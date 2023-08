Basket, Serie A: il doppio overtime fa gioire Trieste. Vincono Venezia, Pesaro e Treviso

Nella giornata in cui la Virtus Bologna, di fatto, prenota il primato in classifica battendo quel che al momento c’è dell’Olimpia Milano, altre quattro partite regalano spettacolo nel panorama della Serie A 2021-2022. E c’è anche uno spettacolare doppio overtime là dove, a parte il big match, mai si superano i 10 punti di divario alla fine.

UMANA REYER VENEZIA-FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 77-72

Vittoria risicata, ma utile per la Reyer nella corsa verso il quarto posto in classifica con annesso fattore campo che viene di conseguenza. Lotta importante nel primo quarto, la Fortitudo allunga nel secondo (19-25), ma arriva un gran parziale di 15-0 firmato soprattutto da Theodore. Il +9 risultante rimane all’intervallo (43-34), e poi è sostanzialmente conservato lungo tutta la durata del terzo periodo (60-53), ma la Effe non demorde mai. In particolare, Benzing la tiene attaccata, a 11 secondi dalla fine Aradori la riporta fino al -4, poi il finale lo riesce a controllare la formazione di casa.

TOP SCORER

VENEZIA – Theodore 18, Watt 16, A. De Nicolao 13

F. BOLOGNA – Frazier 15, Benzing 13, Charalampopoulos 11

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 76-73

Alzi la mano chi, a fine terzo quarto, avrebbe pensato che Pesaro avrebbe potuto battere la Dinamo. E invece è quel che accade: non una, ma due rimonte si verificano alla Vitifrigo Arena. La prima arriva dopo il solito dominio di Bilan che vale il 17-25 a fine primo quarto: nel caso, è un break di 11-0 con tripla di Delfino a chiuderlo a riportare la Carpegna Prosciutto non solo in partita, ma avanti. Dal 39-39 dell’intervallo si va al 50-58 di fine terzo quarto, con grande apporto anche di Logan, ma di nuovo gli uomini di Banchi fanno la voce grossa anche grazie a un’ottima serata di Moretti. Tambone, però, è l’uomo della tripla a 15″ dal termine, ma Mejeris fa tenere col fiato sospeso tutta l’arena: fallo sulla tripla di Kruslin, tre liberi. Il croato sbaglia il secondo, sbaglia poi anche il terzo, prende il rimbalzo, ma non trova il canestro del supplementare.

TOP SCORER

PESARO – Moretti 19, Delfino 18, Jones 11

SASSARI – Bilan 25, Burnell 14, Logan 12

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ALLIANZ TRIESTE 103-109 d2ts

Senza se e senza ma, la partita del giorno. E anche quella che, inevitabilmente, vede innalzarsi le cifre di tutto. Tripla doppia (con losing effort): Andrea Cinciarini, 23 punti, 11 rimbalzi, 12 assist. Doppie doppie, tutte per Trieste: Adrian Banks (36 e 11), Andrejs Grazulis (22 e 14), Sagaba Konate (20 e 15). L’Allianz è con questi tre uomini che riesce a trovare una vittoria davvero sofferta: e dire che gli uomini di Ciani sembrano poterla chiudere nel terzo quarto (60-71). La regia di Cinciarini e la furia degli americani, però, fa sì che Reggio Emilia torni sotto, passi anche avanti, ma debba vedere la schiacciata di Konate consegnare al PalaDozza l’overtime. Stavolta è l’Unahotels ad andare vicina alla sconfitta: Strautins, con 6″ da giocare, pesca la tripla del nuovo supplementare a quota 96, ma la coppia Banks-Davis chiude il discorso a favore di Trieste.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Cinciarini 23, Johnson 20, Strautins 14

TRIESTE – Banks 36, Grazulis 22, Konate 20

OPENJOBMETIS VARESE-NUTRIBULLET TREVISO 80-89

Buona la prima per Marcelo Nicola, che torna a Treviso da allenatore, sebbene in società diversa rispetto a quella per cui fu interprete in una squadra a un certo punto tra le più straordinarie mai viste in Italia. Bortolani è l’uomo ovunque del primo quarto, che finisce sul 16-26 per la Nutribullet, poi Keene, Beane e Sorokas si adoperano per ridurre il distacco fino al 44-48 del riposo. La partita diventa lottatissima, Varese va anche avanti, ma se da una parte Sorokas e Reyes continuano a realizzare, dall’altra c’è Sims che pian piano entra nella partita e accompagna Russell, Bortolani e Sokolowski verso il colpo a Masnago.

TOP SCORER

VARESE – Sorokas 19, Vene 17, Keene 16

TREVISO – Bortolani 23, Russell 15, Sims 15

Credit: Ciamillo