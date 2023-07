WTA Miami 2022, Lucia Bronzetti vola al terzo turno: sconfitta la svizzera Stefanie Voegele

Grandissima vittoria per Lucia Bronzetti al secondo turno del WTA 1000 di Miami. Doveva esserci il derby tricolore contro Camila Giorgi ma, a causa del forfait della marchigiana (per lei problemi al polso destro), in campo si è presentata la lucky loser svizzera Stefanie Voegele (n.140 del ranking). Per l’azzurra alla fine è stato tutto abbastanza semplice: 6-2 6-1 in poco più di un’ora e venti e terzo turno conquistato. Per la nativa di Rimini ci sarà ora il match contro la vincente dell’incontro tra la ceca Karolina Pliskova (n.8 al mondo) e la russa Anna Kalinskaya (n.84 del ranking).

La partita inizia con tre chance di break per Bronzetti, ma la svizzera riesce ad annullarle tutte e ad aggiudicarsi in seguito il primo game. L’italiana non soffre eccessivamente nei suoi turni di servizio e, dopo aver sprecato un’altra palla break nel terzo gioco, riesce a rubare la battuta portandosi sul 3-2. La numero 102 WTA cresce game dopo game e non concede più nulla all’avversaria. La conseguenza è un 6-2 che lascia ben poco spazio a commenti.

Il secondo parziale si apre alla grande per l’azzurra, che vola in poco tempo sul 4-0 mettendo un piede e mezzo al terzo turno. Voegele riesce a sbloccarsi con il 4-1, ma Bronzetti è nettamente superiore e chiude con un altro break che vale il 6-1 finale.

A fine partita sono ben cinque le palle break vinte dall’italiana contro le zero della svizzera. Bronzetti chiude l’incontro con il 70% dei punti conquistati con la prima (contro il 48% dell’avversaria) e il 73% con la seconda (contro il 36% della numero 140 al mondo). I punti totali ottenuti dalle due tenniste sono 68 per l’azzurra e 41 per Voegele.

