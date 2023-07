Ginnastica artistica, Serie A: si riparte da Torino con la Brixia delle Fate e le stelle maschili. Poi il debutto internazionale

La Serie A 2022 di ginnastica artistica riparte dal PalaAsti di Torino, dove sabato 12 marzo (a partire dalle ore 14.30) andrà in scena la seconda tappa del massimo campionato italiano a squadre. Si torna in pedana a un mese di distanza dall’appuntamento di apertura disputato ad Ancona e si entra sempre più nel vivo di un’intensa stagione che culminerà con gli Europei di agosto e i Mondiali in autunno. Ci si attende un passo in avanti a livello prestazionale da parte di tutti gli atleti, anche perché nel prossimo fine settimana è prevista la prima uscita internazionale di questa annata agonistica per la Nazionale Italiana: trasferta a Stoccarda per la Deutscher Pokal, evento Team Challenge (gara a squadre) a cui prenderanno parte quasi tutti i big del panorama tricolore.

Nel capoluogo piemontese si attendono tante stelle, a partire dalle fuoriclasse della Brixia Brescia. La Leonessa ha dominato ad Ancona e punta al bis, avendo a disposizione tutti gli elementi di spicco della Nazionale. Il sodalizio guidato dal DT Enrico Casella è favorito per la conquista dello scudetto e in questo evento intermedio proverà a valutare le soluzioni a disposizione, testando gli esercizi in vista delle gare di maggiore rilievo (di fatto quelle col body azzurro). Le Fate sono pronte all’opera Alice D’Amato si era infortunata un mese fa, si attendono Giorgia Villa e Asia D’Amato, al pari di Martina Maggio e della sempre più scatenata Angela Andreoli, che ha in serbo delle evoluzioni strabilianti (la sua trave all’esordio da senior ha lasciato tutti a bocca aperta). Vanessa Ferrari è ferma ai box a causa dell’operazione, sta proseguendo la sua riabilitazione.

La Ginnastica Civitavecchia si mette nelle mani della sempre più convincente neo-senior Manila Esposito. La formazione laziale punta al secondo posto, ma ovviamente sarà battaglia con il rientrante Centro Sport Bollate, con l’Artistica 81 Trieste (ottima terza al debutto), col Giglio Montevarchi di Lara Mori e con la Juventus Nova Melzo. Contestualmente si infiammerà anche la lotta per non retrocedere, visto che questa sarà la penultima tappa del cammino che porterà a definire le sei compagini che si giocheranno lo scudetto alla Final Six e le tre squadre che finiranno in Serie A2.

Sul fronte maschile sono annunciate tutte le stelle: Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero), Marco Lodadio e Salvatore Maresca (rispettivamente argento e bronzo iridato agli anelli), Thomas Grasso (sul podio al volteggio in Coppa del Mondo), Carlo Macchini (portento alla trave), Ludovico Edalli e tutti gli altri uomini di punta del settore. Grande battaglia tra diverse squadre. Padova si mette nelle mani di Macchini, Mario Macchiati e Andrea Canazza per cercare di replicare il successo della prima tappa. La Pro Patria Bustese, detentrice dello scudetto, vuole sfruttare il Dream Team con Bartolini, Lodadio, Edalli per tornare al successo dopo il terzo posto della prima tappa. Da seguire la Virtus Pasqualetti Macerata, seconda in casa, con Andrea Cingolani, Matteo Levantesi e Paolo Principi. Attenzione alla Ares Cinisello Balsamo col bel cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa.

