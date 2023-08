Atletica, Yeman Crippa torna in gara dopo lo show in mezza maratona: 5 km con Battocletti a caccia del record europeo

Yeman Crippa si appresta a tornare in gara. Dopo aver realizzato il record italiano della mezza maratona, diventando il primo azzurro a scendere sotto l’ora sui 21,097 km (59:26 lo scorso 27 febbraio a Napoli), il trentino correrà i 5 km su strada a Herzogenaurach (Germania) il prossimo 30 aprile. Il 25enne, che sta completando il suo allenamento in Marocco, raggiungerà la terra teutonica dopo un mese di lavoro ai 1.700 metri s.l.m. di Ifrane.

L’allievo di Massimo Pegoretti ha scelto l’Adidas Road to Record per iniziare la sua stagione estiva e per tentare l’assalto al record europeo sulla distanza, dopo che alla BOClassic 2020 mancò il 13:18 del francese Jimmy Gressier per appena due secondi. Ci sarà anche Nadia Battocletti che, dopo aver timbrato il record italiano sulle 2 miglia sabato scorso, gareggerà in Germania per puntare al record europeo detenuto da Maura Viceconte (19:45 nel 2000).

Yeman Crippa e Nadia Battocletti si stanno preparando per l’intensa stagione all’aperto, dove cercheranno di conquistare piazzamenti rimarchevoli di nota tra 10.000 e 5.000 metri: tra i Mondiali di luglio a Eugene e gli Europei di agosto a Monaco possono togliersi delle belle soddisfazioni.

Foto: Phototoday/organizzatori Napoli City Half Marathon