Short track, Pechino 2022: gli avversari di Pietro Sighel e Andrea Cassinelli nelle batterie dei 500 metri

Dopo i 1000 ed i 1500, comincia domani il cammino degli azzurri nei 500 metri di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, il programma della quarta giornata di gare comprenderà infatti le batterie riservate agli uomini sulla distanza più breve.

L’Italia può coltivare ambizioni importanti soprattutto con Pietro Sighel, bronzo mondiale e vice-campione europeo in carica di questo evento, che ha dimostrato inoltre un ottimo stato di forma nelle prime competizioni disputate nella sua prima rassegna a cinque cerchi della carriera.

Il trentino classe 1999 è stato collocato nella Heat n.8, dove il ruolo di grande favorito spetterà al padrone di casa cinese Dajing Wu (oro olimpico in carica). Sighel, in partenza dalla seconda corsia, dovrà quindi vedersela presumibilmente con l’olandese Dylan Hoogerwerf e con Chu Sydney K (Hong Kong) per il secondo posto e quindi per la qualificazione ai quarti di finale.

Compito più difficile sulla carta per Andrea Cassinelli, inserito nella terza batteria insieme al forte canadese Steven Dubois e al temibile russo Pavel Sitnikov, oltre al modesto ucraino Oleh Handei. Ricordiamo che le fasi finali di questa gara (dai quarti in poi) si svolgeranno domenica 13 febbraio.

Di seguito la startlist delle batterie dei 500 metri maschili di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022:

STARTLIST BATTERIE 500 METRI UOMINI PECHINO 2022

Heat 1

1 2 LIU Shaolin Sandor HUN

2 4 LEPAPE Sebastien FRA

3 78 KIKUCHI Kota JPN

4 46 LEE Juneseo KOR

Heat 2

1 54 REN Ziwei CHN

2 15 GALIAKHMETOV Adil KAZ

3 11 LAOUN Maxime CAN

4 180 COREY Brendan AUS

Heat 3

1 16 DUBOIS Steven CAN

2 53 SITNIKOV Pavel ROC

3 92 CASSINELLI Andrea ITA

4 44 HANDEI Oleh UKR

Heat 4

1 17 NIKISHA Denis KAZ

2 67 PIERRE-GILLES Jordan CAN

3 101 KOIKE Katsunori JPN

4 9 DESMET Stijn BEL

Heat 5

1 12 IVLIEV Konstantin ROC

2 66 KRUEGER John-Henry HUN

3 34 KRUZBERGS Roberts LAT

4 73 FERCOQ Quentin FRA

Heat 6

1 52 HWANG Daeheon KOR

2 50 AZHGALIYEV Abzal KAZ

3 5 de LAAT Itzhak NED

4 23 PIVIROTTO Ryan USA

Heat 7

1 1 LIU Shaoang HUN

2 122 van ‘T WOUT Jens NED

3 75 SUN Long CHN

4 13 BYKANOV Vladislav ISR

Heat 8

1 48 WU Dajing CHN

2 7 SIGHEL Pietro ITA

3 8 HOOGERWERF Dylan NED

4 188 CHU Sidney K HKG

Foto: Lapresse