Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno stagionale

Torna a radunarsi, per la prima volta nella stagione 2021-2022, la Nazionale Maschile Seven dell’Italia: il responsabile tecnico Andy Wilk ha diramato le convocazioni per il ritiro in programma a Parma dal 27 febbraio al 2 marzo. Sono 18 gli atleti convocati.

Attesi all’esordio in azzurro tre ragazzi dei centri di formazione di Treviso e Roma, ovvero Mathias Leon Douglas, Jacopo Barbi e Mattia Antonio. Prima convocazione pure per Pier Paolo Michele Brighetti, Matteo Colangeli, Alessio Crea e Matteo Morelli.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI RUGBY A 7

Jacopo BARBI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Francesco BONAVOLONTA’ (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Francesco BOSSOLA (ASD RUGBY MILANO)

Pier Paolo Michele BRIGHETTI (TRANSVECTA CALVISANO)

Lorenzo Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Massimo CIOFFI (VALORUGBY EMILIA)

Matteo COLANGELI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Alessio CREA (FIAMME ORO RUGBY)

Rocco DEL BONO (RUGBY COLORNO 1975)

Mathias Leon DOUGLAS (VALPOLICELLA RUGBY 1974)

Paul Marie FORONCELLI (RUGBY VICENZA)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Edoardo MASTANDREA (TRANSVECTA CALVISANO)

Giovanni MONTEMAURI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Matteo MORELLI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Jacopo SALVETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Dario SCHIABEL (RUGBY PETRARCA)

Mattia Antonio UDA (FIAMME ORO RUGBY)

Foto: ATGImages / Shutterstock.com