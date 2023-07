LIVE Milan-Juventus calcio femminile 1-6, Coppa Italia in DIRETTA: dominio assoluto bianconero! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.31 LE PAGELLE DEL MILAN : Giuliani 6,5; Codina 6, Agard 4,5, Fusetti 5 (dal 71′ Stapelfeldt 6,5) ; Thrige Andersen 4,5, Grimshaw 5,5, Adami 6,5 (dal 78′ Selimhodzic 6), Tucceri 4,5; Bergamaschi 6, Longo 6,5, Thomas 7. All. Ganz 4,5

16.29 LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: Peyraud-Magnin 7,5; Lundorf 7 (dal 65′ Hyyryven 6), Gama 6,5, Sembrant 6, Boattin 7; Cernoia 7,5 (dal 70′ Zamanian 6,5), Pedersen 7 (dal 82′ Caruso 6), Grosso 6,5 (dal 82′ Rosucci 7); Bonansea 7 (dal 64′ Bonfantini 8), Girelli 8,5, Nilden 7,5. All. Montemurro 7,5

16.27 Diamo un’occhiata alle statistiche di gara-1 di Coppa Italia: nonostante la sconfitta sonora, il Milan ha tirato 15 volte a 11 di cui 8 tiri in porta a 7 in favore delle rossonere. La squadra di casa ha collezionato ben 11 calci d’angolo a 2 con il 46% di possesso palla contro l 54% degli ospiti.

16.25 La Juventus si aggiudica la semifinale d’andata di Coppa Italia femminile 2021/22. Madama batte 6-1 in un match senza storia il Milan di Maurizio Ganz e mette un piede e mezzo in finale, dove l’altro posto se lo contenderanno Empoli e Roma. Due gol di Girelli e la neoentrata Bonfantini, Nilden e Rosucci trascinano la Vecchia Signora: solo nel finale Thomas trova il gol della bandiera per le rossonere, che dovranno sperare in un miracolo al ritorno.

FINE SECONDO TEMPO

95′ FINISCE QUI! DOMINIO ASSOLUTO DELLA JUVENTUS IN CASA DEL MILAN!

93′ THOMAS TROVA IL GOL DELLA BANDIERA! THOMAS SEGNA A DUE PASSI: 1-6 PER LA JUVENTUS

92′ Ultimi tre dei quattro minuti di recupero.

91′ CLAMOROSO 6-0 DELLA JUVENTUS! DOPPIETTA DI BONFANTINI CHE È INCONTENIBILE! PAPERA DI GIULIANI IN PORTA

89′ BONFANTINI TROVA UN SUPER GOAL DA POSIZIONE DEFILATA! MANITA BIANCONERA

86′ Bolide della neo entrata che affossa definitivamente il Milan a cui servirà un miracolo al ritorno.

85′ POKER DELLA JUVENTUS CON ROSUCCI! DOMINIO ASSOLUTO DELLE BIANCONERE!

84′ Ultimi minuti di un match ormai in cascina per la Juventus.

81′ Fuori Pedersen e Grosso tra le bianconere, dentro Caruso e Rosucci.

80′ PEYRAUD-MAGNIN MIRACOLOSA SU STAPELFEDT!

77′ Scorrono i minuti: fuori Adami, dentro Seimhozdic. Ammonita Tucceri Cimini.

73′ SALVATAGGIO CLAMOROSO DI BOATTIN SULLA LINEA DOPO IL DESTRO DI ADAMI!

72′ Fuori Fusetti, dentro Stapelfeldt per la squadra di Ganz.

71′ Fuori Cernoia, dentro Zamanian tra le bianconere.

68′ Dolorante Adami dopo uno scontro: colpo al volto per la #8.

66′ LONGO CI PROVA DA DENTRO L’AREA! Reattiva Peyraud-Magnin.

64′ BONANSEA DA FUORI!!!! SI SALVA GIULIANI! Fuori proprio lei e Lundorf per Bonfantini e Hyyryen.

63′ Doccia fredda per il Milan che stava migliorando ma la velocità di Bonansea e l’estro di Girelli, affossano la squadra di Ganz.

62′ GIRELLI SHOW CON UN DESTRO CHE SCAVALCA GIULIANI! CONTROPIEDE PERFETTO E TRIS BIANCONERO

59′ Mezz’ora alla fine tra Milan e Juventus: bianconere sempre avanti nella semifinale d’andata.

56′ Juventus in sofferenza in questo momento: meglio il Milan sin qui.

53′ Altro brivido per le bianconere dopo il tiro di Longo: fa ancora muro la Juventus.

52′ GIRELLI PROVVIDENZIALE SUL COLPO DI TESTA DI CODINA!

50′ Atteggiamento differente delle rossonere ma Madama è compatta in difesa.

47′ LONGO DA DENTRO L’AREA! Chance colossale per la #23 dopo una gran palla di Thomas.

46′ Si riparte al Vismara Sports Centre.

INIZIO SECONDO TEMPO

15.18 Juventus Femminile avanti al termine della prima frazione della semifinale d’andata: Cristiana Girelli e Amanda Nilden hanno segnato due gran gol per sbloccare la gara in favore della Vecchia Signora ai danni del Milan, piuttosto in affanno sul pressing bianconero.

FINE PRIMO TEMPO

45′ FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE!

41′ La Juventus tiene a debita distanza le rossonere che non riescono ad accedere alla metà campo avversaria: ammonita Pedersen.

38′ Ultimi minuti della prima frazione, gestita in maniera solida da parte di Madama.

35′ La difesa bianconera si salva dopo la chance in area avuta da Bergamaschi.

34′ La squadra di Ganz prova a trovare la forza di reagire considerando il doppio svantaggio.

31′ Raddoppio della Juventus grazie al bolide con il mancino della centrocampista #5.

30′ JUVENTUS AVANTI 2-0 FUORI CASA! NILDEN FA UN SUPER GOAL CON IL MANCINO!

29′ Match alla mezz’ora: Madama avanti in casa del Milan.

26′ Colpo al volto per Girello in uno scontro con Tucceri Cimini: si rialza la #10.

24′ Pressing insistente delle attaccanti bianconere: Milan sotto pressione.

21′ Costante possesso palla della squadra ospite.

18′ Bianconere alla costanza ricerca del raddoppio: molto attiva Pedersen sulla trequarti.

15′ Il Milan prova a reagire dopo il vantaggio di Cristiana Girelli.

12′ THOMAS COSA SI DIVORA DAVANTI ALLA PORTA! Destro respinto dal #16 bianconero.

10′ La #10 della Juventus ha segnato ancora al Milan, portando avanti Madama in una gara che ha ancora molto da raccontare.

9′ CRISTIANA GIRELLI PORTA AVANTI LA JUVENTUS! GRAN GIRATA SUL MOVIMENTO DI BONANSEA!

7′ Prima azione degna di nota: Bergamaschi tenta il destro dopo il filtrante di Thomas.

4′ Equilibrio sin qui Vismara Sports Centre.

1′ Comincia gara -1 di Coppa Italia femminile!

INIZIO PRIMO TEMPO

14.30 Squadre in campo! I sostenitori sugli spalti mostrano la propria solidarietà per l’Ucraina.

14.29 Manca sempre meno alla sfida della Vismara Sports Centre!

14.26 Il ritorno della sfida di Coppa Italia non è ancora fissato mentre domani allo stesso orario, ci sarà la semifinale d’andata tra Empoli e Roma.

14.23 Le rossonere, che sfideranno la Juventus nell’ultima giornata di campionato il prossimo 15 maggio, giocheranno contro la Roma sabato prossimo.

14.20 Se la Juventus ha avuto la meglio sul Sassuolo in semifinale di Supercoppa, il Milan ha vinto contro la Roma prima della sconfitta che non ha intaccato però il percorso verso la semifinale di Coppa Italia.

14.17 Il successo in Supercoppa Italiana della Juventus ha permesso di dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato contro le rossonere per 5-2: la Vecchia Signora ha trionfato 2-1 nella prima finale stagionale grazie alle reti di Girelli e l’autogol di Bergamaschi dopo il vantaggio milanista di Grimshaw.

14.14 La squadra di Joe Montemurro ha compiuto un vero miracolo considerando il pareggio contro il Chelsea e la sconfitta subita in casa per 1-2.

14.11 Le vittorie contro il Servette Chenois e la vittoria fuori casa contro il Wolfsburg ha permesso di credere nella qualificazione dopo il pareggio per 2-2 contro le tedesche.

14.08 Madama è ai quarti di finale della massima competizione europea dopo essere giunta seconda nel girone A davanti al Chelsea e dietro il Wolfsburg in un avvincente percorso con tutte e tre le squadre a 11 punti.

14.05 La Juventus è giunta sin qui vincendo 1-0 contro l’Inter nella sfida di ritorno dopo l’1-1 d’andata ai quarti di finale in seguito ai successi sulle pugliesi e le giallorosse rispettivamente per 1-4 e 1-8.

14.02 Le bianconere, che hanno appena rinnovato il contratto di Valentina Cernoia fino al 2024, sono giunte in semifinale sconfiggendo per 2-1 in totale contro l’Inter e aver vinto il girone davanti al Bari e alla Roma. La Vecchia Signora si prepara anche alle sfide contro il Napoli e il Lione in Champions League.

13.59 Dopo aver vinto il proprio girone di Coppa Italia davanti a Cittadella ed Hellas Verona, il Milan ha vinto per 8-2 complessivamente tra andata e ritorno ai quarti di finale contro la Sampdoria.

13.56 Il Milan torna in campo dopo il pareggio a sorpresa in casa contro il Napoli Femminile per 1-1: la squadra di Maurizio Ganz, come l’Inter sconfitta in casa contro Pomigliano, non è riuscita a sfruttare lo stop del Sassuolo contro la Lazio per entrare nella top3.

13.53 C’è tanta attesa per la sfida tra due delle squadre in lotta anche per le prime posizioni della classifica: la Juventus è attualmente in prima posizione con 41 punti nonostante il pareggio contro la Roma, ora a -3, e la sconfitta contro l’Empoli.

13.51 Decimo incontro di sempre tra le due squadre: le rossonere non hanno più vinto dopo il 3-0 d’esordio nel 2018, subendo sei sconfitte e pareggiando solo due volte. L’ultimo incrocio è avvenuto lo scorso gennaio nella Finale di Supercoppa Italiana, con la Vecchia Signora uscita vincitrice per 2-1.

13.49 È ARRIVATO ANCHE L’XI DELLE ROSSONERE!

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Thrige Andersen, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Longo, Thomas. All. Ganz

13.47 Non é ancora nota la formazione del Milan, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe giocare in questo modo con il 3-4-3: Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Grimshaw, Adami, Tucceri Cimini; Thomas, Longo, Bergamaschi.

13.45 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA JUVENTUS FEMMINILE:

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Nilden. A disp. Aprile, Forcinella, Panzeri, Hyyrynen, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Hurtig All. Montemurro.

13.43 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Juventus, sfida valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2021/22 di calcio femminile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Juventus, sfida valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2021/22 di calcio femminile. Decimo incontro di sempre tra le due squadre: le rossonere non hanno più vinto dopo il 3-0 d’esordio nel 2018, subendo sei sconfitte e pareggiando solo due volte. L’ultimo incrocio è avvenuto lo scorso gennaio nella Finale di Supercoppa Italiana, con la Vecchia Signora uscita vincitrice per 2-1.

Il Milan torna in campo dopo il pareggio a sorpresa in casa contro il Napoli Femminile per 1-1: la squadra di Maurizio Ganz, come l’Inter sconfitta in casa contro Pomigliano, non è riuscita a sfruttare lo stop del Sassuolo contro la Lazio per entrare nella top3. Dopo aver vinto il proprio girone di Coppa Italia davanti a Cittadella ed Hellas Verona, il Milan ha vinto per 8-2 complessivamente tra andata e ritorno ai quarti di finale contro la Sampdoria.

La Juventus torna in campo dopo la sconfitta subita ad Empoli e il pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma che ha visto le giallorosse avvicinarsi a -3 da Madama e la vetta. Le bianconere, che hanno appena rinnovato il contratto di Valentina Cernoia fino al 2024, sono giunte in semifinale sconfiggendo per 2-1 in totale contro l’Inter e aver vinto il girone davanti al Bari e alla Roma. La Vecchia Signora si prepara anche alle sfide contro il Napoli e il Lione in Champions League.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Juventus, sfida valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2021/22 di calcio femminile, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 14.30 per il match del Vismara Sports Centre. La sfida sarà trasmessa in chiaro su La7, ma anche in streaming su TIMVision e DAZN, sui canali Milan Tv e Juventus Tv. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN WOMEN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Grimshaw, Adami, Tucceri Cimini; Thomas, Longo, Bergamaschi. All. Ganz

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro

DIRETTA TV: Milan TV (visibile su DAZN), Juventus TV (visibile su DAZN), La7D, TIMVISION

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto