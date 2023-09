Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 24 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport ha inizio quest’oggi, giovedì 24 febbraio, e non ci si annoierà di certo. Si comincia fin dalle prime ore del mattino con i tornei di tennis previsti nella settimana, ma l’attenzione in casa Italia sarà rivolta nel primo pomeriggio quando Jannik Sinner scenderà in campo nei quarti di finale del torneo di Dubai.

In mattinata, a partire dalle 09.00, Barcellona sarà la Stella Polare della F1 con i test che hanno preso il via ieri e in cui la curiosità regna sovrana. Una stagione molto particolare ci si appresta a vivere con macchine nuove e i piloti costretti ad adattarsi nel più breve tempo possibile.

In serata tanto basket con l’Olimpia Milano impegnata in Eurolega e le qualificazioni ai Mondiali con l’Italia di Meo Sacchetti pronta a sfidare l’Islanda. E poi il calcio con l’Europa League e la Conference League. Un menù davvero ricco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 24 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO)

00.00 Calcio, Campionato Carioca: Botafogo-Flamengo – Diretta streaming su Solocalcio.

01.00 Tennis, ATP Acapulco: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv e su Tennis.tv.

01.30 Calcio, Recopa Sudamericana: Athletico Paranaense-Palmeiras – Diretta tv/streaming su DAZN.

02.00 Tennis, WTA Guadalajara: Lucia Bronzetti vs Marie Bouzkova – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

08.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Nuova Zelanda-India – Diretta streaming su Eleven Sports.

09.00 F1, Test a Barcellona (Spagna): seconda giornata (sessione mattutina fino alle 13.00) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Crans Montana (Svizzera): prima prova cronometrata di discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Snooker, European Masters: terzo turno – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

11.50 Ciclismo, UAE Tour: quinta tappa – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, ATP Dubai: quarti di finale – Diretta tv IN CHIARO su SuperTennis, a pagamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su supertennis.tv, SkyGo, NOW e su Tennis.tv.

(Jannik Sinner vs Hubert Hurkacz, 2° incontro e inizio programma dalle 12.00 italiane)

13.30 Tennis, WTA Doha: quarti di finale – Diretta tv dalle 18.00 su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

13.30 Ciclismo, Giro di Galizia: prima tappa – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

14.00 F1, Test a Barcellona (Spagna): seconda giornata (sessione pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Iran-Kazakistan – Diretta streaming su Eleven Sports.

15.00 Calcio, Indian Super League: Odisha-Mohun Bagan – Diretta streaming su Onefootball.

15.30 Tennis, ATP Santiago: ottavi di finale – Diretta streaming su Tennis.tv.

15.30 Snooker, European Masters: quarto turno – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

16.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Macedonia del Nord – Diretta streaming su Eleven Sports.

16.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Russia-Oland – Diretta streaming su Eleven Sports.

17.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Bahrain-Siria – Diretta streaming su Eleven Sports.

17.00 Volley femminile, Challenge Cup: Aydin B. Sehir Bld.-Scandicci – Nessuna copertura tv/streaming.

17.15 Basket, Qualificazioni Mondiali: Arabia Saudita-Indonesia – Diretta streaming su Eleven Sports.

17.50 Volley, Cev Cup: Pge Skra Belchatow-Tours VB – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

18.00 Calcio, Serie C: Carrarese-Siena – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Repubblica Ceca – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Ungheria-Montenegro – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Giordania-Libano – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.30 Lotta, Ranking Series a Istanbul (Turchia): 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 kg uomini; 50-53-55-57- 59-62-65 -68 – 72-76 kg donne – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.45 Calcio, Europa League: Olympiacos-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Dinamo Zagabria-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Lazio-Porto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 254 e Sky Sport 4K (213), live streaming su SkyGo, NOW e DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Real Sociedad-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 255, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: Bodo/Glimt-Celtic – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

18.45 Calcio, Conference League: M. Tel Aviv-PSV – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

18.45 Calcio, Conference League: Partizan-Sparta Praga – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

18.45 Calcio, Conference League: Qarabag-Marsiglia – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

18.45 Calcio, Conference League: Randers-Leicester – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

18.50 Volley, Cev Cup: Vero Volley Monza-Zenit Kazan – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.50 Biathlon, Mondiali Junior a Soldier Hollow (Stati Uniti): Individuale maschile – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

19.00 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-CSKA Monaco – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Francia-Portogallo – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Real Madrid – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 Basket femminile, EuroCup: Prometery-CBK Mersin – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

19.15 Rally, Tappa mondiale in Svezia: shakedown – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Basket femminile, Serie A1: Schio-Bologna – Diretta streaming sul LBF TV.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Lattes Montpellier-Perfumerias Avenida – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Bosnia Erzegovina-Lituania – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Snooker, European Masters: quarto turno – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Golf, PGA Tour (Honda Classic): prima giornata – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-UNICS Kazan – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Lucca – Diretta streaming sul LBF TV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Novara – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 Basket, Qualificazioni Mondiali: Spagna-Ucraina – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Basket, Eurolega: Olympiakos-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e Eleven Sports.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Alba Berlino – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Europa League: Betis-Zenit – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Islanda-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 257, live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Europa League: Braga-Sheriff Tirapol – Diretta tv su Sky Sport 258, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Napoli-Barcellona – Diretta tv IN CHIARO su TV8, a pagamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213), live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 255, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: PAOK-Midtjylland – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

21.00 Calcio, Conference League: Slavia Praga-Fenerbahce – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

21.00 Calcio, Conference League: Vitesse-Rapid Vienna – Diretta tv tramite Diretta Gol su Sky Sport 251, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN (tramite Zona Gol).

21.00 Calcio, Serie C: Lucchese-Entella – Diretta tv su Sky Sport 259, live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

21.00 Tennis, WTA Guadalajara: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv.

21.50 Biathlon, Mondiali Junior a Soldier Hollow (Stati Uniti): individuale femminile – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

