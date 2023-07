LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2022 in DIRETTA: Kriechmayr concede il bis. Odermatt e Caviezel sul podio! Paris 14mo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.27: Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi giorni per le ultime gare delle finali di Coppa del Mondo in Francia. Grazie per averci seguito e buona giornata!

12.25: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale quando mancano due gare alla fine:

12.23: Questa la classifica finale della Coppa del Mondo di SuperG:

12.20: Questa la classifica finale del SuperG di Courchevel con i piazzamenti degli azzurri:

1 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:09.43

2 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.53

3 CAVIEZEL Gino SUI 1:10.18 +0.75

4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:10.31 +0.88

5 CRAWFORD James CAN 1:10.45 +1.02

6 BAILET Matthieu FRA 1:10.71 +1.28

7 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:10.79 +1.36

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:11.05 +1.62

9 MURISIER Justin SUI 1:11.09 +1.66

10 ROGENTIN Stefan SUI 1:11.26 +1.83

10 FEUZ Beat SUI 1:11.26 +1.83

14 PARIS Dominik ITA 1:11.50 +2.07

17 INNERHOFER Christof ITA 1:11.73 +2.30

12.18: Ancora un successo a Courchevel per l’austriaco Kriechmayr che chiude alla grande la sua stagione ottenendo il successo anche in SuperG. Sui gradini più bassi del podio ancora due svizzeri, come ieri: secondo Odermatt e terzo Caviezel

12.16: Peccato! Per poco l’azzurro Innerhofer non riesce a chiuudere in zona punti! è 17mo a 2″30 da Kriechmayr

12.15: All’intermedio Innerhofer ha un ritardo di 1″05

12.13: Esce di scena nella seconda parte il francese Giezedanner che va ad infilarsi nelle reti. Nessun problema per lui ma bisognerà attendere qualche istante per la discesa di Innerhofer

12.11: Non riesce ad entrare in zona punti il tedesco Ferstl che è 18mo a 2″41

12.08: Ritardo pesante con qualche errore per lo statunitense Ganong che chiude al 18mo posto a 2″79 dalla testa

12.07: L’austriaco Danklmaier sbaglia traiettoria nel finale e con un ritardo di 2″17 è 16mo

12.06: Gara da dimenticare per l’azzurro Paris che accumula un ritardo di 2″07 e si inserisce al 14mo posto. Ora nella parte bassa è complicato fare il tempo

12.05: Paris all’intermedio ha un ritardo di 88 centesimi

12.04: Perde tantissimo nel finale il tedesco Sander e chiude al 14mo posto con un ritardo di 2″16. Ora Paris

12.02: Lo svizzero Rogentin con un ritardo di 1″83 si inserisce al decimo posto. Tocca a Sander

12.00: Commette diversi errori, uno piuttosto grave nella parte centrale, l’austriaco Baumann che è 14mo, ultimo, a 2″81. Ora Rogentin

11.58: Prestazione da dimenticare dell’austriaco Haaser che chiude la sua prova con un ritardo di 2″05 ed è 12mo

11.56: Murisier si inserisce all’ottavo posto con una buona prestazione a 1″66 da Kriechmayr

11.54: Non una prova perfetta dello svizzero Feuz che chiude a 1″83 dalla testa ed è nono. Ora Murisier

11.53: Feuz ha 62 centesimi di ritardo all’intermedio

11.52: Questa la classifica dopo le prime discese:

11.50: Buona seconda parte per il francese Bailet che si inserisce al sesto posto a 1″28 dalla testa

11.49: 75 centesimi di ritardo per Bailet all’intermedio

11.48: Lo svizzero Odermatt è quello che più di tutti limita i danni nell’ultima parte della pista da Kriechmayr: è secondo a 53 centesimi dall’austriaco. Ora Bailet

11.47: Odermatt all’intermedio ha 26 centesimi di ritardo

11.46: Al traguardo lo statunitense Cochran-Siegle chiude con un ritardo di 1″35 ed è quinto. Ora Odermatt

11.45: Cochran-Siegle all’intermedio ha un ritardo di 59 centesimi

11.44: Combina diversi pasticci l’austriaco Mayer nella seconda parte di gara e rischia di perdere il secondo podio di Coppa dopo quello di ieri. Per ora è sesto con un ritardo di 1″89. Ora Cochran-Siegle

11.43: Mayer ha 49 centesimi di ritardo all’intermedio

11.42: Perde progressivamente il francese Pinturault che con un ritardo di 1″62 è quinto al momento. Ora Mayer

11.41: Pinturault all’intermedio ha 64 centesimi di ritardo

11.39: Tutt’altro che preciso nel finale il norvegese Kilde che perde tantissimo e chiude al terzo posto a 88 centesimi da Kriechmayr. Oggi si può accontentare della Coppa di specialità ma l’impressione è che l’austriaco abbia ancora una volta pennellato. Difficilissimo da battere. Ora Pinturault

11.38: All’intermedio Kilde ha 26 centesimi di ritardo

11.37: Brutta prova di Thompson che accumula un ritardo pesantissimo di 2″39 ed è quarto. Ora Kilde

11.36: Thompson all’intermedio ha 74 centesimi di ritardo

11.35: L’austriaco Kriechmayr conferma di gradire il contesto e di essere in grande condizione e si insedia al comando con 75 centesimi di vantaggio. Sarà bis? Ora Thompson

11.34: Kriechmayr all’intermedio ha 28 centesimi di vantaggio

11.33: Buona la prova dello svizzero Caviezel che va al comando con 27 centesimi di vantaggio. Ora Kriechmayr

11.31: All’apparenza senza particolari errori la prova del canadese Crawford che chiude con il tempo di 1’10″45. Ora Caviezel

11.30: Cielo velato a Courchevel, comunque la visibilità è buona perchè il sole riesce a penetrare le nuvole. Pronto Crawford al via

11.26: Questa la startlist del SuperG di Courchevel:

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

4 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

11 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

14 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

15 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

16 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

18 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

19 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

20 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

21 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

11.23: Sono solo 22 gli atleti al via oggi. Ci sono da distribuire i posti sul podio della Coppa del Mondo alle spalle di Kilde. In corsa Mayer, Odermatt e Kriechmayr

11.20: Per l’Italia saranno al via Dominik Paris che partirà con il 17 e Christof Innerhofer al via con il 22 che cercheranno l’ultimo guizzo di una annata senza grandi guizzi in questa specialità.

11.16: Questa’, invece, la classifica di Coppa del Mondo generale con OPdermatt che ha già conquistato al Sfera di Cristallo con tre gare di anticipo:

11.12: Questa la classifica della Coppa del Mondo di SuperG quando manca solo l’ultima gara:

11.08: La Coppa di specialità se l’è già messa in bacheca Aleksander Aamodt Kilde con 480 punti contro i 350 di Matthias Mayer, i 322 di Marco Odermatt ed i 275 del vincitore di ieri Vincent Kriechmayr.

11.04: Sulla pista denominata “L’Eclipse” si tornerà in scena per la seconda prova veloce del programma, dopo che ieri l’austriaco Vincent Kriechmayr si è aggiudicato la discesa e, contemporaneamente, Marco Odermatt ha messo le mani sulla sua prima Sfera di Cristallo della sua carriera.

11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del superG maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022.

Programma, orari e tv della giornata – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri

