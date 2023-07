LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oslo 2022 in DIRETTA: vince Eckhoff davanti a Roeiseland, Vittozzi 25ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.36 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è per oggi alle 15:00 con l’inseguimento maschile. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

13.34 Roeiseland conquista anche la Coppa di specialità con 380 punti. Seconda Elvira Oeberg con 300 punti e terza Hanna Oeberg con 262. La prima delle italiane è anche qui Wierer con 185 punti.

13.31 Roeiseland vince ufficialmente la Coppa del Mondo generale! Quando manca soltanto una gara alla fine della stagione la norvegese ha 909 punti contro i 783 della svedese Elvira Oeberg. Terza l’austriaca Hauser con 665 punti, mentre la migliore delle italiane è Wierer, ottava con 548 punti.

13.27 Grazie a questo successo salgono a 39 i trionfi in Coppa del Mondo di Eckhoff.

13.25 Federica Sanfilippo chiude la gara in 50ma posizione a 6’10” da Eckhoff.

13.24 In seguito a questo risultato Vittozzi ottiene il pass per la mass start di domani. Oltre alla sappadina, ci sarà ovviamente anche Dorothea Wierer.

13.23 25ma posizione per Lisa Vittozzi a 3’23” da Eckhoff, 26 Comola a 3’27”.

13.22 Terza posizione per una straordinaria Paulina Fialkova con il 20/20 (+50”5). Quarta la francese Chevalier a 59”, quinta la tedesca Herrmann a 1’05”, sesta l’austriaca Hauser a 1’11”, settima Davidova a 1’19”, ottava la svedese Elvira Oeberg a 1’29”, nona la tedesca Hildebrand a 1’34” (20/20 per lei) e decima l’altra tedesca Preuss a 1’37” (anche lei con il 20/20)

13.21 Seconda posizione per Roeiseland che con questo risultato vince ufficialmente la Coppa del Mondo generale per la prima volta in carriera.

13.20 Tiril Eckhoff conquista l’inseguimento di Oslo!

13.19 Eckhoff stacca Roeiseland e vola verso la vittoria. Dietro Paulina Fialkova ha staccato Chevalier.

13.18 Trova lo zero Vittozzi che ora è 24ma. 22ma Comola.

13.17 Un errore per Comola che comunque può raggiungere un grande risultato.

13.16 Trovano lo zero praticamente tutte le altre prime: Hauser, Herrmann, Davidova, Hildebrand, Preuss ed Elvira Oeberg.

13.15 Un errore per Chevalier, mentre non sbaglia Paulina Fialkova. Le due escono dal poligono insieme a 54” dalla vetta.

13.14 5/5 per Eckhoff! La norvegese passa in prima posizione. Roeiseland esce dal giro di penalità con 9”7 di ritardo da Eckhoff.

13.13 Roeiseland ne sbaglia uno e ora attenzione a Eckhoff.

13.12 Eckhoff guadagna su Roeiseland. Dopo 7,3 km è di 14”4 il margine tra le due. Terza Chevalier a 40”7, quarta Paulina Fialkova a 1’04”, quinta Herrmann a 1’25”, sesta Hauser a 1’26”, settima Davidova a 1’29”, ottava Hildebrand a 1’30”, nona Jislova a 1’50” e decima Hettich a 1’57”.

13.12 Comola esce dal poligono in 20ma posizione a 2’42” dalla vetta. Grande gara finora dell’azzurra. Vittozzi è invece 28ma.

13.11 Grande 5/5 di Comola. Un errore per Vittozzi.

13.11 Trovano lo zero Paulina Fialkova, Hildebrand, Herrmann e Jislova. Nel mezzo Hauser e Davidova ne mancano uno.

13.10 5/5 importantissimo di Chevalier. La francese esce dal poligono con 34” di ritardo da Roeiseland.

13.10 Sbaglia anche Eckhoff e il margine tra le due resta dunque più o meno lo stesso (+17”3).

13.09 Un errore in piedi per Roeiseland.

13.08 Dopo 5,3 km Roeiseland mantiene 18”7 di vantaggio su Eckhoff. Terza Chevalier a 57”2, quarta Paulina Fialkova a 1’18”.

13.08 5/5 importanti di Comola e Vittozzi. Le azzurre provano a recuperare posizione. Due errori per Sanfilippo.

13.07 Tra le atlete che hanno trovato lo zero nel secondo poligono le tedesche Hettich (doppio zero) e Hildebrand e la ceca Jislova.

13.07 Due errori per Herrmann, uno per Elvira Oeberg.

13.05 Doppio zero per Paulina Fialkova, mentre ne sbaglia uno Davidova. 5/5 per Hauser.

13.04 Eckhoff esce dal giro di penalità con un ritardo di 20” da Roeiseland. Trova un importante zero Chevalier.

13.03 Roeiseland trova lo zero anche nel secondo poligono. Un errore per Eckhoff.

13.02 Dopo 3,3 km Eckhoff e Roeiseland hanno 49” su Chevalier e 53” su Davidova. Attenzione a Elvira Oeberg che ha trovato lo zero nel primo poligono a terra e adesso si trova in ottava posizione a 1’26” dalla testa.

13.00 5/5 per Sanfilippo, ora 43ma. Vittozzi 38ma.

12.59 Comola trova lo zero ed esce dal poligono in 28ma posizione.

12.58 Zero errori per Herrmann. 1/5 disastroso di Lisa Vittozzi.

12.57 5/5 per la francese Chevalier. Un errore per Davidova.

12.56 Trovano lo zero Eckhoff e Roeiseland che escono insieme. Due errori per Hauser.

12.55 Roeiseland raggiunge Hauser. Si arriva al poligono.

12.54 Vittozzi perde qualche secondo e passa dal primo rilevamento cronometrico con un ritardo di 1’15” dalla vetta.

12.53 Dopo 0,6 km non cambia il distacco tra le prime tre.

12.51 Comincia anche la gara di Lisa Vittozzi.

12.50 Parte Eckhoff! Buon divertimento!

12.47 Giornata di sole a Oslo. Il vento in questo momento è quasi assente.

12.43 In casa Italia non ci sarà Dorothea Wierer (ieri addirittura 67ma al termine di una gara deludente). A tenere alti i colori azzurri ci proverà dunque Lisa Vittozzi, 11ma al via con 1’13” di distacco dalla vetta. Più attardate invece le altre nostre portacolori, con Samuela Comola che inizierà la gara dalla 38ma posizione a 2’25” e Federica Sanfilippo dalla 54ma a 3’09”.

12.40 Diverse le big che proveranno a rientrare da dietro, a cominciare dalla ceca Marketa Davidova (quarta a 20”), passando per la francese Anais Chevalier-Bouchet (quinta a 40”) e arrivando alla tedesca Denise Herrmann (settima a 56”). Cercherà di guadagnare posizioni anche Elvira Oeberg, quindicesima alla partenza con 1’31” di ritardo da Eckhoff.

12.37 7” dopo la norvegese prenderà il via l’austriaca Lisa Theresa Hauser, mentre inizierà la sua gara in terza posizione con un ritardo di 9” dalla vetta la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (la nativa di Arendal è già sicura della vittoria della Coppa di specialità).

12.33 La prima a partire quest’oggi sarà Tiril Eckhoff, grande protagonista ieri con la vittoria nella sprint.

12.30 Benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’inseguimento femminile di Oslo Holmenkollen, appuntamento valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon.

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’inseguimento femminile di Oslo Holmenkollen, appuntamento valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon.

La prima a partire sarà Tiril Eckhoff, grande protagonista ieri con la vittoria nella sprint. 7” dopo la norvegese prenderà il via l’austriaca Lisa Theresa Hauser, mentre inizierà la sua gara in terza posizione con un ritardo di 9” dalla vetta la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (la nativa di Arendal è già sicura della vittoria della Coppa di specialità). Diverse le big che proveranno a rientrare da dietro, a cominciare dalla ceca Marketa Davidova (quarta a 20”), passando per la francese Anais Chevalier-Bouchet (quinta a 40”) e arrivando alla tedesca Denise Herrmann (settima a 56”). Cercherà di guadagnare posizioni anche Elvira Oeberg, quindicesima alla partenza con 1’31” di ritardo da Eckhoff.

In casa Italia non ci sarà Dorothea Wierer (ieri addirittura 67ma al termine di una gara deludente). A tenere alti i colori azzurri ci proverà dunque Lisa Vittozzi, 11ma al via con 1’13” di distacco dalla vetta. Più attardate invece le altre nostre portacolori, con Samuela Comola che inizierà la gara dalla 38ma posizione a 2’25” e Federica Sanfilippo dalla 54ma a 3’09”.

Seguite con noi la DIRETTA LIVE scritta dell’inseguimento femminile di Oslo Holmenkollen, appuntamento valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si partirà alle ore 12:50 e OA Sport vi terrà costantemente aggiornati sull’andamento della gara, non mancate!

Foto: LaPresse