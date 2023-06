Volley femminile, Champions League: squadre russe escluse, come cambia il tabellone? Monza-Conegliano vale la Finale!

Il tabellone della Champions League 2022 di volley femminile è stato radicalmente stravolto dopo che la CEV ha deciso di escludere le squadre russe dalla massima competizione europea. Dinamo Kazan, Dinamo Mosca e Lokomotiv Kaliningrad non potranno scendere in campo per disputare i quarti di finale.

La sfida tra Monza e Conegliano sarà di fatto una semifinale anticipata. Chi vincerà il derby italiano volerà direttamente in finale. Il derby russo tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca è stato cancellato e dunque la vincente del match tra brianzole e venete avrà strada libera verso l’atto conclusivo. Le Pantere partiranno con i favori del pronostico, ma Anna Danesi e compagne hanno tutte le carte in regola per fronteggiare la corazzata guidata da Paola Egonu.

Dall’altra parte del tabellone, invece, il Fenerbahce Istanbul usufruisce dell’esclusione della Lokomotiv Kaliningrad e stacca il biglietto anticipato per la semifinale, dove molto probabilmente si materializzerà il derby turco col VakifBank Istanbul (le Campionesse del Mondo sono favorite contro le polacche del Developres Resovia).

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2022

QUARTI DI FINALE:

Vero Volley Monza vs A. Carraro Imoco Conegliano

CANCELLATO: Dinamo-Ak Bars Kazan vs Dinamo Mosca (entrambe le squadre escluse)

Developres Resovia vs VakifBank Istanbul

Fenerbahce Opet Istanbul già in semifinale (Lokomotiv Kaliningrad esclusa)

SEMIFINALI:

La vincente di Monza-Conegliano sarà già qualificata alla finale

Fenerbahce Istanbul vs Developres Resovia/VakifBank Istanbul

Foto: Valerio Origo