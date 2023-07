Milano-Sanremo 2022: arriva un’altra rinuncia, non ci sarà al via Matteo Trentin

Sembra essere una maledizione questo inizio di stagione per i colori italiani nel ciclismo su strada. Ancor di più la Milano-Sanremo, che è in programma tra due giorni e vede ad uno ad uno diminuire le stelle tricolori al via.

Prima Vincenzo Nibali, poi Sonny Colbrelli, oggi l’annuncio del forfait è arrivato da Davide Ballerini ad anticipare quello di Matteo Trentin. Tutti corridori sui quali l’Italia poteva puntare e che invece sono stati costretti a dire addio alle chance di giocarsi qualcosa di importante nella Classicissima.

In un post Instagram il trentino della UAE Emirates ha annunciato: “Niente Milano-Sanremo per me questo sabato. Ovviamente non é quello che speravo ma dalla mia caduta alla Parigi-Nizza non sono ancora riuscito a recuperare al 100%. Assieme al team e allo staff medico abbiamo deciso di concentrare tutti gli sforzi per una perfetta guarigione ed essere poi al 100% per la campagna del Nord.

Un grande in bocca al lupo a tutto il team”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da matteotrentin (@matteotrentin)

Foto: Lapresse