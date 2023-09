Pechino 2022, CIO e Governo cinese mettono in guardia gli atleti in caso di proteste

I funzionari olimpici e soprattutto il Governo cinese hanno messo in guardia gli atleti che prendono parte ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 di non organizzare proteste nelle sedi delle competizioni o sul podio, aggiungendo che potrebbero violare le regole olimpiche e la legge locale. Il Comitato Olimpico Internazionale ha da tempo proibito “manifestazioni o propaganda politica, religiosa o razziale” nei siti olimpici, sebbene la regola sia stata modificata prima dei Giochi estivi di Tokyo dell’anno scorso per consentire proteste “senza interruzioni e nel rispetto dei concorrenti”.

Ma nei giorni che hanno preceduto i Giochi invernali in corso, la Cina ha aggiunto una nuova piega minacciosa. Yang Shu, vicedirettore generale del Dipartimento per le relazioni internazionali di Pechino 2022, ha affermato che qualsiasi manifestante che violi “lo spirito olimpico” o la legge cinese, potrebbe essere soggetto a “punizioni” non specificate dal paese ospitante.

L’avvertimento, che i gruppi per i diritti umani hanno consigliato agli olimpionici di prendere sul serio, arriva durante un’era di crescenti richieste di giustizia sociale a cui fanno eco gli atleti attivisti di tutto il mondo. La Cina deve affrontare un controllo particolare per le sue pratiche in materia di diritti umani, inclusa la detenzione di oltre 1 milione di uiguri e di altre minoranze musulmane nella sua provincia occidentale dello Xinjiang, una parte di quello che il Governo degli Stati Uniti e altri hanno definito un genocidio.

Alcuni funzionari statunitensi temono che gli atleti del loro Paese, come riporta ESPN, possano affrontare dure sanzioni se qualche protesta sconvolgerà la sensibilità cinese. “Essere un cittadino americano di per sé non è protezione da trattamenti avversi da parte del Governo cinese”, si legge in una lettera del 28 gennaio inviata al Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti da una commissione del Congresso che monitora le violazioni dei diritti umani in Cina. “Come ha documentato la Commissione, le autorità cinesi hanno imposto divieti di uscita ai cittadini statunitensi e hanno persino incarcerato cittadini stranieri, per ragioni politiche o capziose”.

La preoccupazione per le limitazioni della libertà di parola in Cina è esplosa sotto i riflettori internazionali alla fine dello scorso anno quando la star del tennis cinese, e tre volte olimpionica, Peng Shuai, si è rivolta ai social media per accusare l’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di aggressione sessuale. Quasi immediatamente, il post di Peng è stato cancellato da internet ed è scomparsa dalla vista del pubblico, suscitando preoccupazione per la sua sicurezza. È riemersa settimane dopo nei video in cui ha ritirato le sue accuse e ha detto che era al sicuro, un’inversione di tendenza che alcuni critici temono sia stata costretta dal Governo locale.

Nonostante gli avvertimenti, le proteste legate alle Olimpiadi di quest’anno sono già iniziate, anche se resta da vedere se gli atleti si uniranno in occasione delle gare. A dicembre, gli Stati Uniti hanno annunciato un boicottaggio diplomatico dell’evento, il che significa che non sono presenti alti funzionari del Governo.

