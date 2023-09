Skeleton, Pechino 2022: Christopher Grotheer scrive la storia per la Germania ed Ã¨ oro! Fuori dalla top10 gli azzurri

Christopher Grotheer si mette al collo con pieno merito la medaglia d’oro nello skeleton maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e, in un colpo solo centra il primo alloro personale sotto i Cinque Cerchi ma, soprattutto, regala il primo successo in questa specialità alla Germania nella sua storia olimpica. In questa edizione cinese gli atleti teutonici stanno letteralmente dominando la scena negli sport da budello, aggiungendo i 4 ori su altrettante gare nello slittino, prima che prenda via anche il programma del bob, altro terreno di caccia ideale per i colori tedeschi.

Al National Sliding Centre di Yanqing, Christopher Grotheer ha inanellato quattro manche ai limiti della perfezione. 1:00.00 e record del tracciato nella prima, quindi 1:00.33, 1:00.16 e 1:00.52 nella quarta per un complessivo di 4:01.01. La Germania completa la doppietta con la medaglia d’argento di Axel Jungk che termina con un distacco di 66 centesimi dal connazionale, dopo aver concluso la quarta discesa in 1:00.33. Sale sul podio anche il padrone di casa Wengang Yan che, con uno stellare 1:00.15 finale, sale di un gradino in classifica e centra un terzo posto storico per il suo Paese, con un ritardo di 76 centesimi dall’oro.

Quarta posizione, e beffa finale, per il russo Alexander Tretiakov a 98 centesimi, quinta per un altro cinese, Zheng Yin a 1.12, quindi sesta per il russo Evgeniy Rukosuev a 1.39. Si ferma in settima posizione il lettone Martins Dukurs a 1.75 che, quindi, fallisce per l’ennesima volta l’assalto all’oro olimpico, a lato di una carriera da dominatore assoluto con ben 11 Coppe del Mondo in bacheca. Ottavo il tedesco Alexander Gassner a 1.82, quindi nono il lettone Tomass Dukurs a 2.20, mentre completa la top10 il sud-coreano Seunggi Jung a 2.73.

Amedeo Bagnis chiude all’undicesimo posto con una manche da 1:01.01 e un complessivo di 4:04.08 (prima manche 1:01.05, seconda 1:01.19, terza 1:00.83) con un distacco di 3.07 da Grotheer. Mattia Gaspari, invece, completa la sua gara con un totale di 4:05.03 (1:01.20, 1:01.31, 1:01.16 e 1:01.36) a 4.02 dalla vetta, con una positiva 14a posizione.

