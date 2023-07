Perugia-Trento, Finale Coppa Italia volley 2022: orario d’inizio, canale tv, programma in chiaro, streaming

Oggi, domenica 6 marzo alle ore 15.00, nella cornice della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si giocherà la finale della Coppa Italia 2022 di volley maschile che vedrà uno scontro da brividi tra le formazioni di Perugia e Trento. Un atto conclusivo degno della posta in palio, tra due squadre che daranno spettacolo, in un match che si preannuncia equilibrato ed avvincente.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA DALLE 15.00, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Il pronostico pende leggermente dalla parte della formazione umbra, reduce però da una durissima semifinale, in cui è riuscita ad avere la meglio di Piacenza con un combattuto 3-1. Trento ha invece sbrigato la pratica Milano con apparente semplicità, rifilando agli avversari un sonoro 3-0. Le sfide individuali sono da leccarsi i baffi, a partire da quella tra i palleggiatori: il grande ex Simone Giannelli sfiderà chi ha preso il suo posto in regia della formazione trentina, Riccardo Sbertoli. Da un lato Wilfredo Leon, Matt Anderson e Kamil Rychlicki, dall’altro Matey Kaziyski, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. C’è davvero da leccarsi i baffi.

Quinta finale consecutiva per la Sir Safety Conad Perugia che dopo i successi del 2018 e nel 2019, ha perso nel 2020 e nel 2021 contro Civitanova. Trento invece non alza questo trofeo dal 2013 e ha perso le ultime tre finali giocate tra il 2015 e il 2017.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Trento, Finale della Coppa Italia 2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-TRENTO, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 6 MARZO:

15.00 Finale Coppa Italia volley 2022: Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino

PERUGIA-TRENTO, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini