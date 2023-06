WTA Lione 2022, Martina Trevisan si aggiudica il derby contro Elisabetta Cocciaretto e approda agli ottavi di finale

Martina Trevisan si è aggiudicata il derby contro Elisabetta Cocciaretto, valido per il primo turno del WTA di Lione (Francia). Sul veloce indoor transalpino la mancina toscana si è imposta per 6-3 6-2 in 1 ora e 32 minuti di partita.

Maggior regolarità nel proprio tennis da parte di Trevisan al cospetto di una Cocciaretto ancora lontana dalla miglior condizione dopo il grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuta a lungo lontana dai campi. Non a caso ora la giovane nativa di Ancona è n.232 del mondo attualmente. Trevisan (n.92 WTA) affronterà negli ottavi di finale la francese Caroline Garcia che si è imposta contro Camila Giorgi per 5-7 6-4 6-0.

Nel primo set entrambe le azzurre salvano alcune chance “break” nei primi due game, ma nella fase calda Trevisan ha maggior lucidità nel proprio tennis. Con i suoi colpi in top-spin Martina mette in difficoltà Cocciaretto che subisce il break nell’ottavo gioco e perde la frazione sul 6-3.

Nel secondo set la classe 2001 del Bel Paese prova ad alzare il proprio livello e le possibilità del break non mancano (una nel secondo gioco e quattro nel quarto), ma Cocciaretto non è sufficientemente concreta. Scampato il pericolo, Trevisan cambia decisamente marcia e non a caso dal 2-2 arriva una serie di quattro giochi a zero per la toscana che strappa in due circostanze il turno in battuta alla rivale, chiudendo in maniera autoritaria sul 6-2.

Guardando le statistiche, Trevisan ha potuto contare su percentuali al servizio migliori (68% dei punti vinti con la prima e 63% con la seconda, rispetto al 57% e al 53% della n.232 del ranking). In risposta il differenziale è stato più evidente: 43% per Trevisan e 32% per Cocciaretto rispetto alla prima in battuta.

