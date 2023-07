LIVE Ginnastica artistica, Deutscher Pokal in DIRETTA: una fantastica Italia chiude seconda, vincono gli Stati Uniti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.50 L’appuntamento con la Deutscher Pokal è domani con la gara a squadre femminile, anche in quell’occasione l’Italia parte con grandi ambizioni.

20:48 Alla vigilia si puntava al podio, ma onestamente in pochi si sarebbero aspettati una prestazione di tale spessore, oggi si è vista una squadra compatta, con tanti punti di forza e pochi attrezzi deboli, questo è il modo giusto per iniziare a meglio il triennio olimpico!

20.47 La grande prestazione degli azzurri è sottolineata dal fatto che siano riusciti a conquistare addirittura 9 finali di specialità!

20.46 Questo il podio finale: 1.Stati Uniti (249.100), 2.Italia (247.800), 3.Germania (241.800)

20:44 C’è un filo di rammarico finale, ma l’Italia è andata oltre le più rosee aspettative, concludendo una gara di livello internazionale in seconda posizione!

20.42 Purtroppo arriva un impressionante 14.800 per lo statunitense, che strappa la vittoria all’Italia all’ultimo momento.

20:40 E’ tutto nelle mani di John Brody Malone.

20:39 11.500 DI MOLDAUER ALLE PARALLELE, ATTENZIONE PERCHE’ POTREBBE SUCCEDERE QUALCOSA DI ECLATANTEEEE!

20:38 ATTENZIONE, PERCHE’ GLI STATI UNITI STANNO FACENDO OLTREMODO FATICA ALLA SBARRA!

20:36 SHOW DI NICOLA BARTOLINI!!! Esecuzione ai limiti della perfezione per l’azzurro: 14.750 (D:5.2, E:9.550)!

20:36 Non ottimo il secondo salto di Mozzato (13.150), l’azzurro chiude con 13.650 di media e si qualifica per la finale di specialità.

20:34 NICOLO’ MOZZATO FA ADDIRITTURA MEGLIO: 14.150! Peccato per una penalità di 0.3, perchè se no sarebbe arrivato un punteggio mostruoso.

20:32 CHE GARA CHE HA FATTO LORENZO CASALI! L’azzurro chiude con un ottimo 14.100 (D:5.2, E:8.900)!

20.30 Casali è pronto per la sua rincorsa!

20:27 Gli Stati Uniti, ormai quasi certi della vittoria, si esibiranno alla sbarra.

20:25 Questo l’ordine di rotazione dell’Italia: Casali, Mozzato, Barolini ed Edalli.

20.23 241.800 finale per la Germania, l’Italia deve fare 37.000 punti per rimanere d’avanti alla formazione di casa!

20:21 11.700 per Hosseini e 13.300 per Trebing, punteggi dei tedeschi alla portata.

20:20 La Germania, avversaria per il secondo posto, si esibirà alla parallela.

20:18 Gli azzurri chiuderanno al volteggio, servono quattro salti puliti, il vantaggio sul quarto posto è enorme.

20:15 Questa la situazione ad una rotazione dalla fine: 1.Stati Uniti (210.050), 2.Italia (204.800), 3.Germania (203.350), 4.Canada (200.100), 5.Israele (198.200).

20:13 Mozzato non riesce a fare meglio di 12.800, entra il punteggio di Bartolini.

20:11 13.450 PER YUMIN ABBADINI! Siamo già adesso in seconda posizione, ma Mozzato potrebbe fare meglio di Bartolini!

20:09 Tocca ad Abbadini!

20:08 Nicola Bartolini non brilla, ma limita i danni: 12.950 (D:4.3, E:8.650).

20:05 CASALI PRECISO! Lorenzo non porta un esercizio particolarmente complesso, ma grazie ad un 8.600 di esecuzione porta a casa un 13.400 più che buono.

20:04 Tutti con Lorenzo Casali!

20:02 Finisce il giro Israele, inizia il riscaldamento degli azzurri.

19:59 La Germania sta viaggiando sul 13.500 di media alle parallele, gli azzurri devono viaggiare almeno intorno al 39.000.

19.56 Gli azzurri impegnati saranno Casali, Bartolini, Abbadini e Mozzato.

19:54 Adesso si andrà agli anelli, bisogna limitare i danni. La Germania è alle parallele pari.

19:52 l’Italia deve amministrare 4.400 punti sul terzo posto, considerando anche che abbiamo il lusso di concludere al volteggio.

19:50 Questa la top5 dopo quattro rotazioni: 1.Stati Uniti (169.700), 2.Italia (165.000), 3.Germania (163.200), 4.Canada (160.600), 5.Gran Bretagna (160.200).

19:48 COSA STA FACENDO L’ITALIAAAAAA! YUMIN ABBADINI PIAZZA UN ENORME 14.250 (D:5.9, E:8.350)!

19:47 Serve un esercizio conservativo ma preciso di Abbadini.

19:45 MAMMA MIA LUDOVICO EDALLI!!!! L’azzurro non sbaglia mai quando conta e trova un 13.850 dal peso specifico enorme (D: 5.7, E: 8.150)!

19:44 BARTOLINI FA IL SUO! Nicola non commette gravi errori e porta a casa un 13.500 pesantissimo (D: 5.4, E: 8.1)!

19:43 Nicola Bartolini deve rimanere sull’attrezzo.

19:42 Mozzato non brillantissimo, esecuzione bassa (6.550) e un 11.950 complessivo assai debole.

19:40 Serviranno 39.900 punti all’Italia per rimanere d’avanti alla Germania, non sarà facile.

19:39 Nicolò Mozzato si prepara a salire sull’attrezzo!

19:36 Israele ha completato il propri giro, iniziano i minuti di riscaldamento per l’Italia.

19.34 Per gli azzurri sarà importante mantenere un 13.000 di media in questa rotazione.

19.32 La Germania si è ben comportata al volteggio e al momento è al comando con 163.200.

19:29 Bisogna difendersi dal rientro della Germania, che in questa rotazione si esibirà al volteggio.

19:27 I quattro azzurri a salire al cavallo con maniglie saranno Mozzato, Bartolini, Edalli e Abbadini.

19:25 Adesso sarà la volta di cavallo con maniglie e anelli, superati questi due ostacoli si andrà al volteggio. L’Italia deve assolutamente limitare i danni nelle prossime due rotazioni.

19:23 Questa la top5 dopo tre rotazioni: 1.Stati Uniti (126.800), 2.Italia (123.400), 3.Canada (122.350), 4.Gran Bretagna (121.800), 5.Germania (120.500).

19:21 Rotazione folle per l’Italia, che ha chiuso con 42.550!

19:20 Ottimo 14.150 per il Campione del Mondo in carica (D: 5.4, E: 8.750)

19:19 NICOLA BARTOLINI STOPPA TUTTI GLI ARRIVI! Peccato per un piccolo passo sul triplo avvitamento finale.

19:18 ROBOANTE 14.400 PER NICOLO’ MOZZATO! L’Italia può sognare in grande!

19:17 Mozzato porta a casa un grande esercizio, attenzione perchè la difficoltà di questo esercizio è notevole, attendiamo il punteggio.

19:15 14.000 PER LORENZO CASALI! Ottimo 6.0 di difficoltà per l’azzurro!

19:14 Qualche saltello di troppo in arrivo per Casali, esercizio comunque discreto per l’azzurro, che ha presentato delle buone difficoltà.

19:12 ARRIVA UN 13.800 PESANTISSIMO! 5.200 di difficoltà e 8.600 di esecuzione!

19:11 Diagonali non troppo complesse ma ben tenute per Abbadini, l’azzurro chiude con un triplo avvitamento stoppato! Aspettiamo il punteggio della giuria.

19:09 Tocca a Yumin Abbadini!

19:06 L’ Israele ha concluso il proprio giro, riscaldamento in corso per gli azzurri.

19:03 Il Canada sta faticando alle parallele pari, l’Italia potrebbe tentare il sorpasso.

19:01 Massimo Genti si inserisce in seconda posizione al cavallo con maniglie: 14.150 per il belga.

19:00 L’Italia potrà contare su Nicola Bartolini, Campione del Mondo in carica nella specialità, Nicolò Mozzato, atleta che fa di questo attrezzo uno dei suoi punti di forza, Lorenzo Casali e Yumin Abbadini.

18:58 Bravi gli azzurri a limitare i danni in un attrezzo non troppo favorevole, adesso si passa al corpo libero, questa dovrebbe essere una delle nostre rotazioni di punta!

18.56 Questa la situazione dopo due rotazioni: 1.Stati Uniti (85.000), 2.Gran Bretagna (83.450), 3.Canada (82.750), 4.Italia (80.850), 5.Germania (80.600).

18:54 NICOLO’ MOZZATO FA IL SUO! L’azzurro non commette gravi sbavature e con 13.650 vola al comando anche della classifica di specialità!

18:53 Nicolò Mozzato a chiudere per l’Italia!

18:52 Ludovico Edalli fa il suo! L’azzurro porta a casa una prestazione solida: 13.200 (D: 5.4, E: 7.8).

18:51 Da segnalare il roboante 14.750 di Khoi Giovane, gli Stati Uniti viaggiano spediti verso la vittoria.

18.50 Tocca a Ludovico Edalli!

18:49 Prova debole di Bartolini, che porta un esercizio abbastanza semplice (D: 4.2). Questo è un 12.050 che va assolutamente scartato.

18:48 Serve una prestazione solida di Bartolini, importante scollinare oltre i 13.000.

18:46 Esercizio leggermente debole di Abbadini, l’azzurro si ferma a 12.600 a causa di una nota E leggermente bassa: 7.300.

18:43 Tutti con Yumin Abbadini!

18.41 Rotazione delicata per l’Italia, non si tratta del nostro attrezzo di punta, sarà importante limitare i danni.

18:39 Al momento in testa c’è il Canada con 82.750, inseguono Germania e Francia. L’Italia ha come obiettivo quello di chiudere questa rotazione intorno ai 40.000 punti.

18:37 Yumin Abbadini sarà il primo italiano ad esibirsi alla sbarra!

18:35 Israele ha concluso la propria rotazione, adesso toccherà agli azzurri.

18:32 Ottimo 14.250 al volteggio per Felice Dolci, il Canada dovrebbe recuperare qualche posizione in questa rotazione.

18:29 Adesso Italia e Israele si spostano alla sbarra.

18:27 Questa la top5 dopo la prima rotazione: 1.Gran Bretagna (43.600), 2.Stati Uniti (43.050), 3.Italia (41.400), 4.Germania (41.250), 5.Canada (40.750).

18:25 BENE EDALLI! Ludovico si ferma a 14.050 ( D: 6.1, E: 7.950)!

18:24 Adesso serve una grande prova di Ludovico Edalli, l’azzurro può scollinare oltre 14.000.

18:23 Prova solida per Bartolini che, su un attrezzo non di punta, porta a casa un discreto 13.150.

18:22 Nicola Bartolini, Campione del Mondo al corpo libero, fa la sua salita sull’attrezzo!

18:21 Purtroppo Mozzato non va oltre 12.450, l’azzurro paga un’esecuzione molto bassa (6.850), speriamo di poter scartare questo punteggio.

18:20 Tocca a Nicolò Mozzato!

18:19 Da segnalare una prima rotazione ai limiti della perfezione per la Gran Bretagna: 43.400 per i britannici alla tavola, con buona probabilità chiuderanno la prima rotazione al comando.

18:18 PRESTAZIONE MONSTRE DI CASALI! L’azzurro porta a casa un 14.200 pesantissimo, ottima la difficoltà (5.6) e buona anche l’esecuzione (8.600).

18:16 Lorenzo Casali inizia il suo esercizio!

18:14 Portentoso 14.100 di Milano Hosseini al corpo libero, la Germania con 41.250 vola al comando.

18:12 Vi ricordiamo che ogni squadra puo’ esibirsi su ogni attrezzo con quattro atleti, ma ad essere presi in considerazione saranno solo i tre migliori punteggi.

18:11 Prima rotazione estremamente solida per il Canada agli anelli: Clay, Blaquiere e Cheladyn portano a casa un 40.300, che al momento vale la prima posizione provvisoria.

18:09 Finisce la propria rotazione Israele, tocca all’Italia, il primo ad esibirsi alle parallele pari sarà Lorenzo Casali!

18:06 La Germania prova subito a fare la voce grossa con Carlo Horr, i padroni di casa partono con un più che solido 13.800 al corpo libero.

18:03 Ottima prova agli anelli per il canadese Zachary Clay, che ha portato un esercizio da 13.650 (D: 5.6, E: 8.050).

18:01 Non un grande avvio per la Francia: 13.300 al volteggio per Edgar Boulet, 4.8 la nota D.

18:00 INIZIA LA GARA!

17:58 L’Italia si esibirà per seconda alle parallele pari, subito dopo Israele.

17:56 Inizia la fase di riscaldamento agli attrezzi, ormai ci siamo!

17:54 Presentazioni delle squadre in corso.

17:51 Il sogno degli azzurri è quello di avvicinare il podio ma, viste le formazioni presenti in gara, servirà una prova di squadra solida e con poche sbavature.

17:48 L’Italia si esibirà insieme ad Israele, si partirà alle parallele pari, per poi passare a sbarra, corpo libero, cavallo con maniglie, anelli e volteggio.

17:45 I nostri atleti saranno sicuramente motivati a fare bene dopo il podio ottenuto in mattinata dalla formazione juniores.

17:42 L’Italia si presenta a questo appuntamento con un quartetto solido e oltremodo competitivo: Ludovico Edalli, Nicola Bartolini, Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato.

17:39 A Stoccarda saranno dodici le squadre impegnate: Italia, Israele, Francia, Gran Bretagna, Canada, Spagna, Austria, Belgio, Germania, Stati Uniti, Olanda e Svizzera.

17.36 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Challenge maschile della Deutscher Pokal.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Challenge maschile della Deutscher Pokal. Si tratta di una gara a squadre per Nazionali che va in scena a Stoccarda (Germania) e dove l’Italia punta a essere grandissima protagonista. La formazione tricolore si è presentata in terra tedesca con tanti big desiderosi di mettersi in luce, a partire da Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero) e Ludovico Edalli.

Da seguire con molta attenzione il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa, ci si aspetta una buona prova da parte dei giovani generalisti Lorenzo Minh Casali, Lay Giannini, Nicolò Mozzato e Yumin Abbadini. L’Italia se la dovrà vedere con avversarie di riferimento nel panorama internazionale come Germania, Francia, Gran Bretagna, USA, Svizzera. Ci aspetta una serata particolarmente divertente e decisamente interessante, si tratta della prima uscita stagionale a livello internazionale per l’Italia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Team Challenge maschile della Deutscher Pokal: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

