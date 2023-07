Indian Wells 2022, il prossimo avversario di Matteo Berrettini al 3° turno e i precedenti

Buona la prima per Matteo Berrettini. L’azzurro (n.6 del mondo) si è imposto nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 contro il talentuoso danese Holger Rune. Una prestazione importante quella dell’azzurro che si è presentato a questo incontro non con pochi dubbi.

L’essere reduce da un infortunio (Acapulco) non può consentire al tennista del Bel Paese di avere la sicurezza massima nei propri mezzi. In uno stato di forma non ottimale, Berrettini ha trovato la forza per prevalere al cospetto del giovane classe 2003 che ha fatto un figurone.

Conta però, alla fine, il risultato finale e per questo Matteo può rallegrarsi. Continua, quindi, l’avventura in California e il prossimo avversario sarà il sudafricano Lloyd Harris (n.32 del mondo).

Harris si è imposto anch’egli in tre set contro il solido argentino Facundo Bagnis (6-3 4-6 6-3) e affronterà Matteo per la seconda volta in carriera, dopo l’unico precedente del Roland Garros 2020. Sulla terra rossa parigina il romano prevalse per 6-4 4-6 6-2 6-3 in un’edizione dello Slam francese anomala, disputata in autunno a causa del Covid-19.

In questo caso sarà un’altra storia per il differente stato di forma di entrambi e la superficie di gioco. Al cospetto di un tennista che di base serve molto bene e ha un dritto molto potente, Berrettini dovrà far valere le stesse armi, sovrastando il sudafricano e avendo maggior incisività in risposta di quanto fatto contro Rune.

