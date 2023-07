Indian Wells, Rafael Nadal loda Alcaraz: “E’ già uno dei giocatori più forti del mondo, ho dato tutto”

Rafael Nadal prosegue nella sua striscia di imbattibilità e conquista anche la finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Il maiorchino ha sconfitto nell’attesissimo derby spagnolo Carlos Alcaraz in tre set, qualificandosi per l’ultimo atto del torneo californiano: “Sono super felice di essere in finale. Significa molto per me e voglio continuare a vincere”.

Nadal ha elogiato Alcaraz dopo una partita veramente bellissima: “‘È già un top player, l’ho considerato così, come se stessi giocando contro uno dei migliori giocatori del mondo. Non importa se è giovane o meno, è un ragazzo eccezionale, un giocatore fantastico e ha un futuro fantastico. L’ho trattato così, ho solo cercato di andare in campo, fare del mio meglio e accettare tutte le sfide. E’ stata una vittoria molto importante per me”.

Il vento è stato sicuramente un fattore molto condizionante nel match: “Il vento ha rallentato un po’ nel terzo set e ho capito che dovevo fare qualcosa in più, visto che nel secondo set è stato tutto molto più difficile. Andare a rete con il vento era molto difficile. Quando il vento si è fermato un po’, ho pensato che dovevo giocare in modo aggressivo, perché altrimenti Carlos avrebbe cominciato a tirare e poi sarebbe stato nelle sue mani. Ho cercato di giocare in modo più aggressivo e ha funzionato bene”.

Ancora su Alcaraz e sull’andamento del match: “Penso che abbia iniziato a giocare in modo fantastico. All’inizio stavo giocando bene, ma era davvero difficile fermare i suoi colpi potentissimi. E’ impossibile essere sotto controllo contro un giocatore come lui. Nel terzo set penso di aver giocato molto meglio. Ho giocato in modo più aggressivo. E’ vero che ho salvato un paio di palle break, ma anche lui ha giocato dei grandi punti, salvandosi con alcuni colpi fantastici”.

FOTO: LaPresse