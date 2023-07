LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Kontiolahti in DIRETTA: Hofer conquista un bellissimo terzo posto, vince ancora Fillon Maillet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.26 La nostra diretta live finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

15.24 Nella classifica generale Fillon Maillet consolida il primato (756 punti). Secondo il connazionale Jacquelin (582) e terzo Samuelsson (541). Hofer guadagna posizioni anche qui ed è ora 20° con 299 punti.

15.22 In seguito a questo risultato Fillon Maillet si porta a 325 punti nella classifica dell’inseguimento e conquista ufficialmente la coppa di specialità con una gara di anticipo. Secondo Samuelsson (oggi 24°) a 239 punti e terzo Jacquelin con 222. Hofer sale al 15° posto con 129 punti.

15.20 Hofer conquista invece il primo podio stagionale, il 24° in carriera. Davvero bellissima la sua gara quest’oggi. L’azzurro ha trovato un ottimo 19/20 al poligono ed è stato veramente performante sugli sci.

15.19 Nona vittoria in stagione per Fillon Maillet, la 20ma della sua carriera in Coppa del Mondo.

15.18 Grazie a questo successo Fillon Maillet vince il sesto inseguimento consecutivo tra Coppa del Mondo e Olimpiadi. Un traguardo davvero assurdo. Ora l’obiettivo è superare un mito Martin Fourcade, fermo a sei vittorie consecutive.

15.16 Chiude in 23ma posizione Thomas Bormolini a 1’55” da Fillon Maillet. 34° Bionaz a 2’56” e 42° Giacomel a 3’42”.

15.15 Sesto Sturla Holm Laegreid a 51”1, settimo Sivert Guttorm Bakken a 1’02”, ottavo Filip Fjeld Andersen a 1’03”, nono Roman Rees a 1’11” e decimo Simon Desthieux a 1’16”.

15.15 Quarto il francese Emilien Jacquelin a 22”6 dalla prima posizione, quinto il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen a 31”9.

15.14 HOFER NON RIESCE A SUPERARE LESSER MA È COMUNQUE UN TERZO POSTO SPETTACOLARE! Secondo il tedesco.

15.13 VINCE FILLON MAILLET! ORA ATTENZIONE A HOFER!

15.13 LESSER E HOFER SE NE VANNOOOOO!

15.13 Lesser supera tutti in salita ma Hofer è lì! Un po’ in difficoltà Christiansen e Jacquelin, attenzione!

15.12 Intanto un errore per Bormolini, Bionaz e Giacomel.

15.11 Si forma un quartetto dietro a Fillon Maillet!

15.11 ARRIVA CHRISTIANSEN! E ANCHE LESSER NON È DISTANTE!

15.10 LUKAS HOFER RIENTRA SU JACQUELIN!

15.09 Attenzione perché anche Jacquelin non è irraggiungibile. Il francese ha 6” di vantaggio su Hofer, pochi di più su Christiansen e Lesser.

15.08 Dietro di loro il vuoto.

15.07 HOFER CON LO ZEROOOOOOOOOOOO! ANCHE CHRISTIANSEN E LESSER NON COMMETTONO ERRORI!

15.06 Jacquelin manca un bersaglio. Fillon Maillet vola verso l’ennesimo successo.

15.06 Fillon Maillet sbaglia l’ultimo, vediamo ora Jacquelin.

15.06 Fillon Maillet entra all’ultimo poligono.

15.06 Fillon Maillet ha un errore di margine rispetto a Jacquelin.

15.05 A 56” dalla vetta il terzetto composto da Hofer, Christiansen e Lesser.

15.04 Dopo 9,3 km Fillon Maillet è primo con 27”4 di vantaggio su Jacquelin.

15.03 Un errore per Bormolini (20°) e Giacomel (36°). Bionaz trova lo zero (37°).

15.02 Lesser è sesto a 1’10” dalla prima posizione. Due errori per Samuelsson che è ora 15°.

15.01 Con Hofer c’è Christiansen. Poco più indietro Lesser, anche lui con lo zero.

15.00 COSA HA FATTO HOFERRRR? 5/5 VELOCISSIMO! L’azzurro esce dal poligono in terza posizione con 51”6 di ritardo da Fillon Maillet.

14.59 5/5 per Fillon Maillet. Un errore per Jacquelin. Troppo frettoloso Jacquelin al poligono.

14.58 Fillon Maillet accelera. Jacquelin resiste e i due entrano insieme al primo poligono in piedi.

14.57 Dopo 6,8 km Fillon Maillet e Jacquelin hanno un vantaggio di 50” su un gruppetto con Christiansen, Lesser, Samuelsson, Hofer, Kuehn, Andersen e Leitner.

14.56 Jacquelin rientra su Fillon Maillet. Hofer dietro sta spingendo sugli sci.

14.56 5/5 per Bionaz che è ora 45°.

14.56 Giacomel manca l’ultimo bersaglio.

14.55 Bormolini trova lo zero ed è ora 19°.

14.54 5/5 per Lesser, Christiansen, Leitner e Samuelsson. Escono tutti e quattro davanti a Hofer.

14.53 NOOOOO! Hofer sbaglia l’ultimo bersaglio. Un errore anche per Kuehn e Andersen.

14.52 Trovano lo zero Fillon Maillet e Jacquelin.

14.52 Entra anche Jacquelin.

14.52 Fillon Maillet arriva al secondo poligono in piedi.

14.51 Bormolini è 21° a 1’20” dalla prima posizione.

14.50 Dopo 4,3 km Fillon Maillet ha 12” di vantaggio su Jacquelin e 30” sul terzetto Andersen-Kuehn-Hofer.

14.49 Bel 5/5 di Giacomel, ora 37°. Un errore per Bionaz.

14.48 Un errore per Samuelsson, Christiansen trova lo zero. Un errore per Bormolini che adesso è 21°.

14.47 BENE HOFER! L’azzurro non commette errori ed esce dal poligono in quinta posizione a 31”3 dalla vetta.

14.46 Jacquelin fa 5/5 ed è secondo. Zero errori anche per Andersen, Kuehn.

14.46 Fillon Maillet trova lo zero.

14.46 Jacquelin sta andando forte dietro e ha raggiunto Andersen.

14.45 Fillon Maillet arriva al primo poligono.

14.44 Ricordiamo che oggi non sono presenti i fratelli Boe e gli atleti russi, bielorussi e ucraini.

14.42 Hofer passa dal primo rilevamento cronometrico con 41”0 di ritardo dalla prima posizione. A 48”4 Bormolini.

14.41 Dopo 1,0 km resta invariato il vantaggio di Fillon Maillet su Andersen (+18”3) e Kuehn (+28”7).

14.40 Iniziano la gara anche Lukas Hofer e Thomas Bormolini.

14.40 PARTE FILLON MAILLET! BUON DIVERTIMENTO!

14.38 Gli atleti si avvicinano alla partenza. Manca sempre meno all’inizio dell’inseguimento maschile.

14.35 Per quanto riguarda gli altri azzurri Thomas Bormolini comincerà la sua prova dalla 13ma posizione (+52”), Tommaso Giacomel dalla 42ma (+1’51”) e Didier Bionaz dalla 53ma (+2’10”).

14.33 Il casa Italia il primo a partire sarà Lukas Hofer, ottavo con 43” da recuperare su Fillon Maillet.

14.30 Tra gli atleti che potrebbero insidiare la prima posizione di Fillon Maillet i più pericolosi saranno lo svedese Sebastian Samuelsson, che inizierà la sua gara dalla quinta posizione con 32” di ritardo dalla vetta, e il francese Emilien Jacquelin, al via con il pettorale numero 6 con 34” di distacco.

14.26 Il transalpino comincerà la sua prova in prima posizione con un vantaggio di 18” sul norvegese Filip Fjeld Andersen e di 30” sul tedesco Johannes Kuehn.

14.23 Il francese Quentin Fillon Maillet partirà con i favori dei pronostici e andrà in cerca della quinta vittoria stagionale in Coppa del Mondo in questa specialità.

14.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Kontiolahti (Finlandia), appuntamento valevole per la nona tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon.

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.45

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Kontiolahti (Finlandia), appuntamento valevole per la nona tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon. Il francese Quentin Fillon Maillet partirà con i favori dei pronostici e andrà in cerca della quinta vittoria stagionale in Coppa del Mondo in questa specialità.

Il transalpino comincerà la sua prova in prima posizione con un vantaggio di 18” sul norvegese Filip Fjeld Andersen e di 30” sul tedesco Johannes Kuehn. Tra gli atleti che potrebbero insidiare la prima posizione di Fillon Maillet i più pericolosi saranno lo svedese Sebastian Samuelsson, che inizierà la sua gara dalla quinta posizione con 32” di ritardo dalla vetta, e il francese Emilien Jacquelin, al via con il pettorale numero 6 con 34” di distacco.

Il casa Italia il primo a partire sarà Lukas Hofer, ottavo con 43” da recuperare su Fillon Maillet. Per quanto riguarda gli altri azzurri Thomas Bormolini comincerà la sua prova dalla 13ma posizione (+52”), Tommaso Giacomel dalla 42ma (+1’51”) e Didier Bionaz dalla 53ma (+2’10”).

Seguite con noi la DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Kontiolahti, appuntamento valevole per la nona tappa di Coppa del Mondo 2022. La gara inizierà alle ore 14.40 e noi vi racconteremo l’intera prova con i nostri aggiornamenti in tempo reale, non mancate!

Foto: LaPresse