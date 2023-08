LIVE Italia-Svezia 4-8 curling, Semifinale Mondiali 2022 in DIRETTA: scandinavi implacabili, gli azzurri si devono arrendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.37: Per ora è tutto, l’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 per la finale che vale il bronzo iridato con l’Italia ancora protagonista. Grazie per averci seguito e buona domenica!

6.36: L’Italia è sconfitta dopo cinque successi consecutivi ma esce a testa alta. Ci hanno provato fino alla fine gli azzurri ma la Svezia oggi era troppo forte

6.35: Il momento chiave del match è stata la doppia bocciata di Edin al quinto end. Un colpo da maestro che ha regalato alla Svezia gli 8 punti che le hanno permesso di gestire al meglio la seconda parte di gara, cercando di limitare i danni

6.33: La Svezia è in finale al Mondiale di Las Vegas e l’Italia, battuta 8.4 dagli scandinavi campioni olimpici, andrà a giocare la finale per il bronzo oggi alle 18 ora italiana. Nell’altra semifinale Canada avanti 6-3 sugli Stati Uniti quando mancano due end alla conclusione

6.31: Edin non sbaglia e la Svezia si porta sull’8-4. Vediamo se si chiude qui

6.30: Edin piazza una stone a punto proprio in appoggio a quella azzurra e Retornaz sceglie di bocciare. Punto facile da conquistare per Edin con l’ultimo tiro

6.28: La bocciata di Retornaz al penultimo tiro piazza tre stone azzurre nella casa, tutte a punto perchè le stone svedesi non ci sono. Ora bisogna sperare nell’errore clamoroso di Edin. La Svezia, comunque, ha perso un po’ di smalto, convinta forse di avere già la vittoria in tasca

6.24: Ancora due stone azzurre a punto dopo 11 tiri

6.23: Ancora un’imprecisione di Wranaa, ci sono due stone azzurre a punto dopo 8 tiri ma senza guardia

6.20: Arman piazza due stone nella casa ma il punto è sempre svedese dopo 7 tiri

6.18: Doppia stone svedese a punto in avvio di nono end dopo 4 tiri

6.14: Ancora una mano rubata degli azzurri che risalgono lentamente la china e la partita prosegue con la Svezia, un po’ più fallosa nell’ultima parte di gara, avanti 7-4

6.12: Bravo Retornaz con la bocciata e togliere la stone svedese dalla casa, Edin non riesce a bocciare e dunque quando mancano due tiri alla fine dell’end ci sono due stone azzurre a punto

6.10: Due stone azzurre nella casa dopo 12 tiri ma il punto è ancora svedese

6.05: Sempre una stone svedese a punto dopo 10 tiri dell’ottavo end

6.01: Stone svedese a punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end

5.57: Bravo retornaz a piazzare la guardia centrale a difesa del punto, stavolta Edin non è enciclopedico come prima nell’ultimo tiro e dunque mano rubata degli azzurri al settimo end: 3-7

5.53: C’è sempre una stone azzurra a punto dopo 12 tiri ma non c’è più la guardia italiana centrale

5.49: Primo errore veniale degli svedesi con Wranaa che manca la bocciata al sesto tiro e lascia la stone azzurra a punto

5.48: Una stone svedese a punto dopo i primi 4 tiri del settimo end

5.44: L’Italia si deve accontentare del punto, non aveva scelte Retornaz e dunque si porta sul 7-2 ma la mano torna alla Svezia

5.42: Dopo 13 tiri restano due stone svedesi nella casa, Edin trova la bocciata, oggi non sta sbagliando nulla

5.37: Ancora casa affollata di stone della Svezia che è a punto dopo 7 tiri

5.30: Doppia stone svedese a punto dopo 4 tiri del sesto end

5.26: End letale per gli azzurri! Edin si inventa una magia e, con una doppia bocciata, va a togliere l’unica stone azzurra nella casa. Sono 4 punti per la Svezia che vola sul 7-1 e adesso per gli azzurri c’è poco da fare, forse solo limitare i danni…

5.23: Potrebbero essere due le stone svedesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quinto end. Questione di centimetri, vedremo la scelta di Retornaz che può tentare una rischiosa bocciata

5.15: Dopo 11 tiri la stone a punto è svedese, guardia bassa a destra per l’Italia

5.14: Dopo nove tiri del quinto end c’è una stone azzurra a punto e altre due stone svedesi nella casa in posizione centrale

5.06: Niente miracoli, la Svezia sta giocando da campione olimpica e l’Italia si deve accontentare di un punto nel quarto end. Gli scandinavi finora non hanno commesso errori e l’Italia si è trovata spesso a dover tentare la giocata impossibile per ribaltare la situazione. Scandinavi avanti 3-1 dopo quattro end e con la mano a disposizione

5.03: Di giustezzaa Retornaz piazza la stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine del quarto end

5.00. La promozione della guardia di Mosaner toglie due stone svedesi dalla casa ma ne restano due a punto

4.59: Si mette maluccio per l’Italia. Dopo 10 tiri ci sono tre stone svedesi a punto

4.54: Come nell’end precedente: Svezia sul centro a punto, Italia guardia a destra dopo 4 tiri

4.49: Niente da fare. Non riesce ala bocciata di Retornaz e dunque mano rubata dagli svedesi che hanno iniziato bene e ora sono avanti 3-0

4.48: La bocciata di Retornaz ma Edin rimette la stone svedese a punto. Manca l’ultimo tiro dell’azzurro che potrebbe portare due punti

4.44: Situazione invariata dopo 11 tiri. Sempre una stone svedese a punto

4.40: Una stone svedese a punto dopo otto tiri del terzo end. Casa presidiata dalle guardie azzurre, ben quattro

4.38: Svezia aggressiva nel terzo end, due stone a punto e guardia centrale per gli scandinavi, mentre l’Italia si concentra sulla guardia a destra

4.34: Un po’ di fortuna per Edin. Retornaz non riesce a liberare la casa dalla stone svedese all’ultimo tiro, Edin boccia la stone azzurra e per questione di centimetri la sua stone rimane nella casa regalando così agli svedesi il doppio punto: Italia-Svezia 0-2 dopo due end

4.31: Bravo Retornaz con la doppia bocciata a togliere tutte e due le stone svedesi dalla casa. Ora ci sono due stone azzurre a punto quando mancano 3 tiri alla fine del secondo end

4.30: Riesce in parte la bocciata di Mosaner che lascia comunque una stone svedese a punto dopo 11 tiri del secondo end, liberando comunque la casa di un’altra stone svedese

4.23: Due stone svedesi a punto dopo i primi sei tiri del secondo end. Casa affollata

4.17: Mano annullata, niente di fatto nel primo end

4.13: Eriksson toglie le due stone azzurre a punto con una doppia bocciata e piazza la stone svedese nella casa. Si potrebbe andare verso una mano nulla

4.10: Stone azzurra a punto dopo 5 tiri del primo end

4.03: Mano per la Svezia, inizia l’incontro

4.01: Tutto pronto per l’inizio dell’incontro. Mano per la Svezia che schiera Magnusson, Wranaa, Eriksson e Edin. Per l’Italia consueta formazione con Gonin, Arman, Mosaner e Retornaz

3.59: Nell’altra semifinale saranno di fronte i padroni di casa degli Stati Uniti, che in serata hanno sconfitto 6-4 la Scozia, e il Canada

3.56: Gli avversari sono i campioni olimpici della Svezia, favoriti d’obbligo ma l’Italia è in serie positiva, ha già battuto gli scandinavi nel round robin e cercherà dunque di ribaltare il pronostico.

3.53: La vittoria 10-4 nel playoff concluso poco meno di due ore fa contro la Svizzera nel primo turno dei playoff ha schiuso la porta della sfida che vale la finale iridata

3.49: Per la prima volta nella storia l’Italia disputa una semifinale dei Campionati del Mondo di curling. Mai gli azzurri si erano spinti oltre il round robin: stavolta si sono superati a conferma che il 2022 sarà ricordato, a prescindere dal risultato di questa sfida, come anno di grazia per questo sport, dopo l’oro olimpico di Mosaner e Constantini e il bronzo europeo della squadra maschile

3.45: Buongiorno gli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della semifinale dei Mondiali di curling in programma a Las Vegas tra Italia e Svezia.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiali di curling in programma a Las Vegas tra Italia e Svezia. Per la prima volta nella storia l’Italia disputa una semifinale dei Campionati del Mondo di curling. La vittoria 10-4 contro la Svizzera nel primo turno dei playoff ha schiuso la porta della sfida che vale la finale iridata. Gli avversari sono i campioni olimpici della Svezia, favoriti d’obbligo ma l’Italia è in serie positiva, ha già battuto gli scandinavi nel round robin e cercherà dunque di ribaltare il pronostico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiali di curling in programma a Las Vegas tra Italia e Svezia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 4.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse