Ginnastica, Serie A: la completezza di Bartolini, Lodadio ed Edalli “nuovi”. Maresca conferma, Macchini cade: Italia compatta

La seconda tappa della Serie A 2022 di ginnastica artistica, andata in scena ieri al Pala Gianni Asti di Torino, ha fornito indicazioni interessanti. Nicola Bartolini non avrebbe avuto una settimana di avvicinamento molto semplice, eppure in gara si è prodigato con grande cuore su tutti gli attrezzi in modo da assicurare punti pesanti alla sua squadra. Il Campione del Mondo al corpo libero si è un po’ nascosto sul suo attrezzo di riferimento, pur regalando un paio di ottime stoccate (13.950). Poi tanta grinta, culminata col 13.700 finale al cavallo con maniglie e col 14.600 al volteggio.

Il sardo è stato spalleggiato brillantemente da Marco Lodadio, che ha esibito un nuovo esercizio agli anelli e ha rivisto completamente l’uscita in modo da incrementare la nota di partenza: c’è ancora tanto da limare e da rivedere, ma intanto 13.950 (5.9 il D Score) sull’attrezzo in cui è argento iridato, poi il sacrificio tra corpo libero e volteggio. Gli azzurri stanno sempre più lavorando in un’ottica di squadra, proprio per questo motivo non si esibiscono più soltanto nelle specialità di riferimento, perché l’obiettivo è quello di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il team e il format richiede incastri sui vari attrezzi proprio per ottenere il miglior risultato possibile.

Attenzione a Ludovico Edalli, che da all-arounder potrebbe diventare uno specialista alle parallele pari (ottimo 14.500 partendo da 6.1) con punteggi di copertura molto interessanti tra cavallo (13.650) e sbarra (13.500), garantendo così un equilibrio da veterano in seno non soltanto alla Pro Patria ma anche in un’ipotetica Nazionale nell’imminente futuro. Salvatore Maresca continua a convincere sempre di più agli anelli (14.700 con un ottimo 6.2 di D Score): ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e Mondiali, ormai è entrato completamente in fiducia e trova modo di risultare solido anche al volteggio (14.100), oltre a cimentarsi in una sbarra oltremodo complicata per le sue doti (12.100).

Piace il concorso generale di Matteo Levantesi (da sottolineare il 14.550 alle parallele con 8.95 di esecuzione), mentre Carlo Macchini incappa in un passo falso: si esibisce soltanto all’amata sbarra, dove è stato quarto agli ultimi Mondiali, cade e si ferma a 13.000. Secondo esercizio di fila negativo dopo quello in Coppa del Mondo, ma stiamo parlando di un talento cristallino che non avrà problemi a rifarsi.

Non dimentichiamo il cavallo di Edoardo De Rosa (parte da 6.1, peccato per l’errore che lo ha limitato a 12.100), un crescente Tommaso De Vecchis, i giovani Lorenzo Casali e Lay Giannini. Thomas Grasso milita in Serie A2 e quindi può passare sottotraccia, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto quarto posto al volteggio ai Mondiali ed è salito sul podio in Coppa del Mondo un paio di settimane: salto non precisissimo ad Ancona, 13.650 (6.0, un decimo di penalità), ma è una pedina cruciale per la nostra Nazionale.

