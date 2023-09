LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Omar Visintin fantastico bronzo! 8Â° Leoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.30 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo!

8.27 Resta una missione da portare a termine: l’oro nella gara mista a coppie. Omar Visintin affiancherà un’arrabbiatissima Michela Moioli, che cova vendetta. Appuntamento a sabato 12 febbraio: non ci crediamo, e voi?

8.26 Il podio finale dello snowboardcross maschile:

Alessandro Haemmerle (Austria) Eliot Grondin (Austria) Omar Visintin (Italia)

8.24 Omar Visintin è in lacrime. A dicembre si era infortunato alla spalla, ha rischiato seriamente di non esserci. Si è meritato tutto, bravo!

8.22 Medaglia doro al fotofinish per Alessandro Haemmerle, argento al canadese Eliot Grondin.

8.21 Visintin, come previsto, ha perso tantissimo in partenza. Haemmerle e Grondin sono diventati imprendibili, ma l’azzurro è andato a riprendere e superare Lueftner.

8.20 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Immenso Omar Visintin!

8.19 Omar Visintin presumibilmente sarà quarto dopo la partenza e dovrà recuperare.

8.18 Ora la Finale A con Haemmerle (Austria), Grondin (Canada), Lueftner (Austria) e Visintin (Italia). Austria già chiaramente certa di almeno una medaglia.

8.16 Surget vince la Finale B e chiude quinto. Sesto Vedder, settimo Eguibar, ottavo un Leoni a cui vanno fatti solo applausi, perché oggi si è superato.

8.15 Caduta purtroppo per Tommaso Leoni nella Finale B.

8.12 Ci siamo, è il momento della Small Final.

8.09 Sulla carta Haemmerle e Grondin sembrano superiori. Visintin, a causa del recente infortunio alla spalla, paga molto in fase di partenza, quasi sempre si trova a dover recuperare dalla quarta posizione. Il problema è che qui se la vedrà con i migliori in assoluto…Ma bisogna crederci sino alla fine.

8.07 Tommaso Leoni disputerà invece la Finale B con Surget (Francia), Eguibar (Spagna) e Vedder (Stati Uniti): in palio il quinto posto.

8.06 La Finale A vedrà giocarsi le medaglie Haemmerle (Austria), Grondin (Canada), Lueftner (Austria) e Visintin (Italia).

8.05 E’ stato un arrivo in volata. L’austriaco Lueftner ha preceduto Visintin, Ledder e Leoni. Ad un certo punto i due azzurri erano davanti a tutti, ma Leoni ha perso velocità nel finale. Peccato, ma è stato bravissimo.

8.03 VISINTIN IN FINALEEEEEEE! Niente da fare purtroppo per Leoni, che davvero ha lottato come l’animale che rappresenta il suo cognome!

8.00 Ora la semifinale degli azzurri…

7.59 Grondin e Haemmerle vanno via sin dalla partenza, dominano ed accedono in finale, fuori Eguibar e Surget.

7.57 Ci siamo, ecco la prima semifinale. Haemmerle e Grondin favoriti, ma sta succedendo di tutto…Dunque non è scontato.

7.56 Piccola pausa per sistemare la pista, tra poco le semifinali.

7.52 Nella prima semifinale avremo Grondin (Canada), Haemmerle (Austria), Surget (Francia) ed Eguibar (Spagna). Nella seconda Visintin (Italia), Leoni (Italia), Lueftner (Austria) e Vedder (Stati Uniti).

7.51 Nell’ultimo quarto cade subito il giapponese Takahara. Passano l’austriaco Lueftner e l’americano Vedder, fuori l’altro statunitense Baumgartner.

7.48 SIIIIIIIIIIIII!!! ANCHE LEONIIIIIIIIIIIIIII!!! L’azzurro l’ha spuntata sul francese al fotofinish! Due azzurri in semifinale! Visintin sta partendo troppo male, poi fa la differenza grazie alla velocità della propria tavola.

7.46 Visintin passa sicuro, Leoni deve sperare nel fotofinish. Brutta caduta per Kirchwehm.

7.43 Ora Visintin e Leoni opposti al francese Le Ble Jacques ed al tedesco Kirchwehm.

7.42 Passano Haemmerle ed Eguibar. Ma che fortuna lo spagnolo: era quarto e staccato, ma ha approfittato del contatto, con relativa doppia caduta, tra Noerl e Dierdhoff. Fuori dunque il tedesco che guida la classifica generale di Coppa del Mondo.

7.39 Il canadese Grondin domina dall’inizio alla fine. Passa anche il francese Surget, fuori Bozzolo e Bolton. Ora un quarto che somiglia ad una finale: Haemmerle (Austria), Noerl (Germania), Eguibar (Spagna), Dierdhoff (Usa). Qui due pezzi grossi verranno eliminati…

7.37 Iniziati i quarti di finale. Prima batteria con Grondin, Surget, Bolton e Bozzolo.

07.33 Omar Visintin e Tommaso Leoni volano ai quarti delle 07.37 ora italiana, dove saranno assieme nella terza serie, eliminati Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari.

07.28 Non parte Filippo Ferrari, caduto durante le seeding run disputate nella notte italiana.

07.25 L’azzurro è primo e plana verso i quarti col tedesco Umito Kirchwehm. Fuori lo svizzero Kalle Koblet ed il neerlandese Glenn De Blois.

07.22 VOLA OMAR VISINTIN!!!! PRIMO!!!!!!

07.18 L’azzurro, primo, ed il francese Leo Le Ble Jaques, secondo, avanzano ed eliminano gli austriaci Jakob Dusek e Lukas Pachner!!!

07.15 TOMMASO LEONI VOLA AI QUARTI!!!!!!!!

07.10 Passano il turno l’australiano Cameron Bolton ed il francese Loan Bozzolo, eliminati Daniil Donskikh (ROC) e, purtroppo, Lorenzo Sommariva.

07.07 NOOOOOO!!!!!! Cade Lorenzo Sommariva!

07.05 Dal primo ottavo passano il canadese GRONDIN Eliot Grondin ed il francese Merlin Surget. Eliminato l’australiano Adam Laambert, non partito il ceco Radek Houser.

07.00 Iniziano gli ottavi di finale!

06.50 I primi due di ciascun ottavo accederanno ai quarti, eliminati gli altri due.

06.30 Di seguito il tabellone della fase finale.

TABELLONE SNOWBOARDCROSS MASCHILE PECHINO 2022

Ottavo 1

1 R GRONDIN Eliot CAN

16 G SURGET Merlin FRA

17 B LAMBERT Adam AUS

32 Y HOUSER Radek CZE

Ottavo 2

8 R BOLTON Cameron AUS

9 G SOMMARIVA Lorenzo ITA

24 B BOZZOLO Loan FRA

25 Y DONSKIKH Daniil ROC

Ottavo 3

5 R NOERL Martin GER

12 G BERG Paul GER

21 B EGUIBAR Lucas ESP

28 Y HUGHES Jarryd AUS

Ottavo 4

4 R HAEMMERLE Ales. AUT

13 G MOFFATT Liam CAN

20 B DIERDORFF Mick USA

29 Y NIGHTINGALE Huw GBR

Ottavo 5

3 R DUSEK Jakob AUT

14 G PACHNER Lukas AUT

19 B LEONI Tommaso ITA

30 Y le BLE JAQUES Leo FRA

Ottavo 6

6 R VISINTIN Omar ITA

11 G KIRCHWEHM Umito GER

22 B KOBLET Kalle SUI

27 Y de BLOIS Glenn NED

Ottavo 7

7 R KEARNEY Hagen USA

10 G BAUMGARTNER Nick USA

23 B TAKAHARA Yoshiki JPN

26 Y HILL Kevin CAN

Ottavo 8

2 R LUEFTNER Julian AUT

15 G DICKSON Adam AUS

18 B VEDDER Jake USA

31 Y FERRARI Filippo ITA

5.43: Appuntamento alle ore 7.00 per gli ottavi di finale, quando comincerà il cammino verso le medaglie.

5.41: Buon sesto posto per Omar Visintin (1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98).

5.40: E’ terminata la fase di qualifica. Ricapitoliamo il tutto. Il tempo migliore è stato del canadese Eliot Grondin con 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle.

5.36: Da sottolineare il tempo dell’australiano Adam Lambert (1’17”56), che sarebbe stato uno dei migliori nella run 1.

5.30: La caduta non compromette la partecipazione alla gara per Ferrari, ma bisognerà capire le condizioni dell’azzurro.

5.29: Brutta caduta nella fase iniziale per Filippo Ferrari. Un colpo molto violento sul tracciato e qualche problema probabilmente al collo per l’azzurro.

5.25: Si attendono le ultime discese per stabilire la classifica finale delle qualifiche.

5.20: 1’18’13 per Tommaso Leoni.

5.13: E’ cominciata la Run 2. Vedremo quali saranno i piazzamenti finali di Leoni e Ferrari.

05.05: Tra pochissimo si terrà la Run 2 con gli ultimi sedici atleti della 1 per stabilire le posizioni complete.

5.05: Dovranno partecipare alla Run 2, invece Tommaso Leoni (23°) e Filippo Ferrari (31°).

5.03: Buon sesto posto per Omar Visintin (1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98).

5.01: Si è chiusa la Run 1 delle qualifiche. Abbiamo i primi sedici classifica. Il tempo migliore è stato del canadese Eliot Grondin con 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle.

4.56: Ultimo tempo per Filippo Ferrari, che chiude lontanissimo. 1’24”77 ad oltre otto secondi da Grondin.

4.54: Tocca a Filippo Ferrari, quarto ed ultimo degli azzurri in gara.

4.46: Sono scesi venti atleti. Omar Visintin è sesto, Lorenzo Sommariva nono, diciannovesimo Tommaso Leoni.

4.42: Non brilla Tommaso Leoni, che chiude addirittura con il diciassettesimo tempo (1’19”45) e quindi dovrà partecipare alla run 2 di qualifica.

4.39: Omar Visintin è sesto con il tempo di 1’17”68.

4.37: Tempo straordinario del canadese Eliot Grondin, che si porta al comando con 1’16”29. Prestazione veramente eccellente.

4.35: Secondo posto per l’austriaco Jakob Dusek, staccato di soli cinque centesimi dal connazionale Lueftner.

4.31: Il tedesco Martin Noerl si inserisce in terza posizione con il tempo di 1’17”38.

4.27: Anche l’americano Hagen Kearney si inserisce davanti a Lorenzo Sommariva. Terzo tempo (1’17”81).

4.26: Passa al comando l’austriaco Julian Lueftner, che firma il tempo di 1’17”00. Scivola al quarto posto Lorenzo Sommariva.

4.20: L’australiano Cameron Bolton si porta in seconda posizione con il tempo di 1’17”92

04.19: Poteva fare meglio Lorenzo Sommariva, che chiude con 1’17”98.

04.17: Super tempo dell’austriaco Alessandro Haemmerle (1’17”24). Tocca a Lorenzo Sommariva.

04.16: 1’20”75 per l’olandese De Blois. A breve Lorenzo Sommariva.

04.15: Comincia la qualifica dello snowboardcross con l’olandese Glenn De Blois

04.05: Tra una decina di minuti cominceranno le qualifiche.

04.00: L’Italia punta forte su Omar Visintin, anche se ci saranno da capire le reali condizioni fisiche del nativo di Merano dopo l’infortunio di dicembre, ma attenzione anche alla possibile sorpresa Lorenzo Sommariva. Oltre a loro due, parteciperanno alla gara odierna anche gli azzurri Tommaso Leoni e Filippo Ferrari.

03.50: I favoriti per la gara di oggi saranno l’austriaco Alessandro Haemmerle, vincitore della Coppa del Mondo di snowboardcross nel 2019, 2020 e 2021, e il tedesco Martin Noerl, attualmente primo nella classifica generale di questa stagione.

03.40: Per l’Italia saranno in pista Lorenzo Sommariva (3), Omar Visintin (16), Tommaso Leoni (18), Filippo Ferrari (27).

03.34: Seguiremo la fase di qualifica (dalle 04.15), che permetterà di assegnare le teste di serie in vista poi degli ottavi di finale che si terranno dalle 07.00.

03.30: Buongiorno e benvenuti alla diretta della prova maschile di snowboardcross alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Il programma di oggi

Foto: FISI/Pentaphoto