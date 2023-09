Speed skating, Pechino 2022: Nils van der Poel Ã¨ oro nei 5000 metri, 8Â° Davide Ghiotto

Una prova all’ultimo respiro. Seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval i pronostici sono stati rispettati nei 5000 metri maschili, ma in maniera meno netta di quello che si poteva pensare.

Il primatista del mondo della distanza, Nils van der Poel, ha vinto l’oro olimpico, siglando con il tempo di 6:08.840 (nuovo record olimpico, migliorando il primato precedente dell’olandese Sven Kramer (6:09.76)). Un Kramer che, dopo aver ottenuto l’oro per tre edizioni consecutive nei 5000 metri olimpici, è stato costretto ad abdicare visto il suo nono posto odierno (6:17.040).

Una prova di grande impatto emotivo, visto che lo svedese van der Poel è riuscito proprio nell’ultimo giro a costruirsi quel vantaggio che gli ha permesso di prevalere davanti al neerlandese Patrick Roest (6:09.310), campione d’Europa in carica quest’anno a Heerenveen (Paesi Bassi), e al sorprendente norvegese Hallgeir Engebråten (6:09.880).

In casa Italia, il migliore è stato Davide Ghiotto. Il veneto ha concluso in ottava posizione con il crono di 6:16.920 a 8.08 dalla vetta. Una prestazione non brillante per lui che, reduce da un’ottima stagione in Coppa del Mondo (due podi nella specialità), si aspettava un riscontro diverso, pur nella consapevolezza di un contesto agonistico altamente qualificato. Nei fatti Ghiotto si è confermato sui livelli della rassegna continentale, dove concluse settimo.

Non si può sorridere tra le fila azzurre anche per le prestazioni di Michele Malfatti (15° in 6:21.470) e di Andrea Giovannini (20° in 6:30.110) soprattutto se si valuta il tutto in chiave team pursuit.

