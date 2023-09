LIVE Snowboard, PGS Pechino 2022 in DIRETTA: amarezza Roland Fischnaller, Ã¨ 4Â°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

8.53 L’Italia resta ancora una volta a bocca asciutta nel PGS.

8.52 Ora Benjamin Karl può dire di aver vinto tutto: ha conquistato anche l’agognato titolo olimpico dopo i cinque iridati. Questi sono i veri campioni.

8.50 Il podio del PGS maschile:

Benjamin Karl (Austria) Tim Mastnak (Slovenia) Vic Wild (Russia)

8.48 FINALE ASSURDA! La vince Benjamin Karl! L’austriaco aveva sbagliato nella parte alta, Mastnak ha però buttato via tutto con un errore alla terzultima porta!

8.46 Purtroppo tanti atleti faticano a reggere la pressione olimpica e Roland Fischnaller, che era alla sesta partecipazione, è tra questi. In carriera ha vinto Coppe del Mondo, un Mondiale…Ma alle Olimpiadi? Zero.

8.45 Niente da fare. Fischnaller era in vantaggio, poi ha cominciato a sbagliare, fino a uscire all’ultima porta. Medaglia di legno, il bronzo va a Vic Wild.

8.42 Tra poco Roland Fischnaller affronterà il russo Vic Wild (americano di nascita) per la medaglia di bronzo.

8.41 Il podio del PGS femminile:

Ester Ledecka (Repubblica Ceca) Daniela Ulbing (Austria) Gloria Kotnik (Slovenia)

8.40 La ceca Ester Ledecka si conferma campionessa olimpica di PGS: era uno degli ori più scontati dell’intera Olimpiade. L’austriaca Ulbing ha dato tutto ed è uscita nel finale.

8.36 La slovena Kotnik si prende la medaglia di bronzo. L’olandese Dekker non conclude la prova. Ora la finale per l’oro tra Ledecka (favoritissima) e Ulbing.

8.33 Fischnaller se la vedrà con il russo Wild nella finalina per il bronzo Per l’oro sarà tra Mastnak (Slovenia) e Karl (Austria).

8.32 Niente da fare, Fischnaller esce nelle ultime porte. Karl era comunque leggermente avanti. Resta la speranza di un bronzo.

8.30 Mastnak in finale. Wild sbaglia nel finale e chiude a 48 centesimi. Ora lo scontro stellare tra Fischnaller e Karl.

8.29 Ora le semifinali maschili.

8.27 La finale femminile per il bronzo sarà tra Dekker (Olanda) e Kotnik (Slovenia). Quella per l’oro tra Ledecka (Repubblica Ceca) e Ulbing (Austria).

8.26 L’austriaca Ulbing batte di 21 centesimi la slovena Kotnik e raggiunge Ledecka in finale.

8.25 Tutto facile per Ester Ledecka nella semifinale femminile: esce subito l’olandese Dekker. La ceca è già superiore, ma le avversarie non stanno facendo nulla per crearle grattacapi. Sembrano partire già battute.

8.24 Ora Fischnaller affronterà il rivale di sempre Benjamin Karl, fuoriclasse che vanta 5 ori mondiali in carriera…

8.23 Le semifinali maschili:

Mastnak (Slovenia)-Wild (Russia)

Fischnaller (Italia)-Karl (Austria)

8.22 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! FISCHNALLER IN SEMIFINALE! Domina Prommegger e lo elimina con 51 centesimi di vantaggio!

8.20 Karl non sbaglia e vince il derby austriaco contro Payer. Ora Roland Fischnaller sfida Andreas Prommegger: scontro fra 41enni!

8.18 GRANDE SORPRESA! Il russo Wild elimina il coreano Lee per un solo centesimo!

8.16 Lo sloveno Mastnak in semifinale. Kwiatkowski salta una porta.

8.15 Ora i quarti di finale maschili.

8.13 Le semifinali femminili del PGS:

Ledecka (Repubblica Ceca)-Dekker (Olanda)

Ulbing (Austria)-Kotnik (Slovenia)

8.12 La slovena Kotnik batte la tedesca Langenhorst per 15 centesimi.

8.10 L’austriaca Ulbing la spunta per 14 centesimi sulla tedesca Hofmeister.

8.08 Ester Ledecka commette un errore, ma è talmente superiore che elimina comunque senza patemi la polacca Krol, con quest’ultima che è caduta nel finale.

8.06 Iniziati i quarti di finale femminili. Cade l’austriaca Dujmovits e l’olandese Dekker accede in semifinale.

8.05 I quarti di finale maschili:

Mastnak (Slovenia)-Kwiatkowski (Polonia)

Wild (Russia)-Lee (Corea del Sud)

Karl (Austria)-Payer (Austria)

Fischnaller (Italia)-Prommegger (Austria)

8.04 E’ incredibile come Fischnaller e Prommegger siano coetanei: entrambi sono nati nel 1980!

8.03 L’austriaco Andreas Prommegger batte lo svizzero Caviezel per 16 centesimi e affronterà Fischnaller ai quarti.

8.01 Fuori Kosir, ma Fischnaller stava dominando! Il nostro veterano accede ai quarti di finale!

7.58 L’austriaco Payer batte per soli 9 centesimi il polacco Nowaczyk. Ed ora Roland Fischnaller contro lo sloveno Zan Kosir.

7.57 L’austriaco Karl, fuoriclasse della specialità, batte il bulgaro Yankov di 36 centesimi.

7.55 Bagozza sbaglia nello stesso punto di Felicetti e chiude a 92 centesimi da Lee. Ci aggrappiamo al veterano Roland Fischnaller, come previsto.

7.53 Wild, oro a Sochi 2014, vince il derby con Loginov. Ora Daniele Bagozza affronta il coreano Lee: serve un’impresa contro il favorito n.1 per il titolo.

7.51 Felicetti commette un grave errore nel finale ed esce. Passa Kwiatkowski. Era una grande occasione, il tabellone non era male…

7.49 Lo sloveno Mastnak elimina il tedesco Angenend per 27 centesimi. Ora Mirko Felicetti contro il polacco Kwiatkowski.

7.48 Iniziano gli ottavi di finale maschili, dove saranno presenti Fischnaller, Felicetti e Bagozza.

7.47 Questi i quarti di finale femminili:

Dekker (Olanda)-Dujmovits (Austria)

Krol (Polonia)-Ledecka (Repubblica Ceca)

Hofmeister (Germania)-Ulbing (Austria)

Langenhorst (Germania)-Kotnik (Slovenia)

7.45 Esce la giapponese Tsubaki. Avanza la slovena Kotnik.

7.44 La tedesca Langenhorst prevale per soli 8 centesimi sulla svizzera Zogg.

7.42 L’austriaca Ulbing rifila mezzo secondo alla canadese Farrell e approda tra le migliori 8. Ora gli ultimi due ottavi femminili.

7.40 Piccola pausa per sistemare alcune porte.

7.38 Esito assurdo nel quinto quarto di finale. Cadono entrambe le atlete, la giapponese Takeuchi è la più lesta a rialzarsi e batte per 0.22 la tedesca Hofmeister.

7.36 Cade subito Nadya Ochner ed è fuori. Manche di allenamento per Ledecka, che avanza ai quarti.

7.34 La polacca Krol elimina la russa Smolentsova per 16 centesimi. Ora Nadya Ochner e la missione proibitiva contro la ceca Ester Ledecka.

7.32 L’austriaca Dujmovits elimina la svizzera Kummer, campionessa olimpica a Sochi 2014, imponendosi con un margine di 0.20.

7.31 L’olandese Dekker elimina a sorpresa la russa Nadyrshina, quarta nelle qualificazioni: appena 3 centesimi di vantaggio.

7.30 Iniziata la gara con gli ottavi femminili.

7.27 Roland Fischnaller affronterà agli ottavi lo sloveno Zan Kosir. Mirko Felicetti trova il polacco Oskar Kwiatkowski, mentre Daniele Bagozza se la vedrà con il favorito n.1, il coreano Lee, autore del miglior tempo nelle qualificazioni.

7.21 In campo maschile hanno superato il turno il veterano Roland Fischnaller (6°), Mirko Felicetti (12°) e Daniele Bagozza (16°). Primo degli esclusi Edwin Coratti, 17° ad un solo centesimo dal compagno di squadra.

7.16 Nel tabellone femminile si è qualificata con il 16° ed ultimo crono Nadya Ochner, che affronterà dunque agli ottavi la favorita n.1 per l’oro, ovvero la campionessa in carica Ester Ledecka. Niente da fare per l’esordiente Lucia Dalmasso, 29ma ed ultima tra le atlete arrivate al traguardo.

7.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del PGS di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Il programma della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del PGS valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

A livello maschile l’attesa è davvero tanta per una gara che potrebbe regalare qualcosa di grande anche in casa Italia. Ovvio, non sarà semplice, ma soprattutto Roland Fischaneller proverà a conquistare una medaglia storica (sarebbe la prima per lui alle Olimpiadi), che impreziosirebbe ancora di più una carriera già fantastica. Gli avversari pericolosi sono tanti, tra cui il tedesco Stefan Baumeister, il coreano Sangho Lee e il russo Dmitrii Loginov, e attenzione anche agli altri azzurri Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Mirko Felicetti, pronti a dare tutto per arrivare il più lontano possibile.

In campo femminile sembrerebbero invece esserci meno possibilità di medaglia, ma bisogna crederci: Nadya Ochner ha già dimostrato di poter dire la sua anche contro le più forti (il quarto posto in Coppa del Mondo a Cortina ne è la conferma) e oggi andrà a caccia di un risultato davvero importante. Anche per lei saranno tante le avversarie di altissimo livello, a partire dalla campionessa olimpica in carica Ester Ledecka, passando per l’austriaca Daniela Ulbing e la russa Sofiya Nadyrshina, e arrivando alla svizzera Ladina Jenny e alle tedesche Ramona Theresia Hofmeister e Carolin Langenhorst. In gara anche l’altra azzurra Lucia Dalmasso.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta del PGS valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il programma odierno prevede le qualificazioni femminili alle ore 3:40 e quelle maschili alle ore 4:07. L’appuntamento con le fasi finali è invece fissato per le 7:30, non mancate!

Foto: LiveMedia / Shutterstock.com