01:00 Un minuto al termine!

03:00 Lo svizzero Jeremy Sweener e il francese Maxime Renaux battagliano per la quarta e la quinta posizione.

04:00 Quattro minuti e quattro secondi di vantaggio per Tim Gajser su Coldenhoff.

06:00 Alberto Forato risale sino alla decima posizione.

08:00 Tim Gajser se ne va: ora ha 2 secondi di vantaggio sul Coldenhoff. Attenzione perchè l’olandese rischia il secondo posto, perchè lo spagnolo Jorge Prado gli sta rosicchiando tempo e spazio.

10:00 Lo sloveno passa! Gajser è in testa.

11:00 Attacco di Gajser, Coldenhoff lo respinge. Ma quanto potrà durare?

13:00 Si prosegue con i due leader praticamente a braccetto verso gli ultimi seicento secondi.

15:00 Metà gara! Glenn Coldenhoff e Tim Gajser sono divisi da meno di un secondo.

16:00 Jorge Prado in questo momento occupa in solitaria il terzo posto. Alberto Forato è sempre 12esimo.

18:30 Tim Gajser accelera. Lo sloveno vuole agganciare la testa della gara.

20:00 Se ne va il primo terzo di gara

21:00 Glenn Coldenhoff fa segnare il giro veloce, col crono di 1:47:479.

23:00 Al quarto, quinto e sesto posto ci sono: Sweever, Evans e Renaux. svizzero, australiano e francese.

24:00 Tim Gajser prova a togliersi di dosso la “compagnia” di Jorge Prado per avvicinarsi al leader.

25:00 Cinque minuti di gara in archivio. Davanti a tutti c’è sempre Glenn Coldenhoff.

26:00 Il migliore degli italiani è Alberto Forato, che è 12esimo.

27:00 Coldenhoff continua in testa, lo insegue Tim Gajser, terzo invece lo spagnolo Jorge Prado.

29:00 Glenn Coldenhoff è in testa!

VIAAAAAA!

14.13 Pronti a partire!

14.10 Atmosfera a dir poco rovente intorno al tracciato italiano.

14.05 Dieci minuti al via.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale di MXGP 2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale di MXGP 2022. Sul tracciato di Pietramurata (Trento) tutto è pronto per due manche vibranti che andranno a consegnare 50 pesanti punti in ottica rincorsa al titolo iridato della classe regina del motocross.

La domenica di Pietramurata prenderà il via alle ore 14.15 con Gara-1 (come sempre sulla distanza di 30 minuti + 2 giri), mentre Gara-2 scatterà alle ore 17.10 andando a decretare chi sarà il vincitore del Gran Premio del Trentino. Non saranno della partita, nuovamente, il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings ed il francese Romain Febvre, lasciando dunque campo libero in maniera ufficiale agli avversari in chiave titolo.

La situazione sembra propendere in maniera abbastanza chiara verso lo sloveno Tim Gajser che comanda con 186 punti contro i 165 di Jorge Prado. Terza posizione per Maxime Renuax con 144, quarta per Jeremy Seewer con 124, mentre il primo degli italiani è Alberto Forato, nono a quota 82.

Il Gran Premio del Trentino prenderà il via alle ore 13.15 con Gara-1, mentre Gara-2 scatterà alle ore 17.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del motocross a Pietramurata.

