LIVE Musetti-Popyrin 5-7 6-7, Masters1000 Miami 2022 in DIRETTA: l’australiano si impone in due set lottatissimi

22.21 Al prossimo turno Popyrin se la vedrà contro Cilic, 21esima testa di serie del torneo.

22.19 L’asutraliano l’ha vinta sulla prima palla totalizzando l’85% di punti con essa.

22.17 I passaggi a vuoto di Popyrin non son stati concretizzati da Musetti, che però è rimasto avanti di un break per gran parte del secondo set.

22.14 Musetti ha pagato un approccio troppo difensivista, complice un avversario che ha giocato molte palle sulle righe e in cerca costante del vincente, talvolta regalando.

7-5 7-6, termina qua l’avventura di Musetti nel Master 1000 si miami. Esce dal torneo Musetti che ha giocato un tie-break che avrebbe potuto mutare le sorti del match.

6-5 Ancora una prima carica di Musetti che salva il quarto match point.

6-4 Popyrin, ace al centro di Musetti con la palla che tocca di un nulla.

6-3 Niente da fare… gioca corto Musetti e viene indotto all’errore. tre match point per popyrin.

5-3 Ace centrale di Popyrin.

4-3 Popyrin, palla corta incerta del tennista nostrano che si consegna.

3-3 Cerca di uscire dalla diagonale destra l’australiano affidandosi ad un complicato rovescio lungolinea.

3-2 Prima al corpo di Popyrin che torna avanti.

2-2 CHE PECCATO! Incerto a rete Popyrin che con chiude, tuttavia il passante dell’azzurro si ferma sotto al nastro. Popyrin non sembra freddissimo in certe occasioni.

2-1 Spinge Popyrin che recupera il mini break.

2-0 Musetti. Termina lungo il dritto di Popyrin, il match può girare in questa fase.

1-0 Ottimo vincente lungolinea di Musetti, che si carica. Questo ragazzo non muore mai.

6-6, E’ ANCORA VIVO MUSETTI!! SI VA AL TIE-BREAK.

AD-40 Volée di tocco giocata da Musetti, davvero sublime.

40-40 Gran contropiede di Musetti, che annulla di personalità il match point.

30-40 Si difende solamente Popyrin alzando pallonetti e lasciando campo all’azzurro.

15-40 spara lungo il dritto Musetti, nervoso e frettoloso. due match point in favore di Popyrin.

15-30 Si ritrova la palla troppo addosso Musetti, che sbaglia.

15-15 Risposta profonda dell’australiano, non controlla il rovescio il carrarino.

15-0 Affossa in rete il back di rovescio Popyrin.

6-5 Chiude un game crocevia Popyrin, che si carica verso il suo angolo.

AD-40 Serve con potenza e precisione il nativo di Sydney.

40-40 Il nastro trascina lungo il dritto di Popyrin.

AD-40 Ottima prima dell’australiano.

40-40 Appoggia lo smash Popyrin, atteggiamento giusto nel momento più importante.

40-AD Attacca con coraggio Popyrin, ma viene trafitto da un delizioso passante lungolinea di Musetti.

40-40 Slice di Popyrin che decolla.

AD-40 Servizio e drittone per Popyrin.

40-40 Attacca con lo slice e chiude la volée Musetti.

40-30 Dritto incrociato perfetto di Popyrin.

30-30 Risponde malissimo Musetti sulla seconda, occasione sprecata.

15-30 Doppio fallo di Popyrin, sconclusionato in questi ultimi quindici.

15-15 In rete la palla corta del tennista aussie.

15-0 Prima al corpo di Popyrin.

5-5 Servizio e dritto dell’azzurro.

40-15 Lungo il dritto di Popyrin.

30-15 Spreca i frutti di una buona risposta lungolinea l’australiano.

15-15 Lungo il rovescio di Popyrin in risposta.

0-15 Doppio fallo del carrarino in apertura di game.

5-4 Popyrin, che si assicura un vantaggio importante in vista del prossimo game.

AD-40 Ennesimo punto condizionato dal vento, termina sul nastro il dritto di Musetti.

40-40 Gira troppo la palla di Popyrin, rallenta bene Musetti con il back.

40-30 Gran kick sulla seconda per Popyrin.

30-30 Serve bene l’australiano.

15-30 In rete il contropiede di Popyrin che sente la pressione.

15-15 Largo il dritto di Popyrin. Questo game più risultare cruciale nell’economia della sfida.

15-0 La partita segue l’egida schematica: Musetti a correre, remare e l’australiano a controllare. Va detto che Musetti non riesce ad incidere in risposta.

4-4, peso del corpo all’indietro e rovescio che termina lunga. Break recuperato da un volenteroso Popyrin.

30-40 Doppio fallo del carrarino che deve concedere palla break.

30-30 Perfetto Popyrin, classico punto nel quale Musetti fa da tergicristallo.

30-15 Il vento infulenza l’andamento del punto, trascinando sulla riga il rovescio di popyrin, sul quale l’azzurro gioca un dritto vincente.

15-15 Smash perfetto dell’azzurro.

0-15 Scambio prolungato nel quale Musetti si affretta nell’uscirne giocando un vano contropiede di rovescio.

4-3 Musetti, l’australiano non sta mollando dopo il break iniziale.

40-15 Gioca di tocco Popyrin, eludendo i tentativi di recupero di Musetti.

30-15 Servizio a 211 km/h di Popyrin…

15-15 Ottima prima dell’australiano.

0-15 Lungo il dritto di Popyrin.

4-2 Musetti, lungo il passante dell’australiano.

40-30 Ottima difesa del carrarino che trova una riga sulla quale Popyrin va fuorigiri.

30-30 Rimane corto ed alto il chop di Musetti, dando tempo e modo a Popyrin di spingere.

30-15 Comanda Popyrin, prima troppo tenera.

30-0 Sbaglia la direzione dell’attacco Musetti, ma per sua fortuna trova profondità.

15-0 Punto intelligente di Musetti, palla corta e volée conclusiva.

3-2 Musetti, rimane in scia il nativo di Sydney.

40-30 Serve al corpo Popyrin.

30-30 Ottimo recupero incrociato di Musetti in corsa!

30-15 Stop volley ben eseguita da Popyrin.

15-15 Rimedia con il servizio esterno l’australiano.

0-15 Dritto gestito malamente da Popyrin, con Musetti praticamente scomparso dalle inquadrature.

3-1 Musetti, rovescio di popyrin ben al di sotto del nastro.

AD-40 Prima vincente dell’azzurro.

40-40 Orrore di Popyrin con il dritto, altra risposta gettata al vento.

40-AD Neanche Musetti è esente da gratuiti, dritto che termina larghissimo.

40-40 Butta via malamente la risposta l’australiano.

30-40 Passante di popyrin a campo sguarnito.

30-30 Comanda l’azzurro, costringendo all’errore forzato Popyrin.

15-30 Prima centrale vincente.

0-30 In rete la solita palla corta che non incide quest’oggi.

0-15 Debole il dritto di Musetti, ottimo rovescio a tagliare il campo di Popyrin.

2-1 Musetti, avanti con un prezioso break.

40-15 Servizio e dritto per Popyrin, rapido in questo game.

30-15 Serve ancora bene il nativo di Sydney.

15-15 Prima pesante dell’australiano.

0-15 Aggressivo Musetti, in rete il dritto in allungo di Popyrin.

2-0 Musetti, break confermato e allungo che in 10 minuti cambia il significato della sfida.

40-30 Torna a servir bene Musetti.

30-30 In rete il rovescio bimane dell’australiano, un bene visto il punteggio.

15-30 Troppo difensivista l’atteggiamento del carrarino, volée vincente di Popyrin.

15-15 Mette pressione l’australiano, costretto ad alzare un pallonetto con il rovescio, gestito sontuosamente da Musetti che andando all’indietro trova il vincente.

0-15 Gioca palle prive di ritmo Musetti, bravo a prenderne gli appoggi Popyrin che attacca a rete.

1-0 BREAK MUSETTI IN APERTURA DI SECONDO PARZIALE! Troppe remore di Popyrin, impaurito dalla palla break, che non spinge e favorisce la gestione preferita a Musetti sino all’errore.

30-40 Doppio fallo Popyrin, ma il vento sta aumentando.

30-30 Ecco il punto debole del suo tennis: troppe altalene tra i vari fondamentali.

30-15 dritto d’antologia di Popyrin che piazza il lungolinea con il goniometro.

15-15 Seconda carica, apre in ritardo il rovescio Musetti.

0-15 risposta più aggressiva di Musetti, ciò che va fatto, mettendo i piedi dentro al campo.

21.01 Primo set equilibrato, nel quale musetti ha avuto le prime chance in apertura. Poi i servizi l’han fatta da padrone sino al 6-5 Popyrin, abile a piazzare un game concreto in risposta, senza concedere. D’altronde, nelle fasi nelle quali il giovane aussie non regala è quasi ingiocabile sul duro, con una percentuale di prime attorno all’80%.

7-5 Popyrin, ma che beffa! Palla che rimbalza altissima, Musetti la valuta male e gioca una palla che arriva singhiozzando a rete.

30-40 Servizio e dritto di Musetti, ora arriva quello più delicato.

15-40 Attacca senza angolo musetti che si espone al duplice passante di Popyrin, che si aggiudica due set point.

15-30 Ottima prima di Musetti, momento delicato del match.

0-30 Stop volley di Musetti in rete, passante intelligente giocato dall’australiano, in corsa.

0-15 Lungo il dritto di Musetti, ma l’avversario sta alzando il ritmo in risposta.

6-5 Popyrin che si garantisce il tie-break.

40-15 Fermo con i piedi Popyrin che scentra il dritto.

40-0 Seconda al corpo, Musetti cambia idea all’ultimo e aggredisce, ma in ritardo.

30-0 Schema consolidato e devastante di Popyrin, che sta riuscendo a fare i buchi nel terreno con il servizio. Musetti risponde, ma corto e Popyrin fa sua la rete.

15-0 Prima vincente dell’australiano.

5-5, ancora un game convincente di Musetti. Largo il back offensivo di Popyrin.

40-15 Regge il ritmo Musetti, costretto a sparare largo Popyrin.

30-15 Gran incrociato stretto di Popyrin che chiude con lo smash.

30-0 Ace di Musetti, davvero migliorato con la prima palla.

15-0 Sul nastro il tentativo di risposta vincente di Popyrin.

5-4 Popyrin, ciononostante non passa la risposta del carrarino.

40-30 Doppio fallo numero 3 di Popyrin.

40-15 Prima esterna vincente.

30-15 Ottimo gesto tecnico di Popyrin che gestisce un insidiosa risposta bassa dell’italiano, riuscendo a chiudere con la successiva volée.

15-15 In rete l’attacco di Popyrin.

15-0 Lungo il back in contenimento dell’azzurro.

4-4, game lampo anche per Musetti, con Popyrin che spedisce in rete il dritto, la cui ricerca palla è molto farraginosa.

40-0 Lungo il dritto di Popyrin, troppo falloso sul lato del dritto, di nroma il colpo migliore.

30-0 Gran attacco in controtempo del 19enne azzurro, rimane fermo Popyrin.

15-0 Lungo il rovescio difensivo dell’australiano.

4-3 Popyrin senza break, arriva il 4/5 con la prima.

40-15 Forza la seconda l’australiano che ha cercato il 4/4 con il servizio.

40-0 Classico game da grande battitore quale è Popyrin, tre prime vincenti.

30-0 Ace al centro di Popyrin, sinora poco aiutato dal servizio.

15-0 Lunga la risposta di Musetti.

3-3, game relativamente in controllo per l’allievo di Simone Tartarini.

40-15 Spara via l’ennesimo dritto Popyrin, i cui colpi sono discreti in termini di incisività ma tendono a tradirlo facilmente.

30-15 Rallenta con il back Musetti che si espone al dritto vincente dell’avversario.

30-0 Servizio e dritto del numero 76 al mondo.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Popyrin.

3-2 Popyrin, con l’azzurro che non trova l’impatto con la palla.

40-30 Costretto ad accorciare Popyrin, lontano dalla riga di fondo, ma si ferma in rete la palla corta del carrarino.

30-30 Efficace il serve and volley dell’australiano, premiato il suo coraggio negli ultimi punti.

15-30 Risponde profondo con il dritto Musetti, non controlla bene Popyrin.

15-15 Ottimo attacco di Popyrin.

0-15 Che grande passate lungolinea di Musetti, fuori dalla riga di fondo, trova un rovescio geniale.

2-2,con il servizio chiude Musetti.

40-15 Lungo l’attacco da metà campo di Popyrin, regali da ambo le parti.

30-15 Ingenuità di Musetti che a campo spalancato attacca nella direzione dell’australiano che intuisce e passa in tocco.

30-0 Cambia marcia allo scambio Popyrin, ma Musetti è attento e piazza un recupero nei piedi di Popyrin.

15-0 Solida prima centrale di Musetti.

1-2 Popyrin, ancora con la prima.

Vantaggio Popyrin, buona prima esterna che Musetti non controlla.

40-40 Con la prima risolve Popyrin.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: doppio fallo di Popyrin.

30-30 Orrore di Popyrin, smash che non chiude e poi elementare volée che mette in corridoio.

30-15 NUMERO DI MUSETTI! Controsmorzata incrociata sulla validissima palla corta di Popyrin!

30-0 Prima e dritto di Popyrin.

15-0 Scambio piuttosto lungo sul quale Popyrin va a rete e vince il punto.

1-1 Game facilissimo per Musetti, appena un minuto e 5 secondi.

40-0 Trova l’ace Musetti.

30-0 Ancora una prima esterna di Musetti.

15-0 Buona prima di Musetti.

0-1 Trova il primo game Popyrin.

40-30 Va fuori il dritto di Popyrin.

40-15 Popyrin si affida al servizio e volée.

30-15 Manovra con il dritto Popyrin e conquista il punto con il dritto in avanzamento.

15-15 Errore di Popyrin che mette la palla in rete.

15-0 Si comincia! Prima subito buona per Popyrin.

20:16 Terminato il match tra Jabeur e Linette con la vittoria della tunisina, Lorenzo Musetti e Alexei Popyrin stanno per entrare in campo.

19:18 Ons Jabeur ha vinto al tie-break il primo set su Magda Linette; vista la lotta, però, si preannuncia una partita che non terminerà tanto presto.

18:35 Si è concluso il match tra Danielle Collins e Anna Bondar, con il successo in tre set dell’americana già finalista agli Australian Open sull’ungherese. Ora in campo la polacca Magda Linette e la tunisina Ons Jabeur, che si vede recapitato sulle spalle il “peso” di un tennis fuori dall’ordinario dopo il ritiro di Ashleigh Barty. Poi Musetti-Popyrin.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters1000 di Miami tra Lorenzo Musetti e l’australiano Alexei Popyrin. Sul cemento della Florida il toscano se la vedrà contro l’imprevedibile aussie e la partita è aperta a qualsiasi risultato.

Il carrarino ha avuto modo di affrontare Popyrin poco meno di una settimana fa nel Challenger di Phoenix, vincendo in maniera netta per 6-2 6-2. Guardando al computo complessivo dei precedenti, Musetti guida 3-1 e chiaramente è intenzionato a dare seguito al trend positivo.

Dovrà però fare attenzione il toscano visto che, come detto, il suo avversario è giocatore che in giornata può mettere in difficoltà chiunque. Il termometro della situazione per quanto riguarda l’azzurro sarà dato dal rendimento al servizio e con il dritto, colpi che finora hanno avuto un rendimento a corrente alternata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters1000 di Miami tra Lorenzo Musetti e l’australiano Alexei Popyrin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro sarà il terzo in programma sul Butch Buchholz, il cui programma prende il via dalle 16.00 italiane. Buon divertimento!

