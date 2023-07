LIVE Biathlon, Mass start donne Otepää 2022 in DIRETTA: trionfa Elvira Oeberg, Wierer 21ma ma è ancora prima in Coppa di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.54: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani con le due staffette miste. Buon pomeriggio!

15.53: Dorothea Wierer resta al comando della classifica di Coppa del Mondo con 3 punti di vantaggio su E. Oeberg. Ci si giocherà tutto a Holmenkollen

15.52: Elvira Oeberg si aggiudica la mass start di Otepää, secondo posto per Herrmann e terzo posto per Roeiseland che perde qualche punto su Elvira Oeberg nella Coppa del Mondo generale

15.51: Wierer chiude 21ma a 1’42”, tanti problemi sugli sci per l’azzurra che vede allontanarsi la possibilità di portare a casa la Coppa di specialità. Energie al lumicino per Wierer

15.51: Voigt sesta, settima Braisaz, ottava Eckhoff, nona H. Oeberg, decima Davidova, 11ma Hojnisz, 12ma Tandrevold

15.50: Secondo posto per Herrmann, terzo posto per Roeiseland, quarto posto per Persson, quinto per Preuss

15.49: Elvira Oeberg conquista la vittoria nella mass start

15.48: Disastro Wierer nell’ultimo giro, perde 20″ ed è 22ma. Addio Coppa

15.47: Al km 11.2 E. Oeberg davanti, a 7″ Roeiseland, Herrmann, Persson, a 13″ Preuss, a 21″ Voigt, a 24″ Braisaz

15.46: prova l’azione E. Oeberg in salita, inseguono Hermann e Roeiseland

15.45: All’uscita dal quarto poligono E. Oeberg, Roeiseland, Persson e Herrmann davanti, Preuss a 8″, Voigt a 13″

15.44: Un errore, il terzo per Wierer che può puntare alla top 15. Per la Coppa si fa dura

15.43: E. Oeberg, Roeiseland, Persson e Herrmann non sbagliano: che battaglia!

15.43: Un errore per Preuss

15.42: Quarto poligono

15.41: Al km 9.4 Preuss davanti, a 16″ E. Oeberg, Braisaz, Persson, Roeiseland, Herrmann, a 21″ Voigt, a 25″ Brorsson. Wierer è 16ma a 59″

15.39: Al km 8.7 Preuss davanti, a 18″ E. Oeberg, Braisaz, Persson, Roeiseland, a 24″ Herrmann, a 26″ Voigt, a 27″ Brorsson. Wierer è 16ma a 1’01”

15.36: All’uscita del terzo poligono: Preuss davanti, a 13″ E. Oeberg, a 19″ Voigt, Brorsson, a 22″ Persson e Roeiseland, a 29″ Herrmann, a 31″ Braisaz, a 33″ H. Oeberg. Wierer è 15ma a 54″

15.36: Preuss zero, un errore per Roeiseland e Persson, un errore per Wierer

15.36: Terzo poligono

15.35: Al km 6.9 Roeiseland, Persson e Preuss davanti, Hauser, H. Oeberg a 10″, a 15″ Eckhoff, Voigt, Hojnisz, Davidova, Brorsson, E. Oeberg, a 23″ Konotten, a 30″ Wierer, Herrmann, Chevalier, Braisaz

15.33: Al km 6.2 Roeiseland, Persson e Preuss davanti, Hauser, H. Oeberg a 10″, a 18″ Eckhoff, Voigt, Hojnisz, Davidova, Brorsson, E. Oeberg, a 32″ Wierer

15.29: Dopo il secondo poligono Roeiseland, Persson e Preuss davanti, a 5″ Hauser, a 11″ H. Oeberg, a 14″ Eckhoff, Knotten, Voigt, Brorsson, Hojnisz, Wierer è 14ma a 26″

15.29: Bene Roeiseland, un errore per Wierer, due errori Simon e Chevalier

15.28: secondo poligono

15.27: Al km 4.4 Roeiseland, E. Oeberg, Preuss, Persson, Fialkova, Bescond, a 4″ Hauser e Wierer, a 9″ C. Chevalier

15.24: Al km 3.7 Roeiseland, E. Oeberg davanti, a 3″ Preuss, Persson, Fialkova, Bescond, Wierer, Hauser, a 10″ C. Chevalier

15.23. All’uscita del primo poligono: Roeiseland, a 3″ E. Oeberg, a 4″ Preuss, Gasparin, Wierer, Persson, Bescond, Fialkova, Hauser. Un errore per Simon

15.22: Zero di Wierer! Roeiseland davanti a e. Oeberg, Preuss, Gasparin e Wierer

15.21: Primo poligono

15.21: Al km 1.9 gruppo compatto. Davanti Braisaz, H. Oeberg, Chevalier, Simon, Bescond. Wierer 15ma alle spalle di Roeiseland

15.19: Al km 1.2 davanti Braisaz, E. Oeberg, H. Oeberg, Chevalier, Hauser, Simon. Wierer è 14ma in mezzo al gruppo

15.15: Partita la mass start di Otepää

15.13. Atlete schierate sulla linea di partenza

15.12: La più esperta delle due scandinave gode di un tesoretto non da poco e ieri, in una giornata non certo favorevole, è riuscita a limitare i danni. Oggi si gareggia in un format che gradisce e dunque potrebbe ulteriormente avvicinarsi al traguardo.

15.08: La Coppa del Mondo assoluta è indirizzata verso Marte Olsbu Røiseland. La norvegese vanta un vantaggio considerevole rispetto alla svedese Elvira Öberg quando rimangono da disputare ancora quattro gare.

15.04: Le concorrenti più pericolose per l’altoatesina sono quindi le francesi Julia Simon, vincitrice ieri e in gran forma, e Anais Chevalier-Bouchet, staccate rispettivamente di 18 e 28 punti. La partita potrebbe riguardare solo l’italiana e le transalpine, poiché le norvegesi e le svedesi di grido hanno tutte disertato almeno una delle due partenze in linea disputatesi sinora.

15.00: L’Italia può guardare con grande interesse alla gara di oggi, perché Dorothea Wierer, l’unica azzurra al via, ha un obiettivo prestigioso nel mirino. La quasi trentaduenne azzurra è in testa alla Coppa di specialità della mass start, dove peraltro tre delle cinque avversarie più prossime sono russe o bielorusse, impossibilitate a partecipare.

14.57: Dopo la sprint di ieri va in scena in Estonia la mass start che distribuirà punti molto importanti sia per la coppa del Mondo generale, che difficilmente sarà assegnata qui, sia per la Coppa del Mondo di specialità che vede ancora in corsa l’azzurra Dorothea Wierer.

14.53: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della mass start femminile in programma a Otepää, quarta gara della nona tappa di Coppa del Mondo 2022, la seconda dopo i Giochi di Pechino, la penultima della stagione.

