Sport in tv oggi (domenica 6 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 6 marzo 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Paralimpici Invernali, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con la Parigi-Nizza, il volley con la Coppa Italia, il calcio con la Serie A, il Motomondiale con warm up e gare del GP del Qatar, oltre agli sport invernali con sci alpino, sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), biathlon, snowboard, speed skating e short track.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI OGGI DELLE PARALIMPIADI INVERNALI

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 6 MARZO)

08.00 Snowboard, Coppa del Mondo: slopestyle maschile e femminile Bakuriani – Eurosport1, Eurosport Player

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen HS134 maschile Oslo – Eurosport2, Eurosport Player

10.00 Salto con gli sci, Mondiali junior: team HS105 misto Zakopane – Nessuna copertura tv

10.00 Sci alpinismo, Campionati Italiani Assoluti: individuale maschile e femminile Colere – Nessuna copertura tv

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante donne Lenzerheide – Rai2, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

10.30 Biathlon, IBU Cup: mass start 60 maschile Lenzerjeide – Nessuna copertura tv

11.00 Slittino naturale, Youth Games Kuehtai – Nessuna copertura tv

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: super-G uomini Kvitfjell – Rai2, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

11.00, Moto3, GP Qatar: Warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

11.20, Moto2, GP Qatar: Warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

11.30 Short track, Mondiali junior: terza giornata – Youtube Skating ISU

11.40, MotoGP, GP Qatar: Warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

12.00 Sci freestyle, Campionati Italiani Assoluti: skicross maschile e femminile Colere – Nessuna copertura tv

12.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 50 km TC mass start uomini Oslo – RaiSportWeb2, Eurosport2, Eurosport Player

12.15 Motocross MX2, GP Lombardia: gara 1 – Eurosport Player, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Torino-Cagliari – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.45 Biathlon, Coppa del Mondo: pursuit femminile Kontiolahti – Eurosport1, Eurosport Player

13.00, Moto3, GP Qatar: Gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, 18.25 differita TV8 e tv8.it

13.10 Ciclismo, Parigi-Nizza: prima tappa – dalle 15.10 RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport2, Eurosport Player

13.15 Motocross MXGP, GP Lombardia: gara 1 – RaiSportWeb1, Eurosport Player, discovery+

13.30 Biathlon, IBU Cup: mass start 60 femminile Lenzerjeide – Nessuna copertura tv

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. gigante donne Lenzerheide – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Pl.

14.00 Speed skating, Mondiali allround Hamar: 1500 metri femminili – RaiSportWeb2, Eurosport Player

14.20, Moto2, GP Qatar: Gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, 19.45 differita TV8 e tv8.it

14.40 Biathlon, Coppa del Mondo: pursuit maschile Kontiolahti – Eurosport1, Eurosport Player

14.44 Speed skating, Mondiali allround Hamar: 1500 metri maschili – RaiSportWeb2, Eurosport Player

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 10 km maschile Oslo – Eurosport Player

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Torino – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Verona – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Venezia-Sassuolo – DAZN

15.00 Volley, Coppa Italia: Perugia-Trentino – Rai2, RaiPlay, volleyballworld.tv

15.10 Motocross MX2, GP Lombardia: gara 2 – Eurosport Player, discovery+

15.31 Speed skating, Mondiali allround Hamar: 5000 metri femminili – RaiSportWeb2, Eurosport Player

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo / Raw Air: HS134 maschile Oslo – Eurosport1, Eurosport Player

16.00 Sci alpino, Mondiali junior: 1a m. combinata alpina femminile Panorama – Nessuna copertura tv

16.00, MotoGP, GP Qatar: Gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, 21.25 differita TV8 e tv8.it

16.10 Motocross MXGP, GP Lombardia: gara 2 – RaiSportWeb1, Eurosport Player, discovery+

16.21 Speed skating, Mondiali allround Hamar: 10000 metri maschili – RaiSportWeb2, Eurosport Player

17.00 Sci alpino, Mondiali junior: 1a m. combinata alpina maschile Panorama – Nessuna copertura tv

18.00 Sci alpino, Mondiali junior: 2a m. combinata alpina femminile Panorama – Nessuna copertura tv

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Spezia – DAZN

19.00 Sci alpino, Mondiali junior: 2a m. combinata alpina maschile Panorama – Nessuna copertura tv

19.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo / Raw Air: HS134 femminile Oslo – Eurosport Player

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Napoli – Eurosport Player

20.45 Basket, Serie A: Tortona – AX Armani Exchange Milano – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan – DAZN



LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP ALLE 11.40 e 16.00

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DEL QATAR DI MOTO2 ALLE 11.20 E 14.20

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DEL QATAR DI MOTO3 ALLE 11.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI LENZERHEIDE ALLE 10.00 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KIVTFJELL DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.45

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.40

LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM DI SCI DI FONDO A OSLO DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI MANTOVA DI MOTOCROSS MX2 ALLE 12.15 E 15.10

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI MANTOVA DI MOTOCROSS MXGP ALLE 13.15 E 16.10

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SPEED SKATING

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 13.10

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA DALLE 15.00, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Foto: MotoGP.com Press