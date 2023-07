Diego Ulissi vince a Larciano: “Un pensiero a Sonny Colbrelli, so cosa sta passando. Ho sfruttato l’occasione”

Diego Ulissi ha vinto il GP Industria & Artigianato 2022, classica del calendario ciclistico italiano giunta alla sua 44ma edizione. Il percorso si snodava attorno alla città di Larciano in provincia di Pistoia: 192 km lungo i quali è stata proposta per quattro volte la salita del San Baronto (8,6 km al 3,5% di pendenza media, con una rampa al 9% nei pressi del terzo chilometro).

Il toscano ha interpretato una spettacolare volata a ranghi ristretti e ha trionfato nettamente, conquistando il suo 43° sigillo da professionista (il primo stagionale, non festeggiava dalla Settimana Ciclistica Italiana dello scorso luglio). Il 32enne, che in carriera vanta ben otto affermazioni di tappa al Giro d’Italia, ha lavorato a lungo per il compagno di squadra Marc Hirschi e poi ha vinto allo sprint in maniera imperiale, tornando a festeggiare in una classica italiana dopo l’accoppiata Giro dell’Emilia e Milano-Torino del 2013.

Il 32enne ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Marc stava meglio di me e dalla penultima salita mi sono messo a sua disposizione. In salita non è riuscito a fare la differenza, e nel finale, quando lui era davanti, io ho ripreso fiato e ho sfruttato l’occasione che si è presentata all’ultimo chilometro. Poi correre in Toscana per me è sempre speciale, con le persone e gli amici che mi chiamavano e incitavano e che mi hanno dato una spinta in più”.

Diego Ulissi si era dovuto fermare lo scorso anno a causa di un problema cardiaco e ai microfoni della Rai ha rivolto un pensiero a Sonny Colbrelli dopo quanto successo la scorsa settimana: “L’ho pensato tantissimo in questi giorni, so cosa sta provando. Gli mando un grandissimo abbraccio, ha ricevuto tantissimo affetto in questi giorni, siamo tutti per lui”.

