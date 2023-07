Calcio, Manuel Locatelli positivo al Covid: ansia anche per la Nazionale in vista dei playoff

Altra tegola per il centrocampo della Juventus e della Nazionale italiana in vista dei playoff per l’accesso ai Mondiali. Nella giornata di oggi la società bianconera ha annunciato la positività al Covid di Manuel Locatelli, che era sceso in campo ieri nella sconfitta negli ottavi di Champions League contro il Villareal.

Il giocatore è stato già posto in isolamento preventivo dopo l’annuncio della positività e riduce all’osso le rotazioni in mezzo al campo di Massimiliano Allegri, che deve già fare a meno di Denis Zakaria (che rientrerà dopo la sosta) e di Weston McKennie (fino a fine stagione).

I problemi arrivano però anche per l’Italia di Roberto Mancini: il CT della Nazionale diramerà nella giornata di domani le convocazioni in vista del match contro la Macedonia a Palermo, sfida valida per la semifinale dei playoff di accesso ai Mondiali in Qatar 2022.

Ora il selezionatore tecnico ha un dilemma da risolvere: Mancini potrebbe scegliere di convocarlo lo stesso e sperare in una rapida negativizzazione per far sì che il numero 27 della Juventus possa aggregarsi al gruppo azzurro in vista delle partite che valgono l’accesso ai prossimi Campionati del Mondo di calcio.

Foto: LaPresse