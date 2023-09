LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Nils Van der Poel oro pazzesco in rimonta su Roest! Male gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.26 Si chiude qui, dunque, la gara dei 5000 metri. Oro per uno straordinario Nils Van der Poel, come ampiamente previsto. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle prossime dirette live. Grazie e buon proseguimento di giornata.

11.23 Chiudono al 15° e 20° posto, infine, Michele Malfatti (a 12.63) e Andrea Giovannini (a 21.27). Gara da dimenticare per entrambi, mai in partita per una posizione nella top10

11.20 Passando ai colori azzurri, si ferma in ottava posizione Davide Ghiotto. La nostra punta di diamante non va oltre il tempo di 6:16.92 a 8.08 dalla vetta. Prova sottotono per il ventottenne, che non ha mai dato la sensazione di essere davvero al massimo delle sue possibilità. Tagliato il traguardo ha fatto ampiamente capire la sua delusione.

11.18 CLASSIFICA FINALE 5000 METRI

11.16 Straordinario oro per Nils Van der Poel che apre nel migliore dei modi i suoi Giochi Olimpici. Assieme a lui sul podio l’olandese Patrick Roest a 47 centesimi) e il norvegese Hallgeir Engebraaten a 1.04

11.14 Un finale clamoroso!!!!!!! Nils Van der Poel, con un finale in crescendo, recupera 1.46 negli ultimi 400 metri a Patrick Roest e centra la medaglia d’oro che tutti si aspettavano!!!!!

11.12 Nils Van der Poel rimonta!! 99 centesimi ai 4600!!! All’arrivo è oroooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! 6:08.84 nuovo record olimpico !!!!!!!!!! 47 centesimi su Roest!!!!!!!!!

11.11 Nils Van der Poel si porta a 1.69 ai 4200

11.10 Ai 3800 metri Nils Van der Poel sembra non riuscire a ricucire il gap, anzi accusa 2.04 ora!

11.09 AI 3000 metri Nils Van der Poel spinge ma è sempre alle spalle di Roest per 1.74, mentre Bart Swings scivola a 2.50

11.08 Al passaggio dei 2200 metri Nils Van der Poel rimane alle spalle di Roest per 1.51 con Swings a 1.54 arriva la rimonta?

11.06 Ai 1000 metri Nils Van der Poel se la prende comoda e accusa 1.28 da Roest, mentre Swings è a 1.02

11.05 Tutto pronto per Nils Van der Poel e il belga Bart Swings

11.04 Ed ora Nils Van der Poel va all’assalto dell’oro!

11.03 Si chiude anche la nona batteria con Ted-Jan Bloemen che sprofonda in ottava posizione a 9.80, mentre Zakharov è 12° a 11.69

11.01 Ai 3800 metri Bloemen inizia ad accusare il forcing iniziale e lascia 3.90 a Roest, mentre Zakharov scompare a 5.59

10.59 AI 2200 mentre Bloemen cambia marcia ma rimane a 51 centesimi da Roest, il russo cede già 2.83

10.57 Ai 1000 metri il vice-campione olimpico Bloemen è a soli 24 centesimi da Roest, mentre Zakharov è a 1.47

10.56 Siamo giunti ala nona batteria con il russo Ruslan Zakharov e il canadese Ted-Jan Bloemen

10.55 Il distacco di Davide Ghiotto continua ad aumentare, tanto che chiude la sua batteria in 6:16.92 in sesta posizione a 7.61. Peccato! Rumyantsev è quinto a 5.71

10.53 Ai 3000 metri Ghiotto spinge a tutta e si trova a 3.50 da Roest,

10.51 Ai 2200 metri Ghiotto prova a cambiare marcia ma il suo ritardo parla di 2.25 da Roest, mentre il russo accusa 3.08

10.50 Ai 1000 metri Davide Ghiotto accusa 1.07 da Roest, mentre Rumyantserv è a 1.06

10.49 Al passaggio dei 600 metri Ghiotto è a 76 centesimi da Roest

10.48 Ed ora l’Italia si gioca tutto! Davide Ghiotto è pronto, assieme a lui il russo Alexander Rumyantsev

10.47 La settima batteria si chiude con Michele Malfatti che si classifica in nona posizione a 11.68, mentre Becker rimonta ed è sesto a 10.27

10.45 AI 3800 metri Malfatti si trova a 9.86 da Roest, Beckert a 10.35

10.43 Al passaggio dei 2200 metri Malfatti prosegue con buona spinta, ma il suo ritardo lievita fino a 4.74, con Beckert a 5.98

10.42 Ai 1000 metri Malfatti prende il comando della manche, ma perde già 2.42 da Roest, con Beckert a 2.70

10.40 Parte la batteria con il nostro Michele Malfatti assieme al tedesco Patrick Beckert

10.39 Jorrit Bergsma deve accontentarsi della quarta posizione a 3.87, mentre Seitaro Ichinohe è sesto a 10.50

10.37 Al passaggio dei 3800 metri Bergsma prova a scaldare i motori per un gran finale ma rimane a 3.36 da Roest, il giapponese crolla a 6.34

10.35 Al passaggio dei 2200 metri Bergsma cede 2.58 da Roest, mentre Ichinohe è a 3.35

10.33 Dopo i primi 1000 metri Bergsma prende il comando ma accusa già 1.81 da Roert, Ichinohe è a 2.14

10.32 PARTITI!!!!!!!! Sono in pista Jorrit Bergsma e Seitaro Ichinohe

10.31 Si preparano l’olandese Jorrit Bergsma e il giapponese Seitaro Ichinohe. Pochi secondi e sarà di nuovo azione!

10.28 Pulizia della pista ultimata al National Speed Skating Oval a breve si parte con le ultime 5 batterie!

10.25 Tutto, comunque, si deciderà nella decima e ultima manche nella quale vedremo il grande favorito Nils Van der Poel, primatista del mondo e il belga Bart Swings.

10.22 Per i colori italiani avremo ancora al via due frecce al nostro arco: Michele Malfatti nella settima batteria e Davide Ghiotto nell’ottava

10.19 Proseguono i lavori per la pulizia del ghiaccio a metà gara. Il tempo di Patrick Roest sarà battibile? L’olandese ha stampato il nuovo record olimpico in 6:09.31, ma nel finale ha ceduto un secondo pieno a Hallgeir Engebraaten. Gli costerà la medaglia d’oro?

10.16 Tra pochi istanti si riparte. Toccherà alla sesta manche con l’olandese Jorrit Bergsma e il nipponico Seitaro Ichinohe

10.13 Al momento comanda Patrick Roest in 6:09.31, quindi secondo Engebraaten (NOR) a 57 centesimi, terzo Trofimov (ROC) a 96.

10.11 Nonostante un finale faticoso, dunque, Patrick Roest vola al comando con il nuovo record olimpico. Ora pulizia del ghiaccio e qualche istante di attesa.

10.09 Patrick Roest tiene duro nel finale e sale al comando in 6:06.31 con il nuovo record olimpico! 57 centesimi su Engebraaten! Giovannini è decimo e ultimo a 20.80.

10.07 Ai 3800 metri Roest rimane al comando con 1.61 su Engebraaten, mentre Giovannini cede oltre 10 secondi

10.05 Al passaggio dei 2200 metri Roest prosegue in suo forcing scendendo di 1.43 sotto il miglior tempo, Giovannini arranca a +5.47

10.04 Dopo i primi 1000 metri Patrick Roest è sotto il tempo di Engebraaten di 78 centesimi, Giovannini è dietro di 1.67

10.02 Al via ora la quinta manche con il nostro Andrea Giovannini e l’olandese Patrick Roest

10.00 Si chiude la quarta batteria. Ethan Cepuran chiude al sesto posto totale a 16.09, precedendo proprio Livio Wenger a 17.13.

9.58 Ai 3800 metri Wenger sprofonda a oltre 10 secondi da Engebraaten

9.56 Ai 2200 metri il gap si amplia, Wenger perde già 5.71 da Hallgeir Engebraaten, Cepuran 6.21. Questa batteria non andrà a incidere in zona medaglie

9.55 Dopo i primi 1000 metri Livio Wenger cede già 1.87 nei confronti di Hallgeir Engebraaten, mentre Cepuran è a 3.60

9.54 Al via ora la quarta manche con lo svizzero Livio Wenger e lo statunitense Ethan Cepuran

9.53 Hallgeir Engebraaten vola al comando con il tempo di 6:09.88 con 7.16 su Kramer! Sergei Trofimov è secondo a 39 centesimi! Che manche!

9.51 Ai 3800 metri Hallgeir Engebraaten vola a -3.18, ma Trofimov non molla a -2.83

9.50 Ai 3000 metri Hallgeir Engebraaten allunga a 2.21 su Kramer, Trofimov sotto di 1.53

9.49 Ai 2200 metri Hallgeir Engebraaten porta a 1.13 il suo margine su Kramer, mentre Trofimov è sotto di 58 centesimi

9.48 Dopo i primi 1000 metri Hallgeir Engebraaten si porta a 26 centesimi di vantaggio su Kramer, mentre Trofimov ne perde 41

9.46 Tocca ora alla terza manche con il russo Sergei Trofimov e il norvegese Hallgeir Engebraaten

9.44 Si chiude la seconda batteria. Rijhnen si ferma a 2.82 da Kramer con un ottimo finale. Lehman terzo a 4.76

9.42 Ai 3000 metri Rijhnen accusa 3.61 dal tempo di Kramer, Lehman si avvicina ancora a 3.88

9.40 Al passaggio dei 2200 metri, Felix Rijhnen perde ancora terreno ed è a 3.06 da Kramer, Lehman risale a 3.42

9.39 Dopo i primi 1000 metri Felix Rijhnen accusa già 1.64 da Kramer, mentre Lehman è a 2.30

9.37 Al via ora lo statunitense Emery Lehman e il tedesco Felix Rijhnen

9.36 La prima batteria si chiude con Sven Kramer che domina in 6:17.01 con 11.60 su Thorup.

9.35 Sven Kramer arriva ai 3800 metri con il tempo di 4:44.63 e 8.77 su Thorup

9.34 Ai 3000 metri Kramer non accenna a diminuire la spinta, passa in 3:45.14 e stacca di 6.13 Thorup

9.33 Al passaggio dei 2200 metri l’olandese Kramer allunga ancora. Tempo di 2:45.99 e vantaggio di 4.17 su Thorup

9.32 Dopo i primi 1000 metri Kramer comanda con 2.10 sul danese. Ottimo avvio dell’oranje in 1:16.99

9.30 SI PARTE!!!!!!!!! Scattano il campione olimpico in carica, Sven Kramer e Viktor Hald Thorup!

9.28 Pochi istanti e si incomincia! Sale la tensione al National Speed Skating Oval. I primi due a partire saranno il sempre pericolosissimo olandese Sven Kramer e il danese Viktor Hald Thorup.

9.26 Gli italiani: Andrea Giovannini sarà di scena nella quinta batteria con l’olandese Patrick Roest. Michele Malfatti sarà nella settima assieme al tedesco Patrick Beckert. Davide Ghiotto nella ottava assieme al russo Alexander Rumyantsev

9.23 Com’è noto, il grande favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro è lo svedese Nils Van der Poel, primatista del mondo che sarà di scena ovviamente nell’ultima manche assieme al belga Bart Swings.

9.20 Siamo a 10 minuti dal via della prima manche. Vedremo 10 coppie (20 atleti al via, quindi) e, come sempre, vincerà chi sarà in grado di far segnare il miglior tempo.

9.16 Davide Ghiotto è salito sul podio per due volte in Coppa del Mondo e spera di replicare il medesimo risultato anche a Pechino. Le maggiori speranze di gloria per i nostri colori arrivano proprio dal 28enne veneto

9.13 Quali saranno gli italiani al via della gara? La nostra pattuglia comprende Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto.

9.10 Cosa dobbiamo attenderci da questa gara? In primo luogo grande spettacolo, con i maggiori interpreti della specialità che daranno tutto per puntare al successo.

9.05 Buongiorno e benvenuti al National Speed Skating Oval, inizia il percorso di avvicinamento verso la gara dei 5000 metri!

La medaglia d’argento di Francesca Lollobrigida

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sull’anello di ghiaccio del National Speed Skating Oval cominciano il loro cammino anche gli uomini, con i 5000 metri in programma.

Fari puntati in casa Italia su Andrea Giovannini, Michele Malfatti e soprattutto Davide Ghiotto. Il 28enne veneto è salito sul podio per due volte in Coppa del Mondo e spera di replicare il medesimo risultato anche a Pechino. Servirà una gara eccezionale per l’azzurro, che proverà a sfruttare la spinta che tutta il settore ha ricevuto dopo la splendida medaglia d’argento di Francesca Lollobrigida.

Il principale favorito è lo svedese Nils Van der Poel, primatista del mondo e assoluto candidato alla medaglia d’oro. Ghiotto proverà ad inserirsi nella lotta per il podio che vede presenti anche l’olandese Patrick Roest ed il canadese Ted-Jan Bloemen. Fari puntati anche sulla leggenda Sven Kramer, alla sua ultima Olimpiade della carriera e che cercherà di chiudere con una medaglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.30 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse