Ginnastica ritmica, Serie A: Fabriano vince la terza tappa, Baldassarri e Raffaeli trascinanti. Ora la Final Six Scudetto

La Ginnastica Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A di ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Le Campionesse d’Italia si sono imposte con 120.250 punti al PalaVesuvio di Napoli, trascinate dalle due stelle annunciate: Milena Baldassarri si è prodigata al cerchio (30.250) e con il nastro (29.300), mentre Sofia Raffaeli ha sfoggiato delle clavette da 33.850 dopo aver vinto l’all-around in Coppa del Mondo ad Atene.

A completare la formazione marchigiana è stata Anais Bardaro (26.850 alla palla). Fabriano ha confermato il pronostico della vigilia e si è lasciata abbondantemente alle spalle la Raffaello Motto Viareggio (114.350 per Chiara Puosi, Sofia Sicignano, Juna Campomagni, Linda Viani) e la San Giorgio di Desio (112.950 per Martina Brambilla, Eleonora Tagliabue, Gaia Pozzi, Giorgia Galli). Giù dal podio per un soffio l’Armonia d’Abruzzo di Chieti (112.200) che da pochi giorni ha ospitato l’ucraina Viktoriia Onopriienko, fuggita dai bombardamenti di Kiev.

Soltanto quinto posto per l’Udinese (110.150) priva di Alexandra Agiurgiuculese. A qualificarsi alla Final Six, che assegnerà lo scudetto, sono: Ginnastica Fabriano, Raffaello Motto Viareggio, San Giorgio di Desio, Armonia d’Abruzzo, Udinese, Iris Giovinazzo. Definite anche le tre retrocessioni in Serie A2: Olimpia Senago, Milanese Forza e Coraggio, Moderna Legnano.

Foto: Pier Colombo