LIVE Nadal-Fritz 3-6 6-7, Finale Indian Wells 2022 in DIRETTA: l’americano rovina il poker dello spagnolo! Il beniamino trionfa in casa

01.27 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

01.26 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: due ace e tre doppi falli di Nadal contro un ace e tre doppi falli di Taylor Fritz. L’americano ha vinto il 69% di punti con la prima e il 48% con la seconda dopo il 64% di prime messe in campo e 8 chance di break salvate su 10. L’iberico invece ne ha annullate 5/9 con basse percentuali al servizio con il 54% di punti con la prima (67% di messa in campo) e il 56% con la seconda. 82 punti a 72 vinti dal padrone di casa.

01.24 Taylor Fritz vince il secondo titolo ATP in carriera su sette finali trionfando in casa dopo il successo di Eastbourne 2019. L’americano rovina la festa di Rafael Nadal in poco più di due ore, trionfando per 6-3 7-6(5) e vedendosi annullare un match point. Lo statunitense sembrava non potesse farcela a causa della caviglia ma alla fine ha dominato la sfida, complice una prestazione precaria dell’iberico che dice addio ai sogni del poker di inizio 2022, ad Indian Wells e il record dei 37 titoli Masters1000.

FINE SECONDO SET

5-7 GAME SET AND MATCH TAYLOR FRITZ!!!!!! INCREDIBILE A INDIAN WELLS!!!!

5-6 SECONDO MATCH POINT FRITZ!!!! IL SECONDO DOPO 21 MINUTI!!!! L’americano può chiudere la sfida.

5-5 INCREDIBILE ERRORE DI NADAL A DUE PASSI DALLA RETE DOPO AVER DOMINATO IL PUNTO!

5-4 COSA HA FATTO NADAL!!!!!! LO SPAGNOLO PRENDE DI TUTTO E PRENDE A VOLO IL PUNTO!

4-4 LUNGO IL RECUPERO DI NADAL DOPO LA PRODEZZA DI FRITZ

4-3 Rovescio in rete di Fritz che non regge i ritmi di Nadal: punti decisivi.

3-3 COSA HA PRESO NADAL SOTTORETE!!!! FRITZ È ESAUSTO DOPO QUESTI RITMI DISUMANI!!!!

2-3 ECCO IL MINI-BREAK RICAMBIATO! Fritz perde il servizio allo scoccare delle due ore.

1-3 Nadal non riesce a impensierire Fritz in risposta.

1-2 FUCILATA DI DIRITTO DI NADAL!

0-2 Mini-break di Fritz: l’americano ci prova.

0-1 Lungo l’attacco in risposta dell’iberico.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-15 Servizio e diritto del classe 1986.

30-15 Lungo il rovescio dell’americano.

15-15 Gran risposta profonda di Fritz.

15-0 Ottima prima di Nadal.

5-6 Fritz si fa coraggio e si assicura di disputare almeno il tie-break.

AD-40 Chiusura a rete per l’americano.

40-40 Gran prima di Fritz.

30-40 Diritto lungo dello spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!! Adesso lo spagnolo ci crede.

15-30 Troppo lento Fritz in uscita dal servizio: Nadal continua a spingere.

15-15 Di poco lungo il diritto lungolinea dell’iberico.

0-15 Errore dell’americano dal centro del campo.

5-5 NADAL SI CARICA E PROLUNGA IL MATCH!!!! Lo spagnolo ha annullato un match point.

AD-40 Il pubblico vuole una partita e spinge per Nadal: errore di Fritz.

40-40 Scappa via la risposta del padrone di casa.

30-40 MATCH POINT FRITZ!!!!!! INCREDIBILE GIOCATA SOTTORETE DEL PADRONE DI CASA

30-30 PASSANTE DI DIRITTO DI NADAL! Fritz non può nulla sottorete.

15-30 DIRITTO VINCENTE DI FRITZ! Gran risposta dell’americano.

15-15 Servizio e diritto di Nadal.

0-15 Lo spagnolo viene sorpreso dalla profondità di Fritz.

4-5 FRITZ SI SALVA! Nadal deve allungare il match.

AD-40 Pessimo diritto di Nadal messo fuori gioco dal nastro colpito da Fritz.

40-40 Nadal non incide in risposta con il diritto.

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!!! LO SPAGNOLO GIOSTRA COME VUOLE LO SCAMBIO E TROVA IL DIRITTO DIAGONALE VINCENTE

30-30 Rovescio diagonale vincente in risposta di Nadal.

30-15 Prima centrale di Fritz.

15-15 Termina lungo il recupero di rovescio dello spagnolo.

0-15 Diritto vincente di Nadal in risposta.

4-4 DIAGONALE VINCENTE DI NADAL! Lo spagnolo resta a galla nel secondo parziale.

AD-40 Rovescio vincente lungolinea di Nadal.

40-40 DIRITTO VINCENTE DI FRITZ DOPO ESSERSI APERTO IL CAMPO!

40-30 Rovescio profondo di Fritz.

40-15 Errore di diritto di Nadal in uscita dal servizio.

40-0 Rovescio lungolinea vincente dello spagnolo.

30-0 Scappa via la risposta di Fritz.

15-0 Servizio e diritto di Nadal.

3-4 L’americano resta avanti nel secondo set.

40-15 Prima al centro di Fritz.

30-15 Diritto vincente di Nadal in accelerazione da metà campo.

30-0 Lunga la risposta del maiorchino.

15-0 Servizio e rovescio lungolinea da parte di Fritz.

3-3 Bravissimo l’iberico a restare a galla e tenere il servizio.

AD-40 Palla corta e passante di rovescio di Nadal.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Nadal è lento in uscita dal servizio.

40-30 Stecca di Fritz con il diritto.

30-30 Ace di Nadal.

15-30 Game cruciale per il proseguo del match: vincente in risposta dell’americano.

15-15 Scappa via il diritto di Fritz nel tentativo di difendersi.

0-15 Ottima risposta di rovescio di Fritz.

2-3 Gran game giocato in rimonta dall’americano che conferma il break.

AD-40 Gran difesa di Fritz sulla profondità ricercata dallo spagnolo.

40-40 Servizio e palla corta di Fritz.

40-AD SI INTENSIFICANO GLI SCAMBI!!!! Fritz torna all’errore con il diritto dopo la continuità mostrata da Nadal da fondocampo.

40-40 CHE REATTIVITÀ DI FRITZ!!!! L’americano recupera il nastro colpito da Nadal sulla diagonale di diritto e a rete è lesto a chiudere.

40-AD PALLA BREAK PER NADAL! Altro vincente dello spagnolo che passa Fritz.

40-40 PASSANTE DI NADAL DI ROVESCIO DOPO LO SCHIAFFO A VOLO NON CHIUSO DA FRITZ!

AD-40 Gran prima di Fritz.

40-40 Termina lungo il diritto diagonale di Nadal che perde la diagonale sulla difesa di rovescio del classe 1997.

30-40 Servizio e diritto di Fritz.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Altro passaggio a vuoto dello statunitense.

15-30 Lungo il lob di Fritz con il rovescio: Nadal è aggressivo in risposta.

15-15 Fritz arriva in ritardo con il rovescio sulla profondità di Nadal con il diritto.

15-0 Servizio e diritto di Fritz.

2-2 CONTROBREAK IMMEDIATO DI FRITZ! Nadal non al meglio in termini di gestione del vantaggio.

15-40 DUE PALLE BREAK FRITZ! Nadal non trova il campo con il rovescio dopo il diagonale di diritto.

15-30 Diritto scarico in rete di Nadal in uscita dal servizio.

15-15 Rovescio lungolinea di Fritz che trova la profondità: Nadal trova il diritto largo.

15-0 Diritto lungolinea di Nadal che trova un gran angolo.

2-1 BREAK NADAL!!!! Al secondo tentativo arriva la sterzata dello spagnolo.

30-40 Prima vincente di Fritz.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Doppio fallo dell’americano.

15-30 Nadal non trova il campo in risposta.

0-30 Rovescio lungo dell’americano in uscita dal servizio.

0-15 Passaggio a vuoto di Fritz con il diritto.

1-1 PASSANTE DI NADAL! Fritz chiama a rete lo spagnolo che trova la volée di diritto.

40-30 Nadal trova il campo in profondità con il rovescio sulla riga.

30-30 ROVESCIO CHE SUPERA FRITZ! Nadal chiama a rete Fritz con la palla corta e lo supera con il lungolinea.

15-30 ROVESCIO VINCENTE DI FRITZ! Lo statunitense trova il contropiede che sorprende Nadal.

15-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI FRITZ!

15-0 Fritz prova a impensierire l’avversario con il diritto diagonale ma Nadal arriva in corsa e trova il vincente.

0-1 Fritz rischia ma comincia bene il secondo set.

AD-40 Nadal prova a spingere ma non riesce a incidere con il rovescio.

40-40 Doppio fallo dell’americano.

40-30 Prima esterna di Fritz.

30-30 Nadal arriva in ritardo con il rovescio lungolinea.

15-30 Servizio e diritto di Fritz.

0-30 Altro vincente dello spagnolo che sfrutta la lentezza di Fritz al servizio.

0-15 BOLIDE IN RISPOSTA DI NADAL!

INIZIO SECONDO SET

23.57 Lo spagnolo sta rientrando in campo ma non sembra essere al top…

23.55 Intanto Nadal è rientrato negli spogliatoi per un MTO.

23.54 Taylor Fritz vince il primo parziale per 6 giochi a 3 dopo 40 minuti di gioco in cui Rafael Nadal ha perso il servizio ben due volte, provando a riaprire il set ma senza mai impressionare.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET TAYLOR FRITZ! Incredibile primo parziale per l’americano.

30-40 Serve&volley vincente di Nadal.

15-40 DUE SET POINT FRITZ! Chance di break per l’americano dopo l’errore di Nadal.

15-30 Fritz prova a rientrare subito nel ritmo del gioco e trova il diritto vincente lungolinea.

15-15 Doppio fallo del #4 al mondo.

15-0 Nadal comincia a martellare in uscita dal servizio: gran diritto lungolinea dell’iberico.

3-5 ARRIVA SUBITO IL BREAK DI NADAL! E adesso, può cambiare il match…

15-40 PRIME DUE CHANCE DI BREAK PER NADAL! Diritto lungo di Fritz.

15-30 Nadal scambia da fondocampo e induce Fritz all’errore.

15-15 Prima vincente di Fritz.

0-15 Risposta vincente di Nadal con il diritto.

2-5 Nadal prolunga il set ma adesso l’americano può chiudere.

40-30 Risposta profonda di Fritz: lento Nadal in uscita dal servizio.

40-15 Scappa via la risposta di Fritz.

30-15 Doppio fallo del classe 1986.

30-0 Servizio e diritto di Nadal.

15-0 Prima vincente dell’iberico.

1-5 Rovescio lungo di Nadal che deve allungare il set.

AD-40 Gran prima di Fritz.

40-40 NADAL SALE IN CATTEDRA CON IL DIRITTO E CHIUDE A RETE!

40-30 VINCENTE DI DIRITTO DI NADAL! Fritz non può nulla.

40-15 Fritz in spinta in uscita dal servizio: difesa in rete di Nadal.

30-15 Fritz si difende egregiamente sull’aggressività di Nadal di rovescio.

15-15 Primo punto in risposta per l’iberico.

15-0 Gran rovescio diagonale di Fritz: Nadal in ritardo di diritto.

1-4 Primo sussulto dell’iberico.

40-0 PARATO IL ROVESCIO DI FRITZ DA NADAL SOTTORETE! Gran palla corta dell’iberico.

30-0 Scappa via la risposta di Fritz.

15-0 Prima vincente di Nadal.

0-4 ALTRO SERVIZIO A ZERO DI FRITZ! Partenza clamorosamente a rilento per Nadal.

40-0 Altro vincente del padrone di casa.

30-0 Servizio e diritto di Fritz.

15-0 Gran servizio dell’americano.

0-3 CLAMOROSA PARTENZA DI FRITZ! ALTRO BREAK DELL’AMERICANO

30-40 ALTRA PALLA BREAK PER FRITZ!

30-30 CHE POTENZA DI NADAL! Lo spagnolo comincia in sofferenza lo scambio ma cambia ritmo di rovescio e chiude con il diagonale di diritto.

15-30 Diritto in rete dello spagnolo sorpreso sul rovescio di Fritz.

15-15 Prima vincente di Nadal.

0-15 Altra partenza con handicap al servizio per il maiorchino.

0-2 Servizio a zero e break confermato da Fritz.

40-0 Servizio vincente del classe 1997.

30-0 Ottima prima di Fritz.

15-0 Servizio e diritto del padrone di casa.

0-1 BREAK IN AVVIO DI FRITZ! Ma siamo appena all’inizio…

40-AD QUARTA CHANCE FRITZ! L’americano approfitta subito del calo di ritmo del #4 del seeding.

40-40 Nadal è subito offensivo in uscita dal servizio con il diritto.

40-AD CHE ANGOLO DI ROVESCIO DIAGONALE DI FRITZ!

40-40 Servizio e diritto di Nadal.

30-40 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI FRITZ! Ma che partenza dell’americano che non lascia respiro allo spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK FRITZ! Altro vincente dello statunitense, piuttosto aggressivo in risposta.

15-30 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI FRITZ! Bravissimo l’americano ad inchiodare sul rovescio l’avversario.

15-15 Errore in uscita dal servizio per l’iberico.

15-0 SCAMBIO SUBITO PAZZESCO VINTO DA NADAL! Servizio e diritto dello spagnolo che attacca a rete, recupera il lob e passa l’americano.

0-0 Si comincia sul Centrale!

INIZIO PRIMO SET

23.10 L’iberico è giunto sin qui perdendo tre set, contro Sebastian Korda, Nick Kyrgios e Carlos Alcaraz riuscendo a battere senza problemi Dan Evans e con due tie-break Reilly Opelka.

23.08 Nadal sceglie di servire per primo: Fritz ha perso il sorteggio. Sono le 15 in California.

23.06 Al via il riscaldamento sul Centrale: in palio il primo 1000 dell’anno!

23.04 GIOCATORI IN CAMPO! Il Centrale è una bolgia.

23.02 Tornando a parlare di Race, Taylor Fritz con una vittoria guadagnerebbe altre tre posizioni partendo dall’attuale sesta posizione superando Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev e Felix Auger-Aliassime.

23.00 I giocatori si stanno dirigendo verso il Centrale! Fritz dunque pare provarci ugualmente.

22.58 Tornando a parlare della notizia di inizia diretta, ovvero il possibile ritiro di Fritz, pare che ci fosse di mezzo Netflix durante la pausa dell’americano: lo riferisce Morgado su Twitter.

22.56 Manca sempre meno all’inizio del match! Sale l’attesa sul campo Centrale californiano.

22.54 L’iberico con una vittoria può avvicinarsi a meno di 1000 punti dalla top2 occupata da Daniil Medvedev e Novak Djokovic: inoltre vuole consolidare la vetta della Race verso Torino.

22.52 Lo spagnolo invece, partito come #4 al mondo, ha già guadagnato virtualmente una posizione scavalcando Alexander Zverev a 7115 punti.

22.50 Il classe 1997 è virtualmente #15 al mondo dopo aver guadagnato 5 posizioni: con una vittoria salirebbe di altri due posti scavalcando Diego Schwartzman e Denis Shapovalov.

22.48 L’americano è giunto sin qui perdendo tre set, rispettivamente contro Jaume Munar al terzo turno, Alex de Minaur agli ottavi e Miomir Kecmanovic ai quarti prima di vincere 7-5 6-4 contro il favorito Andrej Rublev.

22.46 Da capire le condizioni meteo californiane dopo il vento che ha condizionato pesantemente il gioco della semifinale di ieri tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

22.44 Rafael Nadal ha vinto a Melbourne nel primo torneo dell’anno prima del capolavoro del 21º Major in carriera e il successo nella sua Acapulco. Oggi vuole un poker che avrebbe contorni epici.

22.42 Quarta finale di questi primi mesi del 2022 per l’iberico che è ancora imbattuto dopo aver disputato 20 partite. L’obiettivo sono le 26 di fila del classe 1987 raggiunte nel mitico 2011.

22.40 Il maiorchino tenterà di raggiungere nuovamente proprio il serbo in cima ai successi negli ATP 1000: lo spagnolo, se dovesse vincere oggi, salirebbe a quota 37 titoli.

22.38 53ª finale 1000 in carriera e 129ª in totale in singolare per il maiorchino che ha perso tre set sin qui: quinto atto conclusivo in California dove ha trionfato per l’ultima volta nel 2013 contro Juan Martin del Potro perdendo due anni prima contro Novak Djokovic.

22.36 Scontro tra due giocatori completamente opposti, anche considerando il palmares: prima finale 1000 per l’americano e settima in generale. il padrone di casa cerca il secondo titolo dopo la vittoria ad Eastbourne contro Sam Querrey nel 2019.

22.34 Secondo incontro tra i due giocatori con lo spagnolo avanti 1-0: l’unico precedente risale all’atto conclusivo di Acapulco 2020, quando l’iberico trionfò per 6-3 6-2.

22.32 Non ci sono novità da Indian Wells, per cui alle 23 dovrebbe giocarsi la finale maschile! Nel femminile invece ha trionfato Iga Swiatek per 6-4 6-1 battendo la greca Maria Sakkari!

21.34 In attesa della fine del match tra Iga Swiatek e Maria Sakkari e che si facciano almeno le 23 italiane, la finale maschile rischia di non giocarsi: secondo il giornalista de L’Equipe Quentin Moynet, Taylor Fritz si sarebbe fermato in allenamento dopo aver testato la caviglia destra. Possibile forfait per il padrone di casa? Restiamo in attesa di aggiornamenti!

21.33 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Taylor Fritz, valida per la Finale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Taylor Fritz, valida per la Finale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA). Secondo incontro tra i due giocatori con lo spagnolo avanti 1-0: l’unico precedente risale all’atto conclusivo di Acapulco 2020, quando l’iberico trionfò per 6-3 6-2. In palio il primo Masters 1000 della stagione: il #4 al mondo vuole la 37ª affermazione contro l’esordiente padrone di casa.

Riprende la caccia di Rafael Nadal a Novak Djokovic per riagganciarlo nella classifica dei successi nei Masters1000 dopo il successo del serbo a Parigi-Bercy su Daniil Medvedev. Quarta finale di questi primi mesi del 2022 per l’iberico che è ancora imbattuto dopo aver disputato 20 partite: il classe 1986 disputa la sua quinta finale in California, con l’ultimo successo che risale al 2013 contro Juan Martin del Potro riscattando la sconfitta di due anni prima contro Novak Djokovic. 53ª finale 1000 in carriera e 129ª in totale in singolare per il maiorchino che ha perso tre set sin qui.

Taylor Fritz gioca la sua settima finale in carriera, la prima a livello 1000: il padrone di casa cerca il secondo titolo dopo la vittoria ad Eastbourne contro Sam Querrey nel 2019. L’americano è giunto sin qui perdendo tre set, rispettivamente contro Jaume Munar al terzo turno, Alex de Minaur agli ottavi e Miomir Kecmanovic ai quarti prima di vincere 7-5 6-4 contro il favorito Andrej Rublev. Il classe 1997 è virtualmente #15 al mondo dopo aver guadagnato 5 posizioni: con una vittoria salirebbe di altri due posti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Taylor Fritz, valida per la Finale del torneo singolare maschile di Indian Wells 2022 in California (USA). La partita è in programma come secondo match di giornata sul Campo Centrale dopo la finale femminile tra Iga Swiatek e Maria Sakkari a partire dalle 13.00 locali ovvero le 21.00 italiane ma non prima delle 15 locali, ovvero le 23.00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Buon divertimento!

