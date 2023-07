Indian Wells 2022, Daniil Medvedev si arrende a Monfils e non è più n.1 del mondo! Alcaraz rullo compressore

Carlos Alcaraz si conferma in splendida forma, Daniil Medvedev cade sotto i colpi di Gael Monfils: così si possono riassumere i due sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells 2022 in programma alle ore 19:00 e da poco conclusi. Lo spagnolo si è portato a casa il derby contro Roberto Bautista Agut, mentre fa rumore l’eliminazione dell’ormai ex numero 1 al mondo per mano del francese.

Derby spagnolo quasi senza storia tra Alcaraz e Bautista Agut, chiuso con la vittoria del primo 2 set a 0 in poco più di un’ora (1h6’18” per la precisione), con il punteggio di 6-2, 6-0: match a senso unico come dimostrato anche dalle statistiche, nettamente a favore di Alcaraz soprattutto nel secondo set (e non potrebbe essere altrimenti).

Una sola palla break concessa a Bautista Agut, annullata, mentre Alcaraz ha saputo approfittare 5 volte su 9 della possibilità di strappare il servizio all’avversario; il 18enne originario di Murcia dimostra di essere un rullo compressore in uno strabiliante periodo di forma.

Ad attenderlo agli ottavi di finale, sorprendentemente, ci sarà il francese Gael Monfils, che ha eliminato in tre set (4-6, 6-3, 6-1) l’ex numero 1 al Mondo della classifica ATP, il russo Daniil Medvedev. Due ore intense di match, deciso di fatto nel terzo set in cui Medvedev ha praticamente mollato, concedendosi ai colpi del francese.

Sconfitta pesante, che determina non solo l’eliminazione dal torneo del russo, ma anche la perdita della prima posizione in classifica a favore di Novak Djokovic. Questa settimana, infatti, Medvedev perde i 250 punti ottenuti per la vittoria del torneo di Marsiglia del 2021; tre settimane dopo aver conquistato la prima posizione, il russo la lascia al tennista serbo.

