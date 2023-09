Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel esce di scena nei quarti di finale sui 1000 metri

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Pietro Sighel sui 1000 metri nello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il giovane pattinatore azzurro classe 1999 è stato infatti squalificato dalla giuria per aver causato un incidente che ha coinvolto anche il sud coreano Park Janghyuk (uscito poi in barella per un infortunio al braccio), vedendo così sfumare il sogno di un grande risultato.

Il 22enne trentino, alla prima partecipazione olimpica, avrà comunque altre chance nei prossimi giorni sia a livello individuale che in staffetta per andare a caccia di una nuova medaglia dopo lo splendido argento nella prova a squadre mista di sabato scorso.

Nella prima batteria hanno superato il turno l’americano Andrew Heo ed il padrone di casa cinese Wu Dajing, che ha approfittato delle disavventure altrui tra cadute e squalifiche per avanzare in semifinale. Grande sorpresa nella seconda heat, con l’eliminazione del canadese Pascal Dion (vincitore dell’ultima Coppa del Mondo di specialità su questa distanza) dopo essere scivolato da solo.

Bravi a cogliere l’occasione il sud coreano Lee Juneseo e l’ungherese Shaoang Liu, entrambi qualificati per il penultimo atto. Ancor più clamoroso se possibile l’esito del terzo quarto di finale, in cui si è imposto a sorpresa il debuttante turco Furkan Akar grazie alla caduta di tre atleti all’ultima curva della gara. Pass anche per il cinese Ziwei Ren (2°) e per l’olandese Itzhak de Laat (avanzato dalla giuria).

Anche la quarta e ultima batteria si è rivelata abbastanza caotica soprattutto a causa della condotta di gara sopra le righe dell’olandese Sjinkie Knegt, squalificato per due episodi differenti. Alla fine vengono promossi in semifinale il coreano Daeheon Hwang, il cinese Wenlong Li e l’ungherese Shaolin Sandor Liu.

Foto: Lapresse